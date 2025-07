No Zoo, visitantes aproveitam para atualizar cartão de vacinação

Em meio aos animais e ao verde do Zoológico de Brasília, um outro tipo de cuidado também ganhou espaço neste fim de semana: a saúde. A campanha de vacinação realizada pela Secretaria de Saúde atraiu visitantes que aproveitaram o passeio para atualizar a caderneta de imunização. Com o posto montado em frente ao Lago dos Babuínos, doses contra gripe, tétano, HPV e outras doenças foram aplicadas em crianças, jovens e adultos.

João Carlos Alves, de 12 anos, teve a caderneta atualizada durante o passeio. A mãe, Fabiana Alves, 45, conta que aproveitou a visita ao zoo e a oportunidade do ponto de vacinação para resolver as imunizações pendentes. “Viemos para o zoológico e, como ele estava com a vacina da gripe e da ACWY pendente, resolvemos aproveitar a campanha”, contou. A vacina da ACWY protege contra a meningite e outras infecções graves causadas pela bactéria meningococo dos tipos A, C, W e Y. “Eu só queria ver os macacos e acabei tomando vacina”, brincou o menino.

Moradora de Taguatinga, Fabiana mantém o hábito de manter a vacinação em dia e acredita que ações como essa são fundamentais. “Acho útil, porque a gente tem a vida tão corrida, é bom que conseguimos aproveitar a vacinação durante um passeio”, afirma.

A ação integra a programação especial de férias do zoológico, chamada Zoo de Feras, que busca promover lazer e educação dos pequenos. “Acreditamos que saúde e bem-estar caminham juntos e essa é uma oportunidade de conscientizar, proteger e cuidar de quem a gente ama, tudo em um só dia”, explica Wallison Couto, diretor-presidente do Zoológico.

Gabriel Lopes, de 21 anos, e Gabriela Souza, de 26, moradores de Ceilândia, foram ao zoológico já cientes do ponto de imunização. Levaram o cartão de vacinação e garantiram as doses antes de iniciar o passeio. “A gente veio direto pra tomar vacina. Trouxemos o cartão e vamos aproveitar depois para passear”, contou Gabriela.

O casal se imunizou contra a gripe, o tétano e outras vacinas de rotina. Para eles, campanhas de vacinação fora dos postos de saúde é um avanço. “Acho interessante porque aumenta o número de pessoas vacinadas. Tem gente que não consegue tempo durante a semana para ir ao posto, então é ótimo conseguir fazer isso no fim de semana”, avaliou Gabriel.

A campanha de vacinação no Zoo é uma ação já tradicional da Secretaria de Saúde, feita duas vezes por ano na região Centro-Sul. “Fazemos todos os anos, geralmente nessa época e também no Dia das Crianças, para intensificar a vacinação do nosso público-alvo , que são as crianças”, explicou Adriana Vieira, de 45 anos, do Núcleo de Vigilância Epidemiológica da pasta.

Este ano, com a campanha da gripe estendida a toda a população, o objetivo foi ampliar o alcance para outros grupos e reforçar também as vacinas de rotina. A expectativa, segundo a Ses, é vacinar cerca de 1,5 mil pessoas por dia, dentro de um público estimado em 20 mil visitantes ao longo do fim de semana.

Para atrair as famílias, a estrutura montada incluiu atividades lúdicas, como pintura infantil. “É uma forma de chamar a atenção das crianças e agregar à campanha”, acrescentou Adriana.

Quem aproveitou a pintura no rosto foram as pequenas Maria Gabriela, 8, Ana Sofia, 5, e Clara Alice, 4. Acompanhadas da mãe, Maria Vitória Rodrigues, 25, e da avó, Maristela Rodrigo da Silva, 45, todas moradoras de Luziânia (GO), elas já estavam com a caderneta em dia e só curtiram a programação.

Já Maristela precisou se vacinar e recebeu três imunizantes: antitetânica, contra a covid-19 e gripe. Para ela, campanhas fora das unidades de saúde são ainda mais importantes. “Acho ótimo, porque tem muita gente que não tem tempo de ir ao posto, ou o posto não está aberto. Trazer a vacinação para lugares assim é muito bom, porque muita gente vem se divertir e já sai protegida”, afirmou.

A estudante Sara Cardoso Dias, 17, também se imunizou contra a gripe durante o passeio ao zoo com a mãe, Marina, 45. Moradoras de Cidade Ocidental (GO), elas não sabiam da ação, mas ficaram felizes com a surpresa. “É maravilhoso, porque às vezes a gente esquece de tomar vacina ou não tem tempo. Já estávamos passeando e acabamos saindo vacinadas”, disse Sara. Para as duas, ações em espaços públicos são ainda mais relevantes em locais de grande circulação, onde o acesso à saúde é facilitado.

Como se vacinar

A ação segue até hoje, das 10h às 16h30, com aplicação de vacinas do calendário de rotina, exceto as contra dengue e BCG. Para se vacinar, é necessário levar um documento de identidade e a caderneta de vacinação. Em caso de perda do cartão, o ideal é retornar ao posto onde os imunizantes foram aplicados anteriormente. Se isso não for possível, o esquema vacinal será refeito de acordo com a faixa etária, e um novo cartão será emitido. Para adultos, a ausência do documento não impede a vacinação. Já no caso das crianças, a apresentação da caderneta é obrigatória.