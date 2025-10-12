Obituário: 37 pessoas foram sepultadas no DF e no Entorno neste domingo; veja a lista

Todos os dias, o Correio Braziliense publica os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso (GO). Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados neste domingo (12/10):
Campo da Esperança
Alípio Bittencourt Rosenthal, 79 anos
Ângela Maria Moreira Lima, 73 anos
Cássia Gonçalves Gomes, 71 anos
Célia da Rosa, 98 anos
Darcy Dias Leão, 95 anos
Décio da Silva Leite, 38 anos
Edson Menezes de Souza, 81 anos
Efigênia Pontes Silva, 96 anos
Francenilton de Lima Souza, 53 anos
Glei Chaves, 84 anos
Hilda Aparecida de Souza, 80 anos
Ildeu de Carvalho Alves, 72 anos
Javah E. Deckers, 80 anos
Lúcio Ramos dos Passos, 68 anos
Luzia Rodrigues Quimas, 92 anos
Marcelo de Souza Dido, 45 anos
Maria das Dores de Medeiros Silva, 89 anos
Maria de Melo Messias, 86 anos
Percília Dias, 89 anos
Taguatinga
Antônio dos Reis Costa, 70 anos
Enedina Camilo de Godoi, 75 anos
Francisco Dias Filho, 75 anos
Hugo Ferreira da Silva, 90 anos
José Aurilo Santana Alves, 84 anos
José Soares de Oliveira, 71 anos
Luiza Lemos Ribeiro, 86 anos
Marcelo Borges de Lima, 48 anos
Maria de Lourdes Almeida, 72 anos
Maria Júlia Alves Pinheiro, 90 anos
Neiliton Duarte de Oliveira, 59 anos
Gama
Davina Soares Viana, 71 anos
Planaltina
Irahide Salves da Costa Vieira, 90 anos
Brazlândia
Rosalina Moreira dos Santos, 77 anos
Sobradinho
Ivanei dos Santos Sousa, 46 anos
Ricardo Donizetti Portilho Rodrigues, 64 anos
Jardim Metropolitano
Juan Brenner Alves Lima, 24 anos
Marcela Matias Santos, 41 anos (cremação)