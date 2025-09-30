Confira horários e locais de reuniões dos Narcóticos Anônimos no DF e Entorno

Veja abaixo lista com os 42 grupos do Narcóticos Anônimos no DF e Entorno.

Reuniões fechadas são somente para dependentes químicos enquanto reuniões abertas são para para familiares , profissionais ou qualquer pessoa que queira conhecer e saber como funciona.

Asa Norte

- Grupo Reviver

Reuniões fechadas: De segunda a sexta de 20h às 21h30 / sábados: 10h às 11h (LGBT) / domingos: 10h às 11h30

Reuniões Abertas: Toda Sexta-Feira

SHCN CLN 114 Bl D Loja 34 – Embaixo da Panificadora Tavares

Certificação de presença aos beneficiários da Justiça: Sim

- Grupo Visão de Esperança

Reuniões fechadas: Sábados e domingos de 19h às 20h30

Reuniões Abertas: 2° Sábado do mês

Quadra EQN(Entre quadras)307/308 S/N

Certificação de presença aos beneficiários da Justiça: Sim

Asa Sul

Grupo Estrela

Reuniões fechadas: Quartas de 20h às 21h30 e domingos de 17h às 18h30

Reunião Aberta: ultima quarta-feira do mês

Entrada pela Lateral no CREAS da Diversidade 615 L2 Sul

Certificação de presença aos beneficiários da Justiça: Sim

Lago Sul

Reuniões fechadas: Terças, quartas, quintas e sábados de 20h às 22h

Reuniões Abertas: 1º e 3º sábados do mês

Quarta-Feira: Temática

Setor de Habitações Individuais Sul EQL 6/8 Igreja Perpétuo Socorro em frente ao Gilberto Salomão

Certificação de presença aos beneficiários da Justiça: Sim





Cruzeiro

Reuniões fechadas: Segundas, quartas e sextas de 19h30 às 21h30

Reuniões Abertas: 3° Quarta-feira do mês

Paroquia Santa Terezinha sala 43(2° andar)

A igreja se localiza em frente ao terraço Shopping.

SHCES QD 801 A/E

Certificação de presença aos beneficiários da Justiça: Sim

Guará

- Grupo liberdade

Reuniões fechadas: Quartas, Sextas e domingo de 19h30 às 21h30

Reuniões Abertas 1° Domingo do mês

Quarta-feira: estudo do Guia para Trabalhar os Passos

Sexta-feira: Prece e Meditação e Temática

Certificação de presença aos beneficiários da Justiça: Sim

Igreja São Paulo Apostolo Sala 47. QE 07 S/N

Em Frente ao BRB

- Grupo Abraçar

Reuniões fechadas: Segundas de 19h30 às 21h30

Reuniões Abertas: 1ª segunda-feira do mês

SRIA II QE 40 Rua 20 Lote 02, Polo de Modas

Centro Socieducativo Santo Aníbal, ao lado da lanchonete Best Burguer

- Grupo Despertar

Reuniões fechadas: Segundas de 22h às 00h, Terças, quintas e sábados de 20h às 22h

Reuniões Abertas: 1° Sábado do mês

EQ 15/26 Área Comunal 1, Guará II

Certificação de presença aos beneficiários da Justiça: Sim

Acessibilidade parcial a cadeirantes

Gama

Reuniões fechadas: Terça e quinta de 20h às 21h30 / sábado: 19h às 21h / domingos: 9h às 10h30

Área Especial 02 Praça 02

A entrada é pela lateral da Paróquia São Sebastião nos fundos do lado direito

A sala fica localizada embaixo do prédio

Certificação de presença aos beneficiários da Justiça: Sim

Terça-feira: estudo do Guia para Trabalhar os Passos

Quinta-feira: estudo do livro Viver Limpo

Domingo: Prece e Meditação

Jardim Botânico

Reuniões fechadas: Segunda, quarta e sexta das 20 às 22h

Reuniões abertas: última segunda-feira do mês

Endereço: SHJM - Centro de Práticas Sustentáveis (CPS), Av. do Cerrado s/n

Jardins Mangueiral - Jardim Botânico

Certificação de presença aos beneficiários da Justiça: não

Núcleo Bandeirante

Reuniões fechadas: Terças e quartas de 20h às 22h / Sábados de 10h às 12h

Reuniões abertas: 1° Quarta-feira do mês

Terceira Avenida Bloco 2045

Capela Nossa Senhora Auxiliadora Altera, ao lado da ferrovia

Certificação de presença aos beneficiários da Justiça: Sim

Paranoá

Reuniões fechadas: Segundas e sextas de 20h às 21h30 / Domingos de 19h às 20h30

Reunião Aberta: 1° Domingo do mês

Paróquia Santa Maria dos Pobres

Praça Central 14 em frente ao Bradesco

Certificação de presença aos beneficiários da Justiça: Sim

Planaltina-DF

Reuniões fechadas: Terças e sábados de 20h às 22h

Reuniões Abertas: Todos Sábados

Terça-feira: estudo do livro Viver Limpo

CREAS Próximo ao Hospital Regional de Planaltina

A/E Qd 02 Bloco H Lote 06 Setor Central/ Setor de Educação

Certificação de presença aos beneficiários da Justiça: Não

Recanto das Emas

Estrutural

Ceilândia Norte

Ceilândia Sul

Brazlândia

Águas Claras

Reuniões fechadas: Terças e quintas - 20h às 22h

Reuniões Abertas: Última quinta-feira do mês

Avenida Castanheira Lote 1060, Sala 17, Edifício Villa Mall, anexo a Igreja Koinonia. Atrás do ED. Da Pão Dourado.

Certificação de presença aos beneficiários da Justiça: Sim

Taguatinga Sul

Reuniões fechadas: Terças 19h30 às 21h30

Reuniões abertas: Segunda terça-feira do mês

QS 11 CJ G Area especial E F/G LT 01 Capela Nossa Senhora do Amparo - ArealReunião Aberta: 2° Terça Feira do mês

Certificação de presença aos beneficiários da Justiça: Sim

Taguatinga Norte





Itapoã

Riacho Fundo

Samambaia

Sobradinho

Vicente Pires

Santo Antônio do Descoberto

Valparaíso de Goiás

Águas Lindas

Cidade Ocidental

Luziânia

Formosa

Cristalina

Paracatu