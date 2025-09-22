Começa nesta terça-feira (23/9) a seletiva para concurso de merendeiros

Começa nesta terça-feira (23/9), a terceira edição do concurso de merendeiros O Sabor de Escola, que vai reunir participantes de todas as 14 regionais de ensino do Distrito Federal. A competição começa na Coordenação Regional de Ensino (CRE) do Plano Piloto e segue até quarta-feira (24/9), na CRE do Paranoá, na Escola Técnica da cidade. Os participantes disputam uma premiação em dinheiro que chega a R$ 15 mil para o primeiro lugar. As três escolas finalistas do concurso receberão reformas e novos utensílios para modernizar suas cozinhas.
Na etapa do Plano Piloto, 24 merendeiros vão mostrar seus talentos culinários. Serão seis competidores por turno (manhã e tarde), preparando pratos com alimentos que fazem parte da merenda escolar, como frutas, iogurte natural, diferentes tipos de proteína e mais de 60 itens do cardápio oficial.
“Estamos muito animados para essa terceira edição. O concurso valoriza os nossos merendeiros, mostra a importância da alimentação escolar e ainda leva melhorias para as cozinhas das escolas. É uma oportunidade de transformar o dia a dia da comunidade”, declarou a subsecretária de Apoio e Saúde do Estudante (Suape), Fernanda Matheus, em nota.
Este ano, os dois finalistas da etapa regional serão definidos pelo somatório de pontos das apresentações, e não mais pela escolha de um prato por turno. A banca de jurados será composta por dois nutricionistas, dois estudantes e um chefe de cozinha, avaliando desde o sabor até a criatividade e o valor nutricional das receitas.
Confira abaixo o cronograma e as escolas participantes:
|CRE
|Escola
|Data
|Plano Piloto
|Escola de Sabores
|23 e 24/09
|Paranoá
|Escola Técnica
|26/09
|Sobradinho
|CEM 01
|30/09
|Planaltina
|CEM 01
|02 e 03/10
|São Sebastião
|CED Jardim Mangueiral
|07 e 08/10
|Santa Maria
|Escola Técnica
|10/10
|Gama
|CEM 02
|15/10
|Núcleo Bandeirante
|Regional
|28/10
|Guará
|CEM 01
|30 e 31/10
|Recanto das Emas
|CEF 801
|04/11
|Samambaia
|EC 425
|06/11
|Taguatinga
|ETB
|10 e 11/11
|Ceilândia
|Escola Parque
|13 e 14/11
|Brazlândia
|Escola Técnica
|17/11