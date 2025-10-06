Obituário: 37 pessoas foram sepultadas no DF e Entorno neste domingo; veja a lista

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)

Todos os dias, o Correio Braziliense publica os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso (GO). Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta segunda-feira (06/10):

Campo da Esperança

Aleandra Ângela da Cruz, 48 anos

Antônia Coelho Luz, 87 anos

Dionor Francisco de Brito, 79 anos

Elza Paes Fernandes, 87 anos

Enila Leite de Freitas Chagas, 87 anos

Hélio Brandão Nascimento, 95 anos

José Elio Moreira, 77 anos

José Lopes de Medeiros, 91 anos

Maria Aparecida de Campos Gonçalves, 88 anos

Maria Auxiliadora Vieira, 84 anos

Maria Elizabeth Carneiro Coelho, 84 anos

Severino Anselmo, 91 anos

Silvana da Silva Lima, 58 anos

Teresinha de Jesus Moura Lopes Brasil, 83 anos

Valter Marinho da Mota, 84 anos

Vanilda Marques de Abreu, 44 anos

Taguatinga

Coracy Pereira dos Santos Costa, 85 anos

Edna Maria Oliveira dos Santos, 50 anos

Maria Rosângela Torres de Albuquerque, 49 anos

Maria Tereza Alves Braúna, 54 anos

Matteo Henrique Lima Meira dos Santos, menos de 1 ano

Raul Soares Coimbra Neto, 32 anos

Gama

Antônia Farias de Pinho, 86 anos

Domingos Correia da Silva, 65 anos

Maria Cícera do Livramento, 98 anos

Terezinha Francisca de Souza, 89 anos

Planaltina

Alessandra de Jesus Souza, 43 anos

Renato Assis Soares, 52 anos

Samuel de Oliveira Gomes, 27 anos

Brazlândia

Eva Nunes Soares Ferreira, 68 anos

Valdelício José Batista de Siqueira, 80 anos

Sobradinho

Mariana Nazaré Rodrigues de Matos, 46 anos

Jardim Metropolitano

Raulino Francisco da Penha, 92 anos

Carlos Augusto Batista de Sousa Santos, 62 anos

Benedito de Jesus Tavares, 76 anos

Antônio Carlos Carvalho de Moraes, 89 anos (cremação)

Josefa Asensio Cosín de Soler, 104 anos (cremação)