Obituário: 43 pessoas foram sepultadas no DF e Entorno nesta quinta-feira; veja a lista

Todos os dias, o Correio Braziliense publica os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso (GO). Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta quinta-feira (09/10):
Campo da Esperança
Aldenira Araújo Lima Brasil, 74 anos
Antônio José Lopes, 63 anos
Eduardo Loureiro Kegles Torres, 38 anos
Heitor Mendonça Brandão Soares Bomfim, 7 anos
Itamar Rodrigues Rocha, 76 anos
João Batista de França, 74 anos
José de Arimateia Souza, 73 anos
Jovenita Maria de Souza Andrade, 83 anos
Lucília Duarte Moreira dos Santos, 84 anos
Luiz Carlos Medeiros, 80 anos
Marcos Eugênio Pereira de Jesus Freire, 41 anos
Maria das Mercês Cezário, 95 anos
Maria de Lourdes Alves Dantas, 85 anos
Maria do Socorro de Souza Barretos, 62 anos
Maria Gonçalves Oliveira, 94 anos
Mário Eigiro Abe, 76 anos
Paulo Gonçalves dos Santos, 50 anos
Rober Paulo Ferreira Barboza Filho, 47 anos
Yuri Felipe Alves de Sousa Rangel, 29 anos
Taguatinga
Abraão Silva Matos, 40 anos
Ana Carla Pereira Nunes, 45 anos
Ângela Maria Cordeiro de Oliveira, 57 anos
Antônio Sarapião Barboza, 83 anos
Fernando Antônio Benedito dos Santos, 74 anos
Gentil Soares de Souza, 93 anos
Márcio Luiz da Silva Fiusá, 47 anos
Margarida Barros Rocha, 80 anos
Paulo Jonas Costa Lima, 57 anos
Pedro Quintino Leles, 79 anos
Terezinha José Medeiros, 77 anos
Gama
Gerson Bueno dos Santos, 71 anos
Lucimar de Oliveira e Silva, 58 anos
Planaltina
Deo Carlos Lourenço, 56 anos
João Gualberto Gonçalves de Magalhães, 76 anos
Ravi Lucca Martins Ferreira, menos de 1 ano
Sobradinho
Maria da Cruz Furtado dos Santos, 81 anos
Jardim Metropolitano
Jadson Ribeiro da Silva, 30 anos
Dilma Piola, 84 anos
Gilvan Gomes da Silva, 63 anos
Etelvino Antônio Souza, 72 anos
José Campos de Macêdo, 66 anos (cremação)
Nemezia Leite Carega, 97 anos (cremação)
Vilma Freire Gomes Americano do Brasil, 89 anos (cremação)