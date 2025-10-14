InícioCidades DF
Obituário: 51 pessoas foram sepultadas no DF e no Entorno nesta terça-feira; veja a lista

Confira quais foram os enterros e cremações em 14 de outubro de 2025 nos cemitérios do Distrito Federal e de Valparaíso (GO)

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)
Todos os dias, o Correio Braziliense publica os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso (GO). Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta terça-feira (14/10):

 

Campo da Esperança

Carlos José Mangabeira da Silva, 81 anos

Claudionor Ferreira Santana, 90 anos

Edson José Guimarães, 70 anos

Eunice dos Santos Lucena, 92 anos

Eunice Rosa, 94 anos

Flávia Mirtes Cunha dos Santos, 80 anos

Herotildes de Souza Milhomem, 77 anos

Iramia Alencar Santiago, 58 anos

Ivete de Jesus Bronzinga, 85 anos

Joelson Oliveira de Miranda, 69 anos

José Ángel Calderón Vásquez, 74 anos

José Rozendo dos Santos, 82 anos

Lineu da Costa Araújo Filho, 81 anos

Maria Dalva Sousa, 82 anos

Mariana Fonseca Rocha Madureira, 45 anos

Mayra Leite Barreto, 63 anos

Paulo Roberto Sousa Pires, 31 anos

Pedro Walmir Cardoso Sena, 68 anos

Rubens Fernandes Gomes, 59 anos

 

Taguatinga

Ana Liz Faria de Oliveira, menos de 1 ano

Boaca Boaventura de Bessa, 81 anos

Cassimira Maria de Santana, 87 anos

Cleimison dos Santos Silva, 47 anos

Edimar Caitano de Jesus, 47 anos

Elizabete Dias dos Santos, 59 anos

Gildésio Pereira Flor, 60 anos

Ítalo Nunes de Almeida, 29 anos

Joana dos Santos de Lourena Medeiros, 64 anos

José Suélio de Souza, 65 anos

Luiz Gonzaga do Amaral, 63 anos

Vânusa Oliveira de Carvalho, menos de 1 ano

Osvaldo Melo de Oliveira, 44 anos

Raimunda Nonata Alves da Costa, 98 anos

Severina Sofia de Oliveira, 87 anos

 

Gama

Terezinha Alves Moreira, 76 anos

Núbia Alves Pereira, 60 anos

 

Planaltina

Alcindo Guimarães Sousa, 81 anos

Danilo Rodrigues Silva, 44 anos

Francisco das Chagas Pereira, 66 anos

Maria de Lourdes Santos Nunes, 67 anos

Maria do Desterro Nascimento Silva, 73 anos

 

Brazlândia

Gerson Borges Rodrigues, 69 anos

Ísis Maria Oliveira Santos, menos de 1 ano

 

Sobradinho

Francisca Soares da Silva, 44 anos

José Ferreira dos Santos, 87 anos

 

Jardim Metropolitano

Agostinho Pereira Gomes, 84 anos

Maria Soares Ribeiro, 98 anos

Maria do Carmo, 95 anos (cremação)

Sandra Margaret Santiago, 76 anos (cremação)

Andreia Cristina Alves da Silva Ramos, 52 anos (cremação)

Francivaldo Oliveira da Costa, 66 anos (cremação)

