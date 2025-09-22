Começa nesta terça-feira (23/9) a seletiva para concurso de merendeiros

Começa nesta terça-feira (23/9), a terceira edição do concurso de merendeiros O Sabor de Escola, que vai reunir participantes de todas as 14 regionais de ensino do Distrito Federal. A competição começa na Coordenação Regional de Ensino (CRE) do Plano Piloto e segue até quarta-feira (24/9), na CRE do Paranoá, na Escola Técnica da cidade. Os participantes disputam uma premiação em dinheiro que chega a R$ 15 mil para o primeiro lugar. As três escolas finalistas do concurso receberão reformas e novos utensílios para modernizar suas cozinhas.

Na etapa do Plano Piloto, 24 merendeiros vão mostrar seus talentos culinários. Serão seis competidores por turno (manhã e tarde), preparando pratos com alimentos que fazem parte da merenda escolar, como frutas, iogurte natural, diferentes tipos de proteína e mais de 60 itens do cardápio oficial.



“Estamos muito animados para essa terceira edição. O concurso valoriza os nossos merendeiros, mostra a importância da alimentação escolar e ainda leva melhorias para as cozinhas das escolas. É uma oportunidade de transformar o dia a dia da comunidade”, declarou a subsecretária de Apoio e Saúde do Estudante (Suape), Fernanda Matheus, em nota.

Este ano, os dois finalistas da etapa regional serão definidos pelo somatório de pontos das apresentações, e não mais pela escolha de um prato por turno. A banca de jurados será composta por dois nutricionistas, dois estudantes e um chefe de cozinha, avaliando desde o sabor até a criatividade e o valor nutricional das receitas.

Confira abaixo o cronograma e as escolas participantes:



