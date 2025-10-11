Obituário: 43 pessoas foram sepultadas no DF e no Entorno neste sábado; veja a lista

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)

Todos os dias, o Correio Braziliense publica os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso (GO). Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados neste sábado (11/10):

Campo da Esperança

Adenor Francisco Lopes, 73 anos

Agapto Almeida Carvalho, 87 anos

Agnel Ferreira Castro, 79 anos

Aldo Zorzin, 95 anos

Aparecida Fátima de Moraes, 58 anos

Arthur Timóteo Brito Nogueira, menos de 1 ano

Ayrton José Belmonte dos Santos, 31 anos

Enilda Souza de Oliveira, 87 anos

Francisco Eduardo Rego Ramalho, 77 anos

Gisele Loise Serzedello Corrêa Santoro, 86 anos

Maria de Lourdes Ferraz de Melo Andrade, 72 anos

Moacir de Almeida, 81 anos

Areta Milhomem Rocha Barbosa, menos de 1 ano

Natália Farias Sampaio, 84 anos

Ricardo José Xavier Nascimento, 44 anos

Taguatinga

Antônio Macedo Neto, 67 anos

Cícero Calisto da Silva, 80 anos

Igor Douglas dos Santos Soares, 35 anos

José Mar de Freitas, 74 anos

Márcia Isabel Faria da Silva, 50 anos

Maria Helena Barbosa de Sousa, 66 anos

Mariana Martins da Silva, 72 anos

Liviane Quirino de Souza, menos de 1 ano

Paulino Antônio da Silva Sobrinho, 86 anos

Salviana Pereira da Silva, 101 anos

Sandra Suely da Silva Barbosa, 52 anos

Wandeth Maria Rangel de Almeida, 86 anos

Gama

Alfredo Antônio de Lima, 80 anos

Dorvalina Marques de Oliveira, 74 anos

Filomena Frota Marinho, 90 anos

Lina Mairy Carvalho Guimarães, 66 anos

Planaltina

Antônio Santana Carvalho da Conceição, 54 anos

Doreedson da Costa Araújo, 56 anos

José Bernardo de Lima, 73 anos

Maria do Carmo Maciel, 79 anos

Brazlândia

Joana de Mesquita Carneiro Sousa, 94 anos

Sobradinho

Dayana Carla Rodrigues Pereira de Deus, 35 anos

Milton Antônio de Lima, 74 anos

Jardim Metropolitano

Ladislau Francisco Batko, 79 anos

Maria Lúcia da Silva Carvalho, 62 anos

Nadson Fernandes de Castro, 46 anos

Ana Maria Vince Esgalha Fernandes, 71 anos (cremação)

Neri Räder, 74 anos (cremação)