InícioCidades DF

Obituário: 41 funerais no DF e Entorno nesta quinta-feira; Veja lista

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)
Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta quinta-feira (25/9):

Campo da Esperança

Ângelo Oswaldo Melhorança, 93 anos
Eduardo Rodrigues Machado, 85 anos
Eva Pires de Melo, 91 anos
Idemilson de Sousa, 93 anos
Jesus Olímpio da Silva, 72 anos
José Maria Soares, 81 anos
José Ribamar Claudino, 66 anos
Leonardo da Silva Patzlaff, 47 anos
Luis Enrique Guznan Ortega, 82 anos
Luis Guilherme Almeida Reis, 70 anos
Maria Pereira da Trindade, 67 anos
Nair Cruz da Cunha, 87 anos
Nilo Barroso Neto, 67 anos
Vanda Gebrim Rodrigues, 66 anos

Taguatinga

Ananda Antunes Pereira de Castro, menos de 1 ano
Antônio Amaro da Silva, 89 anos
Francisco Raimundo Bezerra, 61 anos
João Portela dos Santos, 66 anos
Lázaro de Oliveira, 92 anos
Luciana Gomes de Sousa, 44 anos
Luzia Dorotea de Souza Siqueira, 81 anos
Maria Dantas de Araújo, 97 anos
Osvaldina Ferreira da Silva, 84 anos
Salvador Fernandes de Sena, 41 anos
Uilames Carvalho e Silva, 58 anos

Gama

Antônio Lisboa Ferreira de Sousa, 64 anos
Cecílio Graças de Souza Gomes, 76 anos
Gael Lucas Santos do Nascimento, menos de 1 ano
Maria de Fátima Batista da Silva, 54 anos
Nelsa de Paiva Bezerra, 89 anos

Planaltina

Elizabete Oliveira Muniz, 50 anos
Leopoldina Santana Paes Landim, 73 anos
Maria Ana da Silva, 82 anos
Nilson Pereira de Castro, 60 anos

Brazlândia

Eunice de Oliveira Andrade, 97 anos

Jardim Metropolitano

Djalmir da Costa Bessa, 92 anos (cremação)
Maria do Patrocínio Azevedo Dias, 88 anos (cremação)
Túlio Coelho Maia, menos de 1 ano (cremação)
Maria do Livramento Véras dos Santos, 60 anos (cremação)
Antonio Bernard Falcão Costa, 61 anos (cremação)
Ivan Costa Ferreira, 72 anos (cremação)

Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 25/09/2025 17:51
x