Obituário: 41 funerais no DF e Entorno nesta quinta-feira; Veja lista

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta quinta-feira (25/9):

Campo da Esperança

Ângelo Oswaldo Melhorança, 93 anos

Eduardo Rodrigues Machado, 85 anos

Eva Pires de Melo, 91 anos

Idemilson de Sousa, 93 anos

Jesus Olímpio da Silva, 72 anos

José Maria Soares, 81 anos

José Ribamar Claudino, 66 anos

Leonardo da Silva Patzlaff, 47 anos

Luis Enrique Guznan Ortega, 82 anos

Luis Guilherme Almeida Reis, 70 anos

Maria Pereira da Trindade, 67 anos

Nair Cruz da Cunha, 87 anos

Nilo Barroso Neto, 67 anos

Vanda Gebrim Rodrigues, 66 anos

Taguatinga

Ananda Antunes Pereira de Castro, menos de 1 ano

Antônio Amaro da Silva, 89 anos

Francisco Raimundo Bezerra, 61 anos

João Portela dos Santos, 66 anos

Lázaro de Oliveira, 92 anos

Luciana Gomes de Sousa, 44 anos

Luzia Dorotea de Souza Siqueira, 81 anos

Maria Dantas de Araújo, 97 anos

Osvaldina Ferreira da Silva, 84 anos

Salvador Fernandes de Sena, 41 anos

Uilames Carvalho e Silva, 58 anos

Gama

Antônio Lisboa Ferreira de Sousa, 64 anos

Cecílio Graças de Souza Gomes, 76 anos

Gael Lucas Santos do Nascimento, menos de 1 ano

Maria de Fátima Batista da Silva, 54 anos

Nelsa de Paiva Bezerra, 89 anos

Planaltina

Elizabete Oliveira Muniz, 50 anos

Leopoldina Santana Paes Landim, 73 anos

Maria Ana da Silva, 82 anos

Nilson Pereira de Castro, 60 anos

Brazlândia

Eunice de Oliveira Andrade, 97 anos

Jardim Metropolitano

Djalmir da Costa Bessa, 92 anos (cremação)

Maria do Patrocínio Azevedo Dias, 88 anos (cremação)

Túlio Coelho Maia, menos de 1 ano (cremação)

Maria do Livramento Véras dos Santos, 60 anos (cremação)

Antonio Bernard Falcão Costa, 61 anos (cremação)

Ivan Costa Ferreira, 72 anos (cremação)