Protetora de animais do DF morre em grave acidente na BR-040, em Luziânia

Danielle Mansur morreu ainda no local do acidente, junto aos seus três cães - (crédito: Divulgação/CBMGO)

Uma moradora do Distrito Federal, identificada como Danielle Mansur Guimarães, 50 anos, morreu em um grave acidente na BR-040, em Luziânia, na tarde da última sexta-feira (5/7). Conhecida por trabalhos na organização não-governamental Toca Segura, de proteção animal, tia Dani, como era chamada, perdeu a vida junto aos seus três cães, Ziggy, Leo e Peppa.

A informação foi confirmada pelo abrigo Toca Segura, onde Danielle atuava como vice-presidente.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO), o veículo da vítima, um VW UP Cross, colidiu frontalmente contra uma carreta e Danielle ficou presa às ferragens e morreu no local do acidente. Após a colisão, o caminhão, que transportava querosene, pegou fogo.









Imagens da ocorrência mostram a gravidade da batida. O carro ficou com a frente completamente destruída e os pneus revirados. O motorista da carreta conseguiu sair do veículo antes que as chamas se alastrassem, inclusive para a vegetação próxima, e não necessitou de encaminhamento médico.

Durante o atendimento à ocorrência, parte da via ficou interditada. Conforme informação da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista da carreta testou negativo para álcool.

Pelas redes sociais, Vanessa Negrini, Diretora do Departamento de Proteção, Defesa e Direitos Animais do Ministério do Meio Ambiente, lamentou a morte de Danielle e disse que a protetora deixa um legado de coragem e amor ao próximo. "Dani foi uma voz incansável na defesa dos animais, deixando um legado de coragem, intensidade e amor traduzido em cada vida salva e em cada gesto de compaixão. Sua atuação na proteção animal inspirou e continuará inspirando todos que acreditam em um mundo mais justo para os animais", escreveu.



