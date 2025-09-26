Obituário: 47 funerais no DF e Entorno nesta sexta-feira; Veja lista

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta sexta-feira (26/9):

Campo da Esperança

Adir Domiciano, 83 anos

Artur dos Gonçalves, 35 anos

Cristiane Lucena dos Santos, 51 anos

Elaynne Antonia Martins do Nascimento, menos de 1 ano

Eliana Sandra de Azevedo, 70 anos

Guilherme Francisco Peil Santos, menos de 1 ano

Iva Maria da Silva, 77 anos

João Ferreira de Oliveira, 86 anos

João Ferreira de Oliveira, 86 anos

Júlia Borges do Amaral, 77 anos

Maria Machado Brito, 84 anos

Nilderson da Silva, 40 anos

Otávio Luciano de Almeida Dantas, 59 anos

Roberto Jorge Barbosa de Carvalho, 65 anos

Sônia Regina Ferreira Pinto, 70 anos

Welligton de Moura Brito Junior, 48 anos





Taguatinga

Ana Lúcia da Silva de Carvalho, 60 anos

Antônio Santana Barbosa, 63 anos

Antônio Vieira de Vasconcelos, 88 anos

Divina Rosa da Silva, 89 anos

Eduardo Alves da Silva, 85 anos

Eladio Lopes da Silva, 57 anos

Irenita Moreira de Oliveira, 78 anos

José dos Santos Alencar, 62 anos

Maria da Conceição Martins de Souza, 69 anos

Saulo Shiniti Okuyama, 67 anos

Gama

Antônio de Pádua Oliveira dos Santos, 66 anos

Joaquim Marcelino de Freitas, 87 anos

Maria das Dores Duarte, 59 anos

Maria de Lourdes Pinheiro de Godoi, 77 anos

Planaltina

Edilton Bispo dos Santos, 85 anos

Brazlândia

Erundina Maria da Silva, 90 anos

Sobradinho

Edelzuita Oliveira Brotas, 95 anos

Francisca Maria de Souza, 98 anos

Francisco Abraão Aguiar de Almeida, 74 anos

Francisco Bonfim Chaves, 81 anos

José da Silva Bastos, 59 anos

Luciano da Silva, 45 anos

Maria Nadege da Conceição, 99 anos

Wilson Rodrigues Santos, 54 anos