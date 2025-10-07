InícioCidades DF
Obituário

Obituário: 49 pessoas foram sepultadas no DF e Entorno nesta terça-feira; veja a lista

Confira quais foram os enterros e cremações em 7 de outubro de 2025 nos cemitérios do Distrito Federal e de Valparaíso (GO)

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)

Todos os dias, o Correio Braziliense publica os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso (GO). Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta terça-feira (07/10):

Campo da Esperança

Alaíde Silvestre, 89 anos
Antônia Marciano Nogueira de Faria, 76 anos
Brauly Luiz de Sousa Júnior, 57 anos
Carlos José Freires, 56 anos
Carmelita Silva de Oliveira, 77 anos
Cícero José Silva de França, 55 anos
Daniel Barreto Dias, menos de 1 ano
Dirce Beato, 83 anos
Eli Ribeiro Júnior, 69 anos
José Glória Soares, 94 anos
Júlio Ribeiro Bastos, 89 anos
Manoel Mota de Sousa, 101 anos
Marcello Lopes Schmidt Santos, 47 anos
Oswaldo de Oliveira Teófilo, 87 anos
Rômulo Couco Emílio, 57 anos
Zélia Maria Araújo, 77 anos
Zenaldo Jesus da Silva, 54 anos

Taguatinga

Benedito Antônio dos Santos, 62 anos
Carlos Izaías Taques Valentim, 59 anos
Ezequias Lacerda de Alcântara, 61 anos
José Inácio Paiz, 85 anos
Josefa Nunes de Souza, 83 anos
Maria de Fátima da Silva, 59 anos
Maria Eterna Vieira de Sousa, 66 anos
Osmar Pereira Gomes, 78 anos
Raimundo Nonato Vieira de Almeida, 83 anos
Rozita de Sousa Morais, 87 anos
Sírleida Silva Oliveira, 83 anos
Thiago Rocha Machado, 41 anos

Gama

Agnaldo Louzeiro da Silva, 72 anos
Deilton Ventura de Siqueira, 41 anos
Dilvânio Alves de Faria, 73 anos
José Silva de Sena, 55 anos
Jucicleide Barbosa de Sousa, 54 anos

Planaltina

Gilberto Batista da Silva, 50 anos

Brazlândia

Laurita Jorge Galvão, 66 anos
Moacir Honório Lourenço, 52 anos
Osvaldo Rocha da Mata, 57 anos

Sobradinho

Ana das Dores Batista, 84 anos
Doloris Alves de Sousa, 89 anos
Maria José Alves Soares, 67 anos

Jardim Metropolitano

Saulo Gomes Martins, 40 anos
Nelcino Domingos da Silva, 77 anos
Ivonete Correia Pedrosa Bezerra, 64 anos

André Felipe Borges Rodrigues Saliba, 34 anos (cremação)
Dasdores Pereira Lima, 66 anos (cremação)
Nedir Falqueiro, 90 anos (cremação)
Robertson Barbosa da Silva, 74 anos (cremação)
Adelino Henrique de Carvalho, 90 anos (cremação)

postado em 07/10/2025 17:52 / atualizado em 07/10/2025 17:52
