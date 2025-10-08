InícioCidades DF
Obituário: 41 pessoas foram sepultadas no DF e Entorno nesta quarta-feira; veja a lista

Confira quais foram os enterros e cremações em 8 de outubro de 2025 nos cemitérios do Distrito Federal e de Valparaíso (GO)

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)

Todos os dias, o Correio Braziliense publica os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso (GO). Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta quarta-feira (08/10):

Campo da Esperança

Antônio de Souza Rocha Neto, 75 anos
Cleonisse Vaccari Cenzi, 93 anos
Francisca Pereira de Moura, 60 anos
Geraldo Cardozo Ramos, 72 anos
Gilberto Argollo de Souza, 84 anos
Heloísa Helena Nunes Siqueira, 65 anos
Irineu Alves Viana, 50 anos
Laura Eduardo Santana, 93 anos
Lúcia Alves de Sá, 77 anos
Maria Angélica Lopes, 63 anos
Maria Cirene Magalhães, 93 anos
Maria de Lourdes Barbosa Azevedo, 77 anos
Maria de Lourdes Freire Vieira, 95 anos
Maria dos Reis Silveira, 73 anos
Maria Eliete Mendonça de Carvalho, 85 anos
Tales de Oliveira Canali, 1 ano

Taguatinga

Anderson Nunes da Cunha, 52 anos
Gersonildo Nunes de Souza, 74 anos
João Rezende, 87 anos
José Cláudio Rodrigues Dias, 54 anos
José Edmilson Enéas, 85 anos
Marcos Vieira da Silva, 44 anos
Maria Lopes da Silva, 86 anos
Natanael Pedro dos Santos, 80 anos
Nilda Eustáquio da Silva Faria, 72 anos
Paulo Ferreira de Andrade, 85 anos
Regina Célia Coelho Cabral, 68 anos

Gama

Adriano Ferreira da Silva, 31 anos
José Manuel Chaupis Ramos, 46 anos
Luiz Ferreira Lima, 83 anos
Maria Teresa González de Bermúdez, 77 anos

Planaltina

Gabriel Rosa da Costa, 73 anos
Pedro Antônio da Silva, 58 anos

Brazlândia

Waldenir Pereira, 47 anos

Sobradinho

Iraci Lopes dos Santos, 88 anos
Júlia Alves de Morais, menos de 1 ano
Maria das Dores Pereira Gomes, menos de 1 ano

Jardim Metropolitano

Francisco Nonato de Carvalho, 79 anos

Genival Severino dos Santos, 87 anos (cremação)
Beatriz Helena Ramos Monteiro, 73 anos (cremação)
Jefferson Costa Ferreira, 43 anos (cremação)

