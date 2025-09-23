Brasília sob alerta de tempestade até esta quarta-feira (24/9)

Brasília teve fortes pancadas de chuva, nesta terça-feira (23/9), em regiões como Samambaia, Brazlândia e Taguatinga. O fenômeno climático marca o início do período chuvoso na capital e provocou a emissão de um alerta amarelo de tempestade pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

O aviso de perigo potencial teve início na tarde de segunda-feira e foi prorrogado até esta quarta-feira (24/9). Segundo o Inmet, há previsão de chuva com acumulados de até 50 milímetros por dia, ventos intensos de até 60 km/h e possibilidade de queda de granizo.

O meteorologista do Inmet Olivio Bahia explicou que esse cenário é típico do mês de setembro, quando as primeiras chuvas costumam ocorrer, após um longo período de seca. "Nesse período, aumenta o conteúdo de água na atmosfera. Essa combinação de calor e umidade vai provocando essas chuvas", explicou.

O especialista ressalta os cuidados que devem ser tomados. "Há risco de queda de galhos de árvores. Em caso de rajadas de vento, as pessoas não devem se abrigar debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas. Também não é recomendado estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda", alertou Bahia.

A previsão para esta quarta segue a tendência de clima quente e úmido, com novas possibilidades de temporais. "Devemos ter condições similares às de ontem. As chuvas vão continuar aparecendo com frequência a partir de agora", finalizou o meteorologista.



