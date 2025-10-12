InícioCidades DF
Obituário

Obituário: 37 pessoas foram sepultadas no DF e no Entorno neste domingo; veja a lista

Confira quais foram os enterros e cremações em 12 de outubro de 2025 nos cemitérios do Distrito Federal e de Valparaíso (GO)

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)
Todos os dias, o Correio Braziliense publica os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso (GO). Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados neste domingo (12/10):

 

Campo da Esperança

Alípio Bittencourt Rosenthal, 79 anos

Ângela Maria Moreira Lima, 73 anos

Cássia Gonçalves Gomes, 71 anos

Célia da Rosa, 98 anos

Darcy Dias Leão, 95 anos

Décio da Silva Leite, 38 anos

Edson Menezes de Souza, 81 anos

Efigênia Pontes Silva, 96 anos

Francenilton de Lima Souza, 53 anos

Glei Chaves, 84 anos

Hilda Aparecida de Souza, 80 anos

Ildeu de Carvalho Alves, 72 anos

Javah E. Deckers, 80 anos

Lúcio Ramos dos Passos, 68 anos

Luzia Rodrigues Quimas, 92 anos

Marcelo de Souza Dido, 45 anos

Maria das Dores de Medeiros Silva, 89 anos

Maria de Melo Messias, 86 anos

Percília Dias, 89 anos

 

Taguatinga

Antônio dos Reis Costa, 70 anos

Enedina Camilo de Godoi, 75 anos

Francisco Dias Filho, 75 anos

Hugo Ferreira da Silva, 90 anos

José Aurilo Santana Alves, 84 anos

José Soares de Oliveira, 71 anos

Luiza Lemos Ribeiro, 86 anos

Marcelo Borges de Lima, 48 anos

Maria de Lourdes Almeida, 72 anos

Maria Júlia Alves Pinheiro, 90 anos

Neiliton Duarte de Oliveira, 59 anos

 

Gama

Davina Soares Viana, 71 anos

 

Planaltina

Irahide Salves da Costa Vieira, 90 anos

 

Brazlândia

Rosalina Moreira dos Santos, 77 anos

 

Sobradinho

Ivanei dos Santos Sousa, 46 anos

Ricardo Donizetti Portilho Rodrigues, 64 anos

 

Jardim Metropolitano

Juan Brenner Alves Lima, 24 anos

Marcela Matias Santos, 41 anos (cremação)

