Obituário: 38 funerais no DF e Entorno nesta segunda; veja lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta segunda-feira (18/08):
Campo da Esperança
- Adalberto José Dantas, 86 anos
- Alzira Inacia Paulista Barbosa, 78 anos
- Cláudio Roberto do Nascimento, 62 anos
- Francileide Lira da Silva Santos, 61 anos
- Francisco Obegio Camilo, 65 anos
- José Carlos de Souza, 62 anos
- José Francisco de Oliveira, 77 anos
- Maria Aparecida Botelho, 78 anos
- Maria da Penha Loureiro, 77 anos
- Manoella Leiro de Castro, menos de 1 ano
- Osmar José Gomes, 91 anos
- Rosa Maria de Amorim, 95 anos
Taguatinga
- Orlanda Maria de Jesus, 98 anos
- Antonio Ferreira da Silva, 72 anos
- Carmelita Alves de Oliveira, 55 anos
- Eris Ximenes de Aragão Junior, 41 anos
- Fábio da Silva Alves, 43 anos
- Liberalina Maria de Sousa, 111 anos
- Luiz Tomaz de Oliveira, 61 anos
- Maria do Carmo Rodrigues da Silva, 85 anos
- Marinalva Nery dos Santos, 78 anos
- Nilson Barbosa Rodrigues, 66 anos
- Vilma Ravelino de Oliveira, 65 anos
- Weldson da Silva Nascimento, 38 anos
Gama
- Antonia de Souza Rodrigues, 62 anos
- Antonio Oliveira de Almeida, 57 anos
- Antonio Rebouças Peixoto, 74 anos
- Gilson Soares de Sousa, 68 anos
- Maria Lima Rios, 78 anos
Planaltina
- Andreza Rosa de Araújo Chagas Soares, 44 anos
- Francisco Moreira da Silva, 85 anos
Sobradinho
- Yorany Salgado Pereira, menos de 1 ano
- Eurípedes Rodrigues da Costa, 83 anos
- José Martins de Souza, 67 anos
- Pedro Araújo de Sena, 78 anos
Jardim Metropolitano
- Francisco Xavier Coelho Alves, 67 anos
- Adalberto Souza Ribeiro, 60 anos
- Rogério Salles Rodrigues da Silva, 55 anos (cremação)
