Atacadão Dia a Dia celebra 30 anos do vinho Catalina em jantar intimista

Marlon e Branco Amaral, do Atacadão Dia a Dia, anfitriões da noite de celebração dos 30 anos do vinho Catalina, no restaurante Lago, em Brasília - (crédito: Dia a Dia/Divulgação)

Branco Amaral, presidente do conselho do Atacadão Dia a Dia, e o conselheiro Marlon Amaral foram os anfitriões de um jantar intimista na noite desta segunda-feira (25/8), no Restaurante Lago, em Brasília. O encontro reuniu amigos próximos para celebrar os 30 anos do Catalina, um dos vinhos mais emblemáticos da Santa Ema, vinícola chilena que atravessa gerações.

O menu ficou sob os cuidados do chef Marcelo Petrarca, e harmonizava com os principais rótulos da vinícola. Estavam presente Rossana Pavone, terceira geração da família à frente da Santa Ema, e Andrés Sanhueza, enólogo-chefe e CEO da marca, que viajaram diretamente do Chile para brindar a ocasião.

À mesa, um menu cuidadosamente harmonizado com rótulos premiados da casa, como o Félix 2022, o Amplus Chardonnay 2024, o Amplus Cabernet Sauvignon 2022 e o protagonista da comemoração: o Catalina 2021.

Clientes premiados

As comemorações continuam nesta terça-feira (26/8), às 18h. Será a vez de 40 convidados apaixonados por vinhos, do Clube DD+, viverem uma experiência enogastronômica exclusiva na adega do Dia a Dia Atacadista, no SIA. A noite promete uma degustação vertical das safras 2015, 2018 e 2021 do Catalina, além de rótulos premiados da Santa Ema, harmonização com charcutaria especial e condições diferenciadas para aquisição das garrafas, incluindo preços atípicos e presentes.

"Estamos preparando um momento de celebração único para os nossos convidados, onde eles poderão experimentar rótulos chilenos seletos e premiados da Santa Ema, aprender sobre harmonização e apreciar o momento. Sem falar da oportunidade de adquiri-los por um preço muito especial. Tenho certeza de que já é um sucesso", destacou Marlon Amaral, conselheiro do Dia a Dia.