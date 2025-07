Atropelamento provoca engarrafamento na BR-020 , no sentido Planaltina

Acidente ocorreu na BR-020 no sentido Planaltina e um helicóptero dos bombeiros fez o atendimento - (crédito: CBMDF/Divulgação)

Uma pessoa, ainda não identificada, foi atropelada na BR-020, na manhã desta quinta-feira (24/7). O acidente ocorreu na altura do DVO, sentido Planaltina, onde a via precisou ser interditada, causando engarrafamento até próximo ao condomínio Alto da Boa Vista.

No local, equipes do Corpo de Bombeiros (CBMDF) atuam nos primeiros atendimentos à vítima com o apoio de duas ambulâncias e um helicóptero.

O Correio segue acompanhando o caso de perto. Aguarde para mais informações.