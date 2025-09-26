Obituário: 47 funerais no DF e Entorno nesta sexta-feira; Veja lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta sexta-feira (26/9):
Campo da Esperança
Adir Domiciano, 83 anos
Artur dos Gonçalves, 35 anos
Cristiane Lucena dos Santos, 51 anos
Elaynne Antonia Martins do Nascimento, menos de 1 ano
Eliana Sandra de Azevedo, 70 anos
Guilherme Francisco Peil Santos, menos de 1 ano
Iva Maria da Silva, 77 anos
João Ferreira de Oliveira, 86 anos
Júlia Borges do Amaral, 77 anos
Maria Machado Brito, 84 anos
Nilderson da Silva, 40 anos
Otávio Luciano de Almeida Dantas, 59 anos
Roberto Jorge Barbosa de Carvalho, 65 anos
Sônia Regina Ferreira Pinto, 70 anos
Welligton de Moura Brito Junior, 48 anos
Taguatinga
Ana Lúcia da Silva de Carvalho, 60 anos
Antônio Santana Barbosa, 63 anos
Antônio Vieira de Vasconcelos, 88 anos
Divina Rosa da Silva, 89 anos
Eduardo Alves da Silva, 85 anos
Eladio Lopes da Silva, 57 anos
Irenita Moreira de Oliveira, 78 anos
José dos Santos Alencar, 62 anos
Maria da Conceição Martins de Souza, 69 anos
Saulo Shiniti Okuyama, 67 anos
Gama
Antônio de Pádua Oliveira dos Santos, 66 anos
Joaquim Marcelino de Freitas, 87 anos
Maria das Dores Duarte, 59 anos
Maria de Lourdes Pinheiro de Godoi, 77 anos
Planaltina
Edilton Bispo dos Santos, 85 anos
Brazlândia
Erundina Maria da Silva, 90 anos
Sobradinho
Edelzuita Oliveira Brotas, 95 anos
Francisca Maria de Souza, 98 anos
Francisco Abraão Aguiar de Almeida, 74 anos
Francisco Bonfim Chaves, 81 anos
José da Silva Bastos, 59 anos
Luciano da Silva, 45 anos
Maria Nadege da Conceição, 99 anos
Wilson Rodrigues Santos, 54 anos
Jardim Metropolitano
Benta Maria dos Santos, 60 anos
Francisco Ilemá Araújo, 81 anos
Antônio Herculano Rezende Rodrigues, 83 anos (cremação)
Milca dos Reis Rodrigues, 77 anos (cremação)
Arilda Siqueira Gomes, 94 anos (cremação)
Cícera Helena Pereira Cabral, 77 anos (cremação)
Carlos Eduardo da Silva Luz, 49 anos (cremação)
postado em 26/09/2025 17:46