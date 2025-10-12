Obituário: 37 pessoas foram sepultadas no DF e no Entorno neste domingo; veja a lista

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)

Todos os dias, o Correio Braziliense publica os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso (GO). Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados neste domingo (12/10):

Campo da Esperança



Alípio Bittencourt Rosenthal, 79 anos



Ângela Maria Moreira Lima, 73 anos



Cássia Gonçalves Gomes, 71 anos



Célia da Rosa, 98 anos



Darcy Dias Leão, 95 anos



Décio da Silva Leite, 38 anos



Edson Menezes de Souza, 81 anos



Efigênia Pontes Silva, 96 anos



Francenilton de Lima Souza, 53 anos



Glei Chaves, 84 anos



Hilda Aparecida de Souza, 80 anos



Ildeu de Carvalho Alves, 72 anos



Javah E. Deckers, 80 anos



Lúcio Ramos dos Passos, 68 anos



Luzia Rodrigues Quimas, 92 anos



Marcelo de Souza Dido, 45 anos



Maria das Dores de Medeiros Silva, 89 anos



Maria de Melo Messias, 86 anos



Percília Dias, 89 anos

Taguatinga



Antônio dos Reis Costa, 70 anos



Enedina Camilo de Godoi, 75 anos



Francisco Dias Filho, 75 anos



Hugo Ferreira da Silva, 90 anos



José Aurilo Santana Alves, 84 anos



José Soares de Oliveira, 71 anos



Luiza Lemos Ribeiro, 86 anos



Marcelo Borges de Lima, 48 anos



Maria de Lourdes Almeida, 72 anos



Maria Júlia Alves Pinheiro, 90 anos



Neiliton Duarte de Oliveira, 59 anos

Gama



Davina Soares Viana, 71 anos

Planaltina



Irahide Salves da Costa Vieira, 90 anos

Brazlândia



Rosalina Moreira dos Santos, 77 anos

Sobradinho



Ivanei dos Santos Sousa, 46 anos



Ricardo Donizetti Portilho Rodrigues, 64 anos

Jardim Metropolitano



Juan Brenner Alves Lima, 24 anos

Marcela Matias Santos, 41 anos (cremação)