Partido e amigos destacam o legado político de Georges Michel Sobrinho

A comunidade progressista do Distrito Federal está de luto. Morreu na madrugada dessa terça-feira (26/8) Georges Michel Sobrinho, aos 83 anos. Ele foi presidente do PDT-DF por mais de 20 anos e era considerado uma referência na esquerda, com muita história na luta contra a ditadura.

Nascido em Goiânia (GO), é uma das figuras mais emblemáticas do PDT na capital federal e no Brasil. Foi militante e fundador do partido junto com Leonel Brizola, de quem era amigo pessoal. Foi signatário da Carta de Lisboa — documento fundamental do PDT — e participou ativamente da reorganização do Trabalhismo no exílio onde viveu entre 1970 e 1979 — foram três anos no Chile, três anos na Alemanha e três anos em Portugal.

Era funcionário de careira do Senado e chefiou a liderança do PDT por 30 anos. Michel também chefiou a representação do Governo do Rio de Janeiro em Brasília durante os dois governos de Leonel Brizola, que além de líder do PDT era seu amigo pessoal.

Um lutador na trincheira

No governo de Rodrigo Rollemberg, Michel exerceu o cargo de secretário do Trabalho. "O campo progressista e o trabalhismo perdem um de seus melhores quadros. Georges Michel, que presidiu o PDT-DF por muitos anos, faleceu. Pessoa franca, delicada, corretíssima, de muita firmeza ideológica, fará muita falta na política de nossa cidade", afirmou Rollemberg.

O ex-senador Cristovam Buarque (Cidadania-DF), que durante anos conviveu com Georges Michel no PDT, também se manifestou com pesar. "Georges Michel Sobrinho foi um lutador que escolheu a política como sua trincheira e optou por servir sem preocupação de interesse para si. Manteve-se na política por uma causa: o trabalhismo como a bandeira do progresso nacional e emancipação de nosso povo", afirmou Cristovam.

Leo Bijos, que cresceu nas fileiras do partido, acompanhou Georges Michel até o fim. "Era um segundo pai para mim". O PDT divulgou uma nota:

"O PDT comunica, com profundo pesar, o falecimento de Georges Michel Sobrinho, histórico militante trabalhista e referência da luta democrática no Brasil. Ao longo de sua vida, Georges Michel consolidou-se como uma das vozes mais respeitadas do Trabalhismo, contribuindo para a preservação da memória histórica e para a renovação das lutas do PDT no século XXI", inicia a nota.

A direção do PDT-DF acrescentou: "Sua partida representa uma perda irreparável para o partido e para todos os que acreditam na construção de um Brasil mais justo, democrático e soberano. O PDT se solidariza com familiares, amigos e companheiros de militância neste momento de dor e reafirma seu compromisso de honrar o legado de Georges Michel".

Michel descobriu um câncer no ano passado, tratou-se, mas a doença voltou. Ele foi enterrado nessa terça-feira (26/8) no Cemitério Campo da Esperança, em Brasília.