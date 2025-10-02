Obituário: 49 funerais no DF e Entorno nesta quinta-feira; veja lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso (GO). Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta quinta-feira (2/10):
Campo da Esperança
- Anatalia Maria Lopes do Nascimento, 86 anos
- Anna Maria Camanho de Assis, 85 anos
- Cláudio Silva Ricardo, 54 anos
- Eluza Cavalcanti Barra, 77 anos
- Eurídice Lacerda Marques, 93 anos
- Francisca Nascimento de Andrade, 65 anos
- Grigório Maranguape de Souza, 79 anos
- Humberto TomioTaniguchi, 85 anos
- Ila Regina Souto Pereira de Oliveira, 60 anos
- Irmantina Martins Garcia, 85 anos
- Joaquim Pacífico Ferreira, 88 anos
- Luiz Henrique Calado Perillo, 36 anos
- Maria Celma Tobias Francisco, 88 anos
- Maria Lucinea da Costa Pereira, 93 anos
- Sebastião Santos Freitas, 84 anos
Taguatinga
- Carmelita Antônia da Silva, 93 anos
- Creuza Lopes do Prado Silva, 93 anos
- Douglas Silva Fernandes, 33 anos
- Georgina Duarte Monteiro, 84 anos
- Henrique Barbosa, 85 anos
- José Jurandir de Sousa, 78 anos
- Lourdes Machado Braga, 89 anos
- Maria de Fátima de Sousa, 66 anos
- Maria Rodrigues da Silva, 89 anos
- Normelina Teixeira dos Santos, 74 anos
- Rafael dos Santos Barbosa, 33 anos
- Rose Neide dos Santos Silva, 64 anos
- Severina Alves Barreto, 80 anos
- Walter da Rocha Monteiro, 58 anos
Gama
- Davi Fogaça da Silva, 32 anos
- Edvaldo Pereira da Silva, 62 anos
- Espedita Balbino da Silva, 85 anos
- José Pedro Alves, 85 anos
- José Wnilson José Barbosa, 70 anos
- Julieta Rodrigues Barbosa, 75 anos
- Maria Gercina de Oliveira, 101 anos
- Maria Madalena Batista Franco, 80 anos
- Murilo Firmo Pedrosa, 78 anos
- Pedro Bernardo Sobrinho, 68 anos
Planaltina
- Marcos Roni da Silva Vieira, 41 anos
Brazlândia
- Alceu Porfírio da Silva, 73 anos
- Marilande Oliveira Silva Alves, 60 anos
Sobradinho
- Brayan Vinícius da Silva Gonçalves, 6 anos
Jardim Metropolitano
- Eva da Conceição Silva, 86 anos (cremação)
- Maria Francisca da Silva, 77 anos
- Reginaldo Magno de Sá Júnior, 56 anos (cremação)
- Walmir Vieira de Lima, 66 anos (cremação)
- Marcela Gonçalves Dias, 41 anos (cremação)
- José ErasmoTeixeira, 79 anos (cremação)
