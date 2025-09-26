InícioCidades DF
Sepultamentos

Obituário: 47 funerais no DF e Entorno nesta sexta-feira; Veja lista

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)
Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta sexta-feira (26/9):

 

Campo da Esperança

Adir Domiciano, 83 anos
Artur dos Gonçalves, 35 anos
Cristiane Lucena dos Santos, 51 anos
Elaynne Antonia Martins do Nascimento, menos de 1 ano 
Eliana Sandra de Azevedo, 70 anos 
Guilherme Francisco Peil Santos, menos de 1 ano
Iva Maria da Silva, 77 anos
João Ferreira de Oliveira, 86 anos
João Ferreira de Oliveira, 86 anos
Júlia Borges do Amaral, 77 anos
Maria Machado Brito, 84 anos
Nilderson da Silva, 40 anos
Otávio Luciano de Almeida Dantas, 59 anos
Roberto Jorge Barbosa de Carvalho, 65 anos
Sônia Regina Ferreira Pinto, 70 anos
Welligton de Moura Brito Junior, 48 anos

Taguatinga

Ana Lúcia da Silva de Carvalho, 60 anos
Antônio Santana Barbosa, 63 anos
Antônio Vieira de Vasconcelos, 88 anos
Divina Rosa da Silva, 89 anos
Eduardo Alves da Silva, 85 anos
Eladio Lopes da Silva, 57 anos
Irenita Moreira de Oliveira, 78 anos
José dos Santos Alencar, 62 anos
Maria da Conceição Martins de Souza, 69 anos
Saulo Shiniti Okuyama, 67 anos
 
Gama
Antônio de Pádua Oliveira dos Santos, 66 anos
Joaquim Marcelino de Freitas, 87 anos
Maria das Dores Duarte, 59 anos
Maria de Lourdes Pinheiro de Godoi, 77 anos
 
Planaltina
Edilton Bispo dos Santos, 85 anos
 
Brazlândia
Erundina Maria da Silva, 90 anos
 
Sobradinho
Edelzuita Oliveira Brotas, 95 anos
Francisca Maria de Souza, 98 anos
Francisco Abraão Aguiar de Almeida, 74 anos
Francisco Bonfim Chaves, 81 anos
José da Silva Bastos, 59 anos
Luciano da Silva, 45 anos
Maria Nadege da Conceição, 99 anos
Wilson Rodrigues Santos, 54 anos
 

Jardim Metropolitano

Benta Maria dos Santos, 60 anos

Francisco Ilemá Araújo, 81 anos

Antônio Herculano Rezende Rodrigues, 83 anos (cremação)

Milca dos Reis Rodrigues, 77 anos (cremação)

Arilda Siqueira Gomes, 94 anos (cremação)

Cícera Helena Pereira Cabral, 77 anos (cremação)

Carlos Eduardo da Silva Luz, 49 anos (cremação)

Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 26/09/2025 17:46
x