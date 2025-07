Idosa morre após ser atropelada na BR-020, na manhã desta quinta

Uma mulher, de 73 anos, morreu após ser atropelada na BR-020, na manhã desta quinta-feira (24/7). O caso ocorreu nas proximidades do DVO, sentido Planaltina. Durante o atendimento, a via precisou ser interditada e causou engarrafamento. Foram mobilizadas duas ambulâncias e um helicóptero para assistência

Leia também: Atropelamento provoca engarrafamento na BR-020 , no sentido Planaltina

No local, as equipes do Corpo de Bombeiros (CBMDF) encontraram a vítima caída com diversos ferimentos e em parada cardiorespiratória. Uma médica, que passava pelo local, já havia iniciado o protocolo de reanimação cardiopulmonar, assumida posteriormente pelas equipes de resgate. No entanto, após mais de uma hora de manobras de reanimação, um médico do SAMU atestou o óbito.

O condutor, um homem de 41 anos, permaneceu no local durante todo o atendimento da vítima. Ele dirigia um Uno Mile prata e não precisou de atendimento hospitalar.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A Polícia Rodoviária ficou responsável pelo local. A dinâmica do acidente ainda é desconhecida.