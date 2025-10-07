Obituário: 49 pessoas foram sepultadas no DF e Entorno nesta terça-feira; veja a lista

Todos os dias, o Correio Braziliense publica os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso (GO). Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta terça-feira (07/10):
Campo da Esperança
Alaíde Silvestre, 89 anos
Antônia Marciano Nogueira de Faria, 76 anos
Brauly Luiz de Sousa Júnior, 57 anos
Carlos José Freires, 56 anos
Carmelita Silva de Oliveira, 77 anos
Cícero José Silva de França, 55 anos
Daniel Barreto Dias, menos de 1 ano
Dirce Beato, 83 anos
Eli Ribeiro Júnior, 69 anos
José Glória Soares, 94 anos
Júlio Ribeiro Bastos, 89 anos
Manoel Mota de Sousa, 101 anos
Marcello Lopes Schmidt Santos, 47 anos
Oswaldo de Oliveira Teófilo, 87 anos
Rômulo Couco Emílio, 57 anos
Zélia Maria Araújo, 77 anos
Zenaldo Jesus da Silva, 54 anos
Taguatinga
Benedito Antônio dos Santos, 62 anos
Carlos Izaías Taques Valentim, 59 anos
Ezequias Lacerda de Alcântara, 61 anos
José Inácio Paiz, 85 anos
Josefa Nunes de Souza, 83 anos
Maria de Fátima da Silva, 59 anos
Maria Eterna Vieira de Sousa, 66 anos
Osmar Pereira Gomes, 78 anos
Raimundo Nonato Vieira de Almeida, 83 anos
Rozita de Sousa Morais, 87 anos
Sírleida Silva Oliveira, 83 anos
Thiago Rocha Machado, 41 anos
Gama
Agnaldo Louzeiro da Silva, 72 anos
Deilton Ventura de Siqueira, 41 anos
Dilvânio Alves de Faria, 73 anos
José Silva de Sena, 55 anos
Jucicleide Barbosa de Sousa, 54 anos
Planaltina
Gilberto Batista da Silva, 50 anos
Brazlândia
Laurita Jorge Galvão, 66 anos
Moacir Honório Lourenço, 52 anos
Osvaldo Rocha da Mata, 57 anos
Sobradinho
Ana das Dores Batista, 84 anos
Doloris Alves de Sousa, 89 anos
Maria José Alves Soares, 67 anos
Jardim Metropolitano
Saulo Gomes Martins, 40 anos
Nelcino Domingos da Silva, 77 anos
Ivonete Correia Pedrosa Bezerra, 64 anos
André Felipe Borges Rodrigues Saliba, 34 anos (cremação)
Dasdores Pereira Lima, 66 anos (cremação)
Nedir Falqueiro, 90 anos (cremação)
Robertson Barbosa da Silva, 74 anos (cremação)
Adelino Henrique de Carvalho, 90 anos (cremação)