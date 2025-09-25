Obituário: 41 funerais no DF e Entorno nesta quinta-feira; Veja lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta quinta-feira (25/9):
Campo da Esperança
Ângelo Oswaldo Melhorança, 93 anos
Eduardo Rodrigues Machado, 85 anos
Eva Pires de Melo, 91 anos
Idemilson de Sousa, 93 anos
Jesus Olímpio da Silva, 72 anos
José Maria Soares, 81 anos
José Ribamar Claudino, 66 anos
Leonardo da Silva Patzlaff, 47 anos
Luis Enrique Guznan Ortega, 82 anos
Luis Guilherme Almeida Reis, 70 anos
Maria Pereira da Trindade, 67 anos
Nair Cruz da Cunha, 87 anos
Nilo Barroso Neto, 67 anos
Vanda Gebrim Rodrigues, 66 anos
Taguatinga
Ananda Antunes Pereira de Castro, menos de 1 ano
Antônio Amaro da Silva, 89 anos
Francisco Raimundo Bezerra, 61 anos
João Portela dos Santos, 66 anos
Lázaro de Oliveira, 92 anos
Luciana Gomes de Sousa, 44 anos
Luzia Dorotea de Souza Siqueira, 81 anos
Maria Dantas de Araújo, 97 anos
Osvaldina Ferreira da Silva, 84 anos
Salvador Fernandes de Sena, 41 anos
Uilames Carvalho e Silva, 58 anos
Gama
Antônio Lisboa Ferreira de Sousa, 64 anos
Cecílio Graças de Souza Gomes, 76 anos
Gael Lucas Santos do Nascimento, menos de 1 ano
Maria de Fátima Batista da Silva, 54 anos
Nelsa de Paiva Bezerra, 89 anos
Planaltina
Elizabete Oliveira Muniz, 50 anos
Leopoldina Santana Paes Landim, 73 anos
Maria Ana da Silva, 82 anos
Nilson Pereira de Castro, 60 anos
Brazlândia
Eunice de Oliveira Andrade, 97 anos
Jardim Metropolitano
Djalmir da Costa Bessa, 92 anos (cremação)
Maria do Patrocínio Azevedo Dias, 88 anos (cremação)
Túlio Coelho Maia, menos de 1 ano (cremação)
Maria do Livramento Véras dos Santos, 60 anos (cremação)
Antonio Bernard Falcão Costa, 61 anos (cremação)
Ivan Costa Ferreira, 72 anos (cremação)