OBITUÁRIO

Obituário: 38 funerais no DF e Entorno nesta segunda; veja lista

Confira quais foram os enterros e cremações em 18 de agosto de 2025 nos cemitérios do Distrito Federal e de Valparaíso (GO)

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)
Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta segunda-feira (18/08):

Campo da Esperança

  • Adalberto José Dantas, 86 anos
  • Alzira Inacia Paulista Barbosa, 78 anos
  • Cláudio Roberto do Nascimento, 62 anos
  • Francileide Lira da Silva Santos, 61 anos
  • Francisco Obegio Camilo, 65 anos
  • José Carlos de Souza, 62 anos
  • José Francisco de Oliveira, 77 anos
  • Maria Aparecida Botelho, 78 anos
  • Maria da Penha Loureiro, 77 anos
  • Manoella Leiro de Castro, menos de 1 ano
  • Osmar José Gomes, 91 anos
  • Rosa Maria de Amorim, 95 anos

Taguatinga

  • Orlanda Maria de Jesus, 98 anos
  • Antonio Ferreira da Silva, 72 anos
  • Carmelita Alves de Oliveira, 55 anos
  • Eris Ximenes de Aragão Junior, 41 anos
  • Fábio da Silva Alves, 43 anos
  • Liberalina Maria de Sousa, 111 anos
  • Luiz Tomaz de Oliveira, 61 anos
  • Maria do Carmo Rodrigues da Silva, 85 anos
  • Marinalva Nery dos Santos, 78 anos
  • Nilson Barbosa Rodrigues, 66 anos
  • Vilma Ravelino de Oliveira, 65 anos
  • Weldson da Silva Nascimento, 38 anos

Gama

  • Antonia de Souza Rodrigues, 62 anos
  • Antonio Oliveira de Almeida, 57 anos
  • Antonio Rebouças Peixoto, 74 anos
  • Gilson Soares de Sousa, 68 anos
  • Maria Lima Rios, 78 anos

Planaltina

  • Andreza Rosa de Araújo Chagas Soares, 44 anos
  • Francisco Moreira da Silva, 85 anos

Sobradinho

  • Yorany Salgado Pereira, menos de 1 ano
  • Eurípedes Rodrigues da Costa, 83 anos
  • José Martins de Souza, 67 anos
  • Pedro Araújo de Sena, 78 anos

Jardim Metropolitano

  • Francisco Xavier Coelho Alves, 67 anos
  • Adalberto Souza Ribeiro, 60 anos
  • Rogério Salles Rodrigues da Silva, 55 anos (cremação)

Por Correio Braziliense
postado em 18/08/2025 18:30 / atualizado em 18/08/2025 18:38
