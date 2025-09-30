Obituário: 41 funerais no DF e Entorno nesta terça-feira; veja lista

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso (GO). Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta terça-feira (30/9):

Campo da Esperança

Lázara Braga da Silva, 67 anos

Maria Regina Celis Neves Nascimento, 78 anos

Olívia Maria Alves Bezerra, 72 anos

Raimunda Silva dos Reis, 85 anos

Raimundo Brâncio Amarante Brito, 87 anos

Rodrigo Adjucto Botelho, 79 anos

Taguatinga

Alcides Manoel de Sousa, 70 anos

Antenor Pereira Magalhães, 86 anos

Davi José da Silva, menos de 1 ano

Genilson Macedo Vargas, 52 anos

Hermengilda Alves Bezerra da Silva, 89 anos

Jackson Dias Bispo, 46 anos

Luzia Feitosa de Araújo, 85 anos

Luzia Ferreira, 64 anos

Maria Íris Vanda Cardoso Silva, 75 anos

Rafael Alves Custódio, 82 anos

Reni Gonçalves, 72 anos

Soveiga Abraão Belmont, 78 anos

Tanyara Pereira Guimarães, 74 anos

Gama

Elisa Katia Ance Souza da Silva Veloso, menos de 1 ano

Holanda Alves de Oliveira, 79 anos

Maitê Quirino Venâncio, menos de 1 ano

Maycon Deivid dos Santos Soares, 26 anos

Tereza Rodrigues da Costa, 93 anos

Wendesley Ada da Silva Alves, 41 anos

Planaltina

Adriano Gomes Soares, 48 anos

José Carlos Mendes de Sousa, 72 anos

Lucas Pereira da Silva Filho, 64 anos



Brazlândia

Eliabahia dos Santos, 81 anos

Paulina da Cruz dos Reis, 89 anos

Sobradinho

Ildes de Jesus Abreu, 91 anos

Jennifer Dinamene dos Santos, 43 anos

Kedima Virgínia Rocha dos Anjos, 48 anos

Nathan Soares da Silva, 16 anos

Valdeci Souza da Silva, 59 anos

Jardim Metropolitano

Kaleb Viana do Nascimento, menos de 1 ano

Nilton Landa, 75 anos (cremação)

Dalva de Assis Carvalho, 98 anos (cremação)

Israel de Assis, 88 anos (cremação)

Ana Maria da Fonseca e Silva Corrêa, 67 anos (cremação)

José Maria Queiroz Fernandes, 83 anos (cremação)