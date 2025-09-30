Obituário: 41 funerais no DF e Entorno nesta terça-feira; veja lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso (GO). Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta terça-feira (30/9):
Campo da Esperança
Lázara Braga da Silva, 67 anos
Maria Regina Celis Neves Nascimento, 78 anos
Olívia Maria Alves Bezerra, 72 anos
Raimunda Silva dos Reis, 85 anos
Raimundo Brâncio Amarante Brito, 87 anos
Rodrigo Adjucto Botelho, 79 anos
Taguatinga
Alcides Manoel de Sousa, 70 anos
Antenor Pereira Magalhães, 86 anos
Davi José da Silva, menos de 1 ano
Genilson Macedo Vargas, 52 anos
Hermengilda Alves Bezerra da Silva, 89 anos
Jackson Dias Bispo, 46 anos
Luzia Feitosa de Araújo, 85 anos
Luzia Ferreira, 64 anos
Maria Íris Vanda Cardoso Silva, 75 anos
Rafael Alves Custódio, 82 anos
Reni Gonçalves, 72 anos
Soveiga Abraão Belmont, 78 anos
Tanyara Pereira Guimarães, 74 anos
Gama
Elisa Katia Ance Souza da Silva Veloso, menos de 1 ano
Holanda Alves de Oliveira, 79 anos
Maitê Quirino Venâncio, menos de 1 ano
Maycon Deivid dos Santos Soares, 26 anos
Tereza Rodrigues da Costa, 93 anos
Wendesley Ada da Silva Alves, 41 anos
Planaltina
Adriano Gomes Soares, 48 anos
José Carlos Mendes de Sousa, 72 anos
Lucas Pereira da Silva Filho, 64 anos
Brazlândia
Eliabahia dos Santos, 81 anos
Paulina da Cruz dos Reis, 89 anos
Sobradinho
Ildes de Jesus Abreu, 91 anos
Jennifer Dinamene dos Santos, 43 anos
Kedima Virgínia Rocha dos Anjos, 48 anos
Nathan Soares da Silva, 16 anos
Valdeci Souza da Silva, 59 anos
Jardim Metropolitano
Kaleb Viana do Nascimento, menos de 1 ano
Nilton Landa, 75 anos (cremação)
Dalva de Assis Carvalho, 98 anos (cremação)
Israel de Assis, 88 anos (cremação)
Ana Maria da Fonseca e Silva Corrêa, 67 anos (cremação)
José Maria Queiroz Fernandes, 83 anos (cremação)