InícioCidades DF
EMPREGO

DF começa a quarta-feira com 637 vagas de emprego

O cargo com o maior salário é o de gerente geral de vendas, na Zona Industrial do Guará, com remuneração superior a R$ 5 mil

As vagas reservadas para o público PCD não exigem experiência prévia - (crédito: Marcelo Camargo / Agência Brasil)
As vagas reservadas para o público PCD não exigem experiência prévia - (crédito: Marcelo Camargo / Agência Brasil)

Nesta quarta-feira (10/9), 637 vagas de emprego estão sendo divulgadas pelas agências do trabalhador. A oportunidade de destaque vai para o cargo de gerente geral de vendas, com salário de R$5 mil, além de benefícios. São três oportunidades disponíveis na Zona Industrial do Guará. O requisito é ter ensino superior completo em marketing. É necessário também ter experiência comprovada.

Aos que estão buscando o primeiro emprego ou querem se recolocar no mercado de trabalho, há 20 vagas para fiscal de prevenção de perdas em Águas Claras, com salário de R$1,7 mil, além dos benefícios. É necessário ter ensino superior completo. Não é necessário ter experiência comprovada.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Os interessados podem se cadastrar pelo aplicativo Carteira Digital do Trabalho (na aba “Emprego”) ou comparecer a uma das 14 agências do trabalhador do DF, que funcionam de segunda a sexta, das 8h às 17h. O cadastro também vale para futuras oportunidades, já que o sistema cruza os perfis com as vagas disponíveis.

Empregadores que desejam ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo aplicativo Carteira Digital do Trabalho (Aba emprego). Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail gcv@setrab.df.gov.br. Pode ser utilizado, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do Distrito Federal (Sedet-DF).

Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 10/09/2025 06:30
x