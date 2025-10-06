Obituário: 37 pessoas foram sepultadas no DF e Entorno neste domingo; veja a lista

Todos os dias, o Correio Braziliense publica os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso (GO). Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta segunda-feira (06/10):
Campo da Esperança
Aleandra Ângela da Cruz, 48 anos
Antônia Coelho Luz, 87 anos
Dionor Francisco de Brito, 79 anos
Elza Paes Fernandes, 87 anos
Enila Leite de Freitas Chagas, 87 anos
Hélio Brandão Nascimento, 95 anos
José Elio Moreira, 77 anos
José Lopes de Medeiros, 91 anos
Maria Aparecida de Campos Gonçalves, 88 anos
Maria Auxiliadora Vieira, 84 anos
Maria Elizabeth Carneiro Coelho, 84 anos
Severino Anselmo, 91 anos
Silvana da Silva Lima, 58 anos
Teresinha de Jesus Moura Lopes Brasil, 83 anos
Valter Marinho da Mota, 84 anos
Vanilda Marques de Abreu, 44 anos
Taguatinga
Coracy Pereira dos Santos Costa, 85 anos
Edna Maria Oliveira dos Santos, 50 anos
Maria Rosângela Torres de Albuquerque, 49 anos
Maria Tereza Alves Braúna, 54 anos
Matteo Henrique Lima Meira dos Santos, menos de 1 ano
Raul Soares Coimbra Neto, 32 anos
Gama
Antônia Farias de Pinho, 86 anos
Domingos Correia da Silva, 65 anos
Maria Cícera do Livramento, 98 anos
Terezinha Francisca de Souza, 89 anos
Planaltina
Alessandra de Jesus Souza, 43 anos
Renato Assis Soares, 52 anos
Samuel de Oliveira Gomes, 27 anos
Brazlândia
Eva Nunes Soares Ferreira, 68 anos
Valdelício José Batista de Siqueira, 80 anos
Sobradinho
Mariana Nazaré Rodrigues de Matos, 46 anos
Jardim Metropolitano
Raulino Francisco da Penha, 92 anos
Carlos Augusto Batista de Sousa Santos, 62 anos
Benedito de Jesus Tavares, 76 anos
Antônio Carlos Carvalho de Moraes, 89 anos (cremação)
Josefa Asensio Cosín de Soler, 104 anos (cremação)