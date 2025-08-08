InícioCidades DF
FORAGIDA

Mulher trans foragida é presa em Ceilândia por descumprir regras do regime aberto

Operação Procurados cumpriu mandado de prisão por descumprimento de regras do regime aberto. A mullher foi condenada por roubo

Mulher estava foragida depois de descumprir ordens do regime aberto - (crédito: Material cedido ao Correio)

Uma mulher trans, de 27 anos, foi presa após descumprir medidas do regime aberto. A detenção foi feita durante a Operação Procurados, com foco na localização de pessoas com mandados de prisão em aberto. 

Segundo a Polícia Civil (PCDF), a mulher foi encontrada na EQNM, em Ceilândia (6/7), e era procurada após descumprir regras do regime aberto. Condenada por roubo, ela ainda precisa cumprir 5 anos e 4 meses de pena em regime semiaberto. 

Em situação de rua, ela foi levada para a carceragem da PCDF, após passar por exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML). A prisão ocorreu na quarta-feira (6/8).

Ana Carolina Alves*

Estagiária na editoria de Cultura

Estudante de Jornalismo na Universidade de Brasília, apaixonada por cinema e pelas histórias que moldam a cultura. Atualmente, estagiária na editoria de Cultura.

Por Ana Carolina Alves*
postado em 08/08/2025 11:32 / atualizado em 08/08/2025 11:37
