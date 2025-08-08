Mulher trans foragida é presa em Ceilândia por descumprir regras do regime aberto

Mulher estava foragida depois de descumprir ordens do regime aberto - (crédito: Material cedido ao Correio)

Uma mulher trans, de 27 anos, foi presa após descumprir medidas do regime aberto. A detenção foi feita durante a Operação Procurados, com foco na localização de pessoas com mandados de prisão em aberto.

Segundo a Polícia Civil (PCDF), a mulher foi encontrada na EQNM, em Ceilândia (6/7), e era procurada após descumprir regras do regime aberto. Condenada por roubo, ela ainda precisa cumprir 5 anos e 4 meses de pena em regime semiaberto.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Em situação de rua, ela foi levada para a carceragem da PCDF, após passar por exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML). A prisão ocorreu na quarta-feira (6/8).