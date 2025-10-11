Obituário: 43 pessoas foram sepultadas no DF e no Entorno neste sábado; veja a lista

Todos os dias, o Correio Braziliense publica os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso (GO). Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados neste sábado (11/10):
Campo da Esperança
Adenor Francisco Lopes, 73 anos
Agapto Almeida Carvalho, 87 anos
Agnel Ferreira Castro, 79 anos
Aldo Zorzin, 95 anos
Aparecida Fátima de Moraes, 58 anos
Arthur Timóteo Brito Nogueira, menos de 1 ano
Ayrton José Belmonte dos Santos, 31 anos
Enilda Souza de Oliveira, 87 anos
Francisco Eduardo Rego Ramalho, 77 anos
Gisele Loise Serzedello Corrêa Santoro, 86 anos
Maria de Lourdes Ferraz de Melo Andrade, 72 anos
Moacir de Almeida, 81 anos
Areta Milhomem Rocha Barbosa, menos de 1 ano
Natália Farias Sampaio, 84 anos
Ricardo José Xavier Nascimento, 44 anos
Taguatinga
Antônio Macedo Neto, 67 anos
Cícero Calisto da Silva, 80 anos
Igor Douglas dos Santos Soares, 35 anos
José Mar de Freitas, 74 anos
Márcia Isabel Faria da Silva, 50 anos
Maria Helena Barbosa de Sousa, 66 anos
Mariana Martins da Silva, 72 anos
Liviane Quirino de Souza, menos de 1 ano
Paulino Antônio da Silva Sobrinho, 86 anos
Salviana Pereira da Silva, 101 anos
Sandra Suely da Silva Barbosa, 52 anos
Wandeth Maria Rangel de Almeida, 86 anos
Gama
Alfredo Antônio de Lima, 80 anos
Dorvalina Marques de Oliveira, 74 anos
Filomena Frota Marinho, 90 anos
Lina Mairy Carvalho Guimarães, 66 anos
Planaltina
Antônio Santana Carvalho da Conceição, 54 anos
Doreedson da Costa Araújo, 56 anos
José Bernardo de Lima, 73 anos
Maria do Carmo Maciel, 79 anos
Brazlândia
Joana de Mesquita Carneiro Sousa, 94 anos
Sobradinho
Dayana Carla Rodrigues Pereira de Deus, 35 anos
Milton Antônio de Lima, 74 anos
Jardim Metropolitano
Ladislau Francisco Batko, 79 anos
Maria Lúcia da Silva Carvalho, 62 anos
Nadson Fernandes de Castro, 46 anos
Ana Maria Vince Esgalha Fernandes, 71 anos (cremação)
Neri Räder, 74 anos (cremação)