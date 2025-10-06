InícioCidades DF
Obituário

Obituário: 37 pessoas foram sepultadas no DF e Entorno neste domingo; veja a lista

Confira quais foram os enterros e cremações em 6 de outubro de 2025 nos cemitérios do Distrito Federal e de Valparaíso (GO)

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)
Todos os dias, o Correio Braziliense publica os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso (GO). Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta segunda-feira (06/10):

Campo da Esperança

Aleandra Ângela da Cruz, 48 anos
Antônia Coelho Luz, 87 anos
Dionor Francisco de Brito, 79 anos
Elza Paes Fernandes, 87 anos
Enila Leite de Freitas Chagas, 87 anos
Hélio Brandão Nascimento, 95 anos 
José Elio Moreira, 77 anos
José Lopes de Medeiros, 91 anos
Maria Aparecida de Campos Gonçalves, 88 anos
Maria Auxiliadora Vieira, 84 anos
Maria Elizabeth Carneiro Coelho, 84 anos
Severino Anselmo, 91 anos
Silvana da Silva Lima, 58 anos
Teresinha de Jesus Moura Lopes Brasil, 83 anos
Valter Marinho da Mota, 84 anos
Vanilda Marques de Abreu, 44 anos

Taguatinga

Coracy Pereira dos Santos Costa, 85 anos
Edna Maria Oliveira dos Santos, 50 anos
Maria Rosângela Torres de Albuquerque, 49 anos
Maria Tereza Alves Braúna, 54 anos
Matteo Henrique Lima Meira dos Santos, menos de 1 ano
Raul Soares Coimbra Neto, 32 anos 

Gama

Antônia Farias de Pinho, 86 anos
Domingos Correia da Silva, 65 anos
Maria Cícera do Livramento, 98 anos
Terezinha Francisca de Souza, 89 anos

Planaltina

Alessandra de Jesus Souza, 43 anos
Renato Assis Soares, 52 anos
Samuel de Oliveira Gomes, 27 anos

Brazlândia

Eva Nunes Soares Ferreira, 68 anos
Valdelício José Batista de Siqueira, 80 anos

Sobradinho

Mariana Nazaré Rodrigues de Matos, 46 anos

Jardim Metropolitano

Raulino Francisco da Penha, 92 anos
Carlos Augusto Batista de Sousa Santos, 62 anos
Benedito de Jesus Tavares, 76 anos

Antônio Carlos Carvalho de Moraes, 89 anos (cremação)
Josefa Asensio Cosín de Soler, 104 anos (cremação)

