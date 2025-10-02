Hungria é transferido para UTI após suspeita de ingestão de bebida adulterada

Rapper Hungria segue internado com suspeita de intoxicação por metanol em bebida adulterada - (crédito: Material cedido do Correio)

O rapper Gustavo da Hungria Neves, conhecido como Hungria, foi transferido para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital DF Star, nesta quinta-feira (2/10). O cantor apresenta quadro suspeito de intoxicação por metanol após consumir bebida alcoólica na noite anterior, e começou a fazer hemodiálise.

O exame para descobrir se Hungria foi contaminado por metanol demora sete dias para ficar pronto. Ele começou a sentir-se mal depois de beber vodka comprada em uma distribuidora de bebida de Vicente Pires.

Humgria estava na casa de amigos com mais três amigos em uma festa. Um amigo do Hungria não bebeu, um casal bebeu whisky, e o Hungria bebeu a vodka.

Boletim médico a que o Correio teve acesso nesta quinta-feira (2/10), pela manhã, informa que o quadro dele inclui cefaleia, náuseas, vômitos, turvação visual e acidose metabólica. Pelo menos seis pessoas já morreram em São Paulo e três em Pernambuco após ingerir bebida contaminada com metanol.

De acordo com os médicos que acompanham o cantor, "foi iniciado tratamento especializado e, no momento, o paciente está em investigação da etiologia do quadro". A nota é assinada por três médicos:

Leandro Machado - Médico Assistente

Dr. Guilherme Meyer - Diretor Médico do Hospital DF Star

Dr. Allisson B Barcelos Borges - Diretor Geral do Hospital DF Star