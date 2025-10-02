InícioCidades DF
Obituário: 49 funerais no DF e Entorno nesta quinta-feira; veja lista

Confira quais foram os enterros e cremações em 2 de outubro de 2025 nos cemitérios do Distrito Federal e de Valparaíso (GO)

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)
Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso (GO). Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta quinta-feira (2/10):

Campo da Esperança

  • Anatalia Maria Lopes do Nascimento, 86 anos
  • Anna Maria Camanho de Assis, 85 anos
  • Cláudio Silva Ricardo, 54 anos
  • Eluza Cavalcanti Barra, 77 anos
  • Eurídice Lacerda Marques, 93 anos
  • Francisca Nascimento de Andrade, 65 anos
  • Grigório Maranguape de Souza, 79 anos
  • Humberto TomioTaniguchi, 85 anos
  • Ila Regina Souto Pereira de Oliveira, 60 anos
  • Irmantina Martins Garcia, 85 anos
  • Joaquim Pacífico Ferreira, 88 anos
  • Luiz Henrique Calado Perillo, 36 anos
  • Maria Celma Tobias Francisco, 88 anos
  • Maria Lucinea da Costa Pereira, 93 anos
  • Sebastião Santos Freitas, 84 anos

Taguatinga

  • Carmelita Antônia da Silva, 93 anos
  • Creuza Lopes do Prado Silva, 93 anos
  • Douglas Silva Fernandes, 33 anos
  • Georgina Duarte Monteiro, 84 anos
  • Henrique Barbosa, 85 anos
  • José Jurandir de Sousa, 78 anos
  • Lourdes Machado Braga, 89 anos
  • Maria de Fátima de Sousa, 66 anos
  • Maria Rodrigues da Silva, 89 anos
  • Normelina Teixeira dos Santos, 74 anos
  • Rafael dos Santos Barbosa, 33 anos
  • Rose Neide dos Santos Silva, 64 anos
  • Severina Alves Barreto, 80 anos
  • Walter da Rocha Monteiro, 58 anos

Gama

  • Davi Fogaça da Silva, 32 anos
  • Edvaldo Pereira da Silva, 62 anos
  • Espedita Balbino da Silva, 85 anos
  • José Pedro Alves, 85 anos
  • José Wnilson José Barbosa, 70 anos
  • Julieta Rodrigues Barbosa, 75 anos
  • Maria Gercina de Oliveira, 101 anos
  • Maria Madalena Batista Franco, 80 anos
  • Murilo Firmo Pedrosa, 78 anos
  • Pedro Bernardo Sobrinho, 68 anos

Planaltina

  • Marcos Roni da Silva Vieira, 41 anos

Brazlândia

  • Alceu Porfírio da Silva, 73 anos
  • Marilande Oliveira Silva Alves, 60 anos

Sobradinho

  • Brayan Vinícius da Silva Gonçalves, 6 anos

Jardim Metropolitano

  • Eva da Conceição Silva, 86 anos (cremação)
  • Maria Francisca da Silva, 77 anos
  • Reginaldo Magno de Sá Júnior, 56 anos (cremação)
  • Walmir Vieira de Lima, 66 anos (cremação)
  • Marcela Gonçalves Dias, 41 anos (cremação)
  • José ErasmoTeixeira, 79 anos (cremação)

