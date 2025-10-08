Obituário: 41 pessoas foram sepultadas no DF e Entorno nesta quarta-feira; veja a lista

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)

Todos os dias, o Correio Braziliense publica os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso (GO). Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta quarta-feira (08/10):

Campo da Esperança

Antônio de Souza Rocha Neto, 75 anos

Cleonisse Vaccari Cenzi, 93 anos

Francisca Pereira de Moura, 60 anos

Geraldo Cardozo Ramos, 72 anos

Gilberto Argollo de Souza, 84 anos

Heloísa Helena Nunes Siqueira, 65 anos

Irineu Alves Viana, 50 anos

Laura Eduardo Santana, 93 anos

Lúcia Alves de Sá, 77 anos

Maria Angélica Lopes, 63 anos

Maria Cirene Magalhães, 93 anos

Maria de Lourdes Barbosa Azevedo, 77 anos

Maria de Lourdes Freire Vieira, 95 anos

Maria dos Reis Silveira, 73 anos

Maria Eliete Mendonça de Carvalho, 85 anos

Tales de Oliveira Canali, 1 ano

Taguatinga

Anderson Nunes da Cunha, 52 anos

Gersonildo Nunes de Souza, 74 anos

João Rezende, 87 anos

José Cláudio Rodrigues Dias, 54 anos

José Edmilson Enéas, 85 anos

Marcos Vieira da Silva, 44 anos

Maria Lopes da Silva, 86 anos

Natanael Pedro dos Santos, 80 anos

Nilda Eustáquio da Silva Faria, 72 anos

Paulo Ferreira de Andrade, 85 anos

Regina Célia Coelho Cabral, 68 anos

Gama

Adriano Ferreira da Silva, 31 anos

José Manuel Chaupis Ramos, 46 anos

Luiz Ferreira Lima, 83 anos

Maria Teresa González de Bermúdez, 77 anos

Planaltina

Gabriel Rosa da Costa, 73 anos

Pedro Antônio da Silva, 58 anos

Brazlândia

Waldenir Pereira, 47 anos

Sobradinho

Iraci Lopes dos Santos, 88 anos

Júlia Alves de Morais, menos de 1 ano

Maria das Dores Pereira Gomes, menos de 1 ano



Jardim Metropolitano

Francisco Nonato de Carvalho, 79 anos

Genival Severino dos Santos, 87 anos (cremação)

Beatriz Helena Ramos Monteiro, 73 anos (cremação)

Jefferson Costa Ferreira, 43 anos (cremação)