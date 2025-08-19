"Maior força política do Brasil", diz Celina sobre nova federação

Celina Leão com o presidente do União Brasil-DF, Manoel Arruda, o deputado distrital Eduardo Pedrosa e apoiadores - (crédito: Mila Ferreira/CB/D.A Press)

Os partidos União Brasil e Progressistas oficializaram, na tarde desta terça-feira (19/8), a criação de uma nova federação, a União Progressista (UPb). A vice-governadora do Distrito Federal e presidente do Progressistas no DF, Celina Leão, esteve presente e destacou o trabalho que será realizado a partir de agora entre as duas legendas.

“A criação da federação demonstra maturidade de dois partidos que dialogaram e discutiram muito”, afirmou Celina. “Eu acredito que essa federação vai mudar a cara do Brasil, porque hoje ela se torna a maior força política do país”, acrescentou.

A vice-governadora mencionou a parceria com Manoel Arruda, presidente do União Brasil-DF. “Manoel segue presidente do União e eu sigo presidente do Progressistas. Nosso trabalho agora será em equipe para atender aos anseios do cidadão”, ressaltou.