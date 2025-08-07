Mais de 700 vagas de emprego estão disponíveis nesta quinta-feira

Esse é o momento perfeito para quem busca uma oportunidade. Nesta quinta-feira (7/8), 742 vagas de emprego estão sendo divulgadas pelas agências do trabalhador. A oportunidade de destaque vai para o cargo de motorista entregador, com salário de R$ 2,9 mil, além de benefícios. Apenas uma oportunidade está disponível em Ceilândia Sul. O requisito é ter ensino médio completo e experiência comprovada.

Aos que estão buscando o primeiro emprego ou querem se recolocar no mercado de trabalho, há 10 vagas para auxiliar de limpeza no Noroeste, com salário de R$ 1.518, além dos benefícios. Não é necessário comprovar experiência, e não há exigência de escolaridade mínima.

Os interessados podem se cadastrar pelo aplicativo Carteira Digital do Trabalho (na aba “Emprego”) ou comparecer a uma das 14 agências do trabalhador do DF, que funcionam de segunda a sexta, das 8h às 17h. O cadastro também vale para futuras oportunidades, já que o sistema cruza os perfis com as vagas disponíveis.

Empregadores que desejam ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo aplicativo Carteira Digital do Trabalho (Aba emprego). Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail gcv@setrab.df.gov.br. Pode ser utilizado, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do Distrito Federal (Sedet-DF).