Obituário: 51 pessoas foram sepultadas no DF e no Entorno nesta terça-feira; veja a lista

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)

Todos os dias, o Correio Braziliense publica os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso (GO). Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta terça-feira (14/10):

Campo da Esperança



Carlos José Mangabeira da Silva, 81 anos



Claudionor Ferreira Santana, 90 anos



Edson José Guimarães, 70 anos



Eunice dos Santos Lucena, 92 anos



Eunice Rosa, 94 anos



Flávia Mirtes Cunha dos Santos, 80 anos



Herotildes de Souza Milhomem, 77 anos



Iramia Alencar Santiago, 58 anos



Ivete de Jesus Bronzinga, 85 anos



Joelson Oliveira de Miranda, 69 anos



José Ángel Calderón Vásquez, 74 anos



José Rozendo dos Santos, 82 anos



Lineu da Costa Araújo Filho, 81 anos



Maria Dalva Sousa, 82 anos



Mariana Fonseca Rocha Madureira, 45 anos



Mayra Leite Barreto, 63 anos



Paulo Roberto Sousa Pires, 31 anos



Pedro Walmir Cardoso Sena, 68 anos



Rubens Fernandes Gomes, 59 anos

Taguatinga



Ana Liz Faria de Oliveira, menos de 1 ano



Boaca Boaventura de Bessa, 81 anos



Cassimira Maria de Santana, 87 anos



Cleimison dos Santos Silva, 47 anos



Edimar Caitano de Jesus, 47 anos



Elizabete Dias dos Santos, 59 anos



Gildésio Pereira Flor, 60 anos



Ítalo Nunes de Almeida, 29 anos



Joana dos Santos de Lourena Medeiros, 64 anos



José Suélio de Souza, 65 anos



Luiz Gonzaga do Amaral, 63 anos



Vânusa Oliveira de Carvalho, menos de 1 ano



Osvaldo Melo de Oliveira, 44 anos



Raimunda Nonata Alves da Costa, 98 anos



Severina Sofia de Oliveira, 87 anos

Gama



Terezinha Alves Moreira, 76 anos



Núbia Alves Pereira, 60 anos

Planaltina



Alcindo Guimarães Sousa, 81 anos



Danilo Rodrigues Silva, 44 anos



Francisco das Chagas Pereira, 66 anos



Maria de Lourdes Santos Nunes, 67 anos



Maria do Desterro Nascimento Silva, 73 anos

Brazlândia



Gerson Borges Rodrigues, 69 anos



Ísis Maria Oliveira Santos, menos de 1 ano

Sobradinho



Francisca Soares da Silva, 44 anos



José Ferreira dos Santos, 87 anos

Jardim Metropolitano



Agostinho Pereira Gomes, 84 anos



Maria Soares Ribeiro, 98 anos

Maria do Carmo, 95 anos (cremação)

Sandra Margaret Santiago, 76 anos (cremação)



Andreia Cristina Alves da Silva Ramos, 52 anos (cremação)



Francivaldo Oliveira da Costa, 66 anos (cremação)