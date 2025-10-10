Obituário: 48 pessoas foram sepultadas no DF e no Entorno nesta sexta-feira; veja a lista

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)

Todos os dias, o Correio Braziliense publica os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso (GO). Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta sexta-feira (10/10):

Campo da Esperança

Agamenon Batista Félix, 88 anos

América Rodrigues Caldas, 90 anos

Elizeu da Cavalcante Lins, 78 anos

Francisco Vando de Souza Pereira, 64 anos

Geraldo Magela Bernardes Caixeta, 53 anos

Hijonete Baptista Gomes, 90 anos

Jairo Rodrigues Viana, 80 anos

Jeferson Donato Soares da Silva, 41 anos

Jozélia Liberato da Silva, 86 anos

Maria Aparecida Macedo Ribeiro, 81 anos

Maria Francisca Belchior da Silva, 81 anos

Sérgio Martins Pereira, 54 anos

Terezinha Alves da Silva Xavier, 69 anos

Valderes da Silva Moraes, 68 anos

Valter José Coser, 70 anos

Taguatinga

Adalcina Matias Viana, 80 anos

Carlos Alberto Dias, 65 anos

Cleiton Brito Alves dos Santos, 41 anos

Daniel da Silva, 86 anos

Francisco Martins Felix Filho, 47 anos

Inês Maria da Cunha, 73 anos

Jaqueline dos Santos Silva, 29 anos

João Francisco dos Santos, 87 anos

João Gomes de Oliveira, 68 anos

Júlio César Caldeira de Sousa, 55 anos

Maria Ambrosina Ferreira, 86 anos

Maria Araújo Fontão, 71 anos

Paula Lorrane Pereira Vieira, menos de 1 ano

Raimundo Luiz Pereira Filho, 57 anos

Terezinha Laranjeira de Souza, 79 anos

Tiago Monteiro Lobato, 34 anos

Gama

Antônio Fábio de Vasconcelos Ribeiro, 73 anos

Francisco de Assis Alves, 84 anos

Inês Cristália do Nascimento, 83 anos

Rozemberg Soares Mota, 58 anos

Tereza Fernandes de Araújo, 81 anos

Vicente Jocelis da Ponte, 68 anos

Planaltina

Adriano Fernandes de Sousa, 33 anos

Maria Pereira da Silva, 87 anos

Noé das Dores Silva, 60 anos

Brazlândia

Ana Ribeiro Martins dos Santos, 78 anos

Sobradinho

Raimundo dos Santos Filho, 43 anos

Jardim Metropolitano

Waltemi Ferreira das Neves, 56 anos

Olívia Fátima Gonçalves da Silva, 69 anos (cremação)

Cauê de Jesus dos Santos, menos de 1 ano (cremação)

José Geraldo de Lima, 82 anos (cremação)

Paulo Márcio Baptista, 77 anos (cremação)

Petrônio de Melo Romano, 69 anos (cremação)