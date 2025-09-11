Evento Portões Abertos da Base Aérea de Brasília terá participação da PCDF

A Divisão de Operações Aéreas (DOA/Depate) representará a Polícia Civil com mostra de helicóptero - (crédito: Divulgação: PCDF)

No próximo domingo (14/9), a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) participará do evento Portões Abertos da Base Aérea de Brasília 2025, que ocorrerá no pátio operacional da Organização Militar, das 9h às 17h.



Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular?

A Divisão de Operações Aéreas (DOA/Depate) da PCDF irá representar a corporação com uma exposição estática do helicóptero Esquilo, modelo AS-350, com a participação de sua equipe de pilotos, operadores aerotáticos e servidores de apoio de solo.

O Portões Abertos é um dos maiores eventos públicos realizados pela Força Aérea Brasileira, com expectativa de atrair milhares de visitantes. O encontro contará com diversas atrações, como exposições de aeronaves civis e militares, mostras institucionais, apresentações culturais e, entre os destaques, a tradicional apresentação da Esquadrilha da Fumaça.

*Estagiária sob supervisão de Márcia Machado