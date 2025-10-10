Obituário: 48 pessoas foram sepultadas no DF e no Entorno nesta sexta-feira; veja a lista

Todos os dias, o Correio Braziliense publica os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso (GO). Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta sexta-feira (10/10):
Campo da Esperança
Agamenon Batista Félix, 88 anos
América Rodrigues Caldas, 90 anos
Elizeu da Cavalcante Lins, 78 anos
Francisco Vando de Souza Pereira, 64 anos
Geraldo Magela Bernardes Caixeta, 53 anos
Hijonete Baptista Gomes, 90 anos
Jairo Rodrigues Viana, 80 anos
Jeferson Donato Soares da Silva, 41 anos
Jozélia Liberato da Silva, 86 anos
Maria Aparecida Macedo Ribeiro, 81 anos
Maria Francisca Belchior da Silva, 81 anos
Sérgio Martins Pereira, 54 anos
Terezinha Alves da Silva Xavier, 69 anos
Valderes da Silva Moraes, 68 anos
Valter José Coser, 70 anos
Taguatinga
Adalcina Matias Viana, 80 anos
Carlos Alberto Dias, 65 anos
Cleiton Brito Alves dos Santos, 41 anos
Daniel da Silva, 86 anos
Francisco Martins Felix Filho, 47 anos
Inês Maria da Cunha, 73 anos
Jaqueline dos Santos Silva, 29 anos
João Francisco dos Santos, 87 anos
João Gomes de Oliveira, 68 anos
Júlio César Caldeira de Sousa, 55 anos
Maria Ambrosina Ferreira, 86 anos
Maria Araújo Fontão, 71 anos
Paula Lorrane Pereira Vieira, menos de 1 ano
Raimundo Luiz Pereira Filho, 57 anos
Terezinha Laranjeira de Souza, 79 anos
Tiago Monteiro Lobato, 34 anos
Gama
Antônio Fábio de Vasconcelos Ribeiro, 73 anos
Francisco de Assis Alves, 84 anos
Inês Cristália do Nascimento, 83 anos
Rozemberg Soares Mota, 58 anos
Tereza Fernandes de Araújo, 81 anos
Vicente Jocelis da Ponte, 68 anos
Planaltina
Adriano Fernandes de Sousa, 33 anos
Maria Pereira da Silva, 87 anos
Noé das Dores Silva, 60 anos
Brazlândia
Ana Ribeiro Martins dos Santos, 78 anos
Sobradinho
Raimundo dos Santos Filho, 43 anos
Jardim Metropolitano
Waltemi Ferreira das Neves, 56 anos
Olívia Fátima Gonçalves da Silva, 69 anos (cremação)
Cauê de Jesus dos Santos, menos de 1 ano (cremação)
José Geraldo de Lima, 82 anos (cremação)
Paulo Márcio Baptista, 77 anos (cremação)
Petrônio de Melo Romano, 69 anos (cremação)