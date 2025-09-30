Confira horários e locais de reuniões dos Narcóticos Anônimos no DF e Entorno

Veja abaixo lista com os 42 grupos do Narcóticos Anônimos no DF e Entorno.
Reuniões fechadas são somente para dependentes químicos enquanto reuniões abertas são para para familiares , profissionais ou qualquer pessoa que queira conhecer e saber como funciona.
Asa Norte
- Grupo Reviver
Reuniões fechadas: De segunda a sexta de 20h às 21h30 / sábados: 10h às 11h (LGBT) / domingos: 10h às 11h30
Reuniões Abertas: Toda Sexta-Feira
SHCN CLN 114 Bl D Loja 34 – Embaixo da Panificadora Tavares
Certificação de presença aos beneficiários da Justiça: Sim
- Grupo Visão de Esperança
Reuniões fechadas: Sábados e domingos de 19h às 20h30
Reuniões Abertas: 2° Sábado do mês
Quadra EQN(Entre quadras)307/308 S/N
Certificação de presença aos beneficiários da Justiça: Sim
Asa Sul
Grupo Estrela
Reuniões fechadas: Quartas de 20h às 21h30 e domingos de 17h às 18h30
Reunião Aberta: ultima quarta-feira do mês
Entrada pela Lateral no CREAS da Diversidade 615 L2 Sul
Certificação de presença aos beneficiários da Justiça: Sim
Lago Sul
Reuniões fechadas: Terças, quartas, quintas e sábados de 20h às 22h
Reuniões Abertas: 1º e 3º sábados do mês
Quarta-Feira: Temática
Setor de Habitações Individuais Sul EQL 6/8 Igreja Perpétuo Socorro em frente ao Gilberto Salomão
Certificação de presença aos beneficiários da Justiça: Sim
Cruzeiro
Reuniões fechadas: Segundas, quartas e sextas de 19h30 às 21h30
Reuniões Abertas: 3° Quarta-feira do mês
Paroquia Santa Terezinha sala 43(2° andar)
A igreja se localiza em frente ao terraço Shopping.
SHCES QD 801 A/E
Certificação de presença aos beneficiários da Justiça: Sim
Guará
- Grupo liberdade
Reuniões fechadas: Quartas, Sextas e domingo de 19h30 às 21h30
Reuniões Abertas 1° Domingo do mês
Quarta-feira: estudo do Guia para Trabalhar os Passos
Sexta-feira: Prece e Meditação e Temática
Certificação de presença aos beneficiários da Justiça: Sim
Igreja São Paulo Apostolo Sala 47. QE 07 S/N
Em Frente ao BRB
- Grupo Abraçar
Reuniões fechadas: Segundas de 19h30 às 21h30
Reuniões Abertas: 1ª segunda-feira do mês
SRIA II QE 40 Rua 20 Lote 02, Polo de Modas
Centro Socieducativo Santo Aníbal, ao lado da lanchonete Best Burguer
- Grupo Despertar
Reuniões fechadas: Segundas de 22h às 00h, Terças, quintas e sábados de 20h às 22h
Reuniões Abertas: 1° Sábado do mês
EQ 15/26 Área Comunal 1, Guará II
Certificação de presença aos beneficiários da Justiça: Sim
Acessibilidade parcial a cadeirantes
Gama
Reuniões fechadas: Terça e quinta de 20h às 21h30 / sábado: 19h às 21h / domingos: 9h às 10h30
Área Especial 02 Praça 02
A entrada é pela lateral da Paróquia São Sebastião nos fundos do lado direito
A sala fica localizada embaixo do prédio
Certificação de presença aos beneficiários da Justiça: Sim
Terça-feira: estudo do Guia para Trabalhar os Passos
Quinta-feira: estudo do livro Viver Limpo
Domingo: Prece e Meditação
Jardim Botânico
Reuniões fechadas: Segunda, quarta e sexta das 20 às 22h
Reuniões abertas: última segunda-feira do mês
Endereço: SHJM - Centro de Práticas Sustentáveis (CPS), Av. do Cerrado s/n
Jardins Mangueiral - Jardim Botânico
Certificação de presença aos beneficiários da Justiça: não
Núcleo Bandeirante
Reuniões fechadas: Terças e quartas de 20h às 22h / Sábados de 10h às 12h
Reuniões abertas: 1° Quarta-feira do mês
Terceira Avenida Bloco 2045
Capela Nossa Senhora Auxiliadora Altera, ao lado da ferrovia
Certificação de presença aos beneficiários da Justiça: Sim
Paranoá
Reuniões fechadas: Segundas e sextas de 20h às 21h30 / Domingos de 19h às 20h30
Reunião Aberta: 1° Domingo do mês
Paróquia Santa Maria dos Pobres
Praça Central 14 em frente ao Bradesco
Certificação de presença aos beneficiários da Justiça: Sim
Planaltina-DF
Reuniões fechadas: Terças e sábados de 20h às 22h
Reuniões Abertas: Todos Sábados
Terça-feira: estudo do livro Viver Limpo
CREAS Próximo ao Hospital Regional de Planaltina
A/E Qd 02 Bloco H Lote 06 Setor Central/ Setor de Educação
Certificação de presença aos beneficiários da Justiça: Não
Reuniões fechadas: Terças e quintas - 20h às 22h
Reuniões Abertas: Última quinta-feira do mês
Avenida Castanheira Lote 1060, Sala 17, Edifício Villa Mall, anexo a Igreja Koinonia. Atrás do ED. Da Pão Dourado.
Certificação de presença aos beneficiários da Justiça: Sim
Taguatinga Sul
Reuniões fechadas: Terças 19h30 às 21h30
Reuniões abertas: Segunda terça-feira do mês
QS 11 CJ G Area especial E F/G LT 01 Capela Nossa Senhora do Amparo - ArealReunião Aberta: 2° Terça Feira do mês
Certificação de presença aos beneficiários da Justiça: Sim
