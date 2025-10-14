Obituário: 51 pessoas foram sepultadas no DF e no Entorno nesta terça-feira; veja a lista

Todos os dias, o Correio Braziliense publica os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso (GO). Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta terça-feira (14/10):
Campo da Esperança
Carlos José Mangabeira da Silva, 81 anos
Claudionor Ferreira Santana, 90 anos
Edson José Guimarães, 70 anos
Eunice dos Santos Lucena, 92 anos
Eunice Rosa, 94 anos
Flávia Mirtes Cunha dos Santos, 80 anos
Herotildes de Souza Milhomem, 77 anos
Iramia Alencar Santiago, 58 anos
Ivete de Jesus Bronzinga, 85 anos
Joelson Oliveira de Miranda, 69 anos
José Ángel Calderón Vásquez, 74 anos
José Rozendo dos Santos, 82 anos
Lineu da Costa Araújo Filho, 81 anos
Maria Dalva Sousa, 82 anos
Mariana Fonseca Rocha Madureira, 45 anos
Mayra Leite Barreto, 63 anos
Paulo Roberto Sousa Pires, 31 anos
Pedro Walmir Cardoso Sena, 68 anos
Rubens Fernandes Gomes, 59 anos
Taguatinga
Ana Liz Faria de Oliveira, menos de 1 ano
Boaca Boaventura de Bessa, 81 anos
Cassimira Maria de Santana, 87 anos
Cleimison dos Santos Silva, 47 anos
Edimar Caitano de Jesus, 47 anos
Elizabete Dias dos Santos, 59 anos
Gildésio Pereira Flor, 60 anos
Ítalo Nunes de Almeida, 29 anos
Joana dos Santos de Lourena Medeiros, 64 anos
José Suélio de Souza, 65 anos
Luiz Gonzaga do Amaral, 63 anos
Vânusa Oliveira de Carvalho, menos de 1 ano
Osvaldo Melo de Oliveira, 44 anos
Raimunda Nonata Alves da Costa, 98 anos
Severina Sofia de Oliveira, 87 anos
Gama
Terezinha Alves Moreira, 76 anos
Núbia Alves Pereira, 60 anos
Planaltina
Alcindo Guimarães Sousa, 81 anos
Danilo Rodrigues Silva, 44 anos
Francisco das Chagas Pereira, 66 anos
Maria de Lourdes Santos Nunes, 67 anos
Maria do Desterro Nascimento Silva, 73 anos
Brazlândia
Gerson Borges Rodrigues, 69 anos
Ísis Maria Oliveira Santos, menos de 1 ano
Sobradinho
Francisca Soares da Silva, 44 anos
José Ferreira dos Santos, 87 anos
Jardim Metropolitano
Agostinho Pereira Gomes, 84 anos
Maria Soares Ribeiro, 98 anos
Maria do Carmo, 95 anos (cremação)
Sandra Margaret Santiago, 76 anos (cremação)
Andreia Cristina Alves da Silva Ramos, 52 anos (cremação)
Francivaldo Oliveira da Costa, 66 anos (cremação)