Evento Portões Abertos da Base Aérea de Brasília terá participação da PCDF

Encontro terá mostras institucionais, apresentações culturais e o tradicional show da Esquadrilha da Fumaça

A Divisão de Operações Aéreas (DOA/Depate) representará a Polícia Civil com mostra de helicóptero - (crédito: Divulgação: PCDF)
No próximo domingo (14/9), a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) participará do evento Portões Abertos da Base Aérea de Brasília 2025, que ocorrerá no pátio operacional da Organização Militar, das 9h às 17h.

A Divisão de Operações Aéreas (DOA/Depate) da PCDF irá representar a corporação com uma exposição estática do helicóptero Esquilo, modelo AS-350, com a participação de sua equipe de pilotos, operadores aerotáticos e servidores de apoio de solo.

O Portões Abertos é um dos maiores eventos públicos realizados pela Força Aérea Brasileira, com expectativa de atrair milhares de visitantes. O encontro contará com diversas atrações, como exposições de aeronaves civis e militares, mostras institucionais, apresentações culturais e, entre os destaques, a tradicional apresentação da Esquadrilha da Fumaça.

Walkyria Lagaci

Estudante de Jornalismo da Universidade de Brasília (UnB), atualmente estagiando na editoria Cidades DF do Correio Braziliense.

Por Walkyria Lagaci
postado em 11/09/2025 18:12
