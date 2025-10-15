Obituário: 40 pessoas foram sepultadas no DF e no Entorno nesta quarta-feira; veja a lista

Todos os dias, o Correio Braziliense publica os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso (GO). Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta quarta-feira (15/10):
Campo da Esperança
Geraldina Alves Montenegro, 90 anos
Ingrid Martins Dias, 44 anos
Jacira Sales da Costa, 89 anos
José Carlos Moura Leitão, 76 anos
Josefa Izabel de Lima, 100 anos
Lívia Maria de Melo, 80 anos
Manoel Chaves de Medeiros, 74 anos
Manoel Francisco da Silva, 77 anos
Maria Pereira da Silva, 100 anos
Paulo Roberto Santos de Almeida, 66 anos
Walter Borges dos Santos Filho, 64 anos
Welton Prata de Almeida, 71 anos
Zilda Vieira de Souza Pfeilsticker, 73 anos
Taguatinga
Hugo Rodrigues de Sousa, 34 anos
Joaquim Cavalcante Ribeiro, 89 anos
José Luiz dos Santos, 70 anos
José Viana do Nascimento, 67 anos
Karime de Sousa Rocha, 35 anos
Manoel Valcy Ferreira, 81 anos
Maria Gonçalves dos Santos, 59 anos
Nainalyra Guerra Carvalho Santos, 65 anos
Nilza de Andrade Teixeira Rocha, 83 anos
Rosemary Barros Ribeiro, 84 anos
Sandra Maria de Freitas Ribeiro, 60 anos
Starley Soares de Castro, 35 anos
Ursulina Rodrigues Neto, 105 anos
Gama
Cleonice Alves Ferreira, 87 anos
Edmar Veras de Oliveira, 66 anos
José Ocelio Sousa Mendes, 57 anos
Milton Rodrigues de Souza, 66 anos
Planaltina
Maria Emília Maciel Chaves, 95 anos
Brazlândia
Alexandre de Souza Vilanova, 39 anos
Francisca Maria Gonçalves, 88 anos
Sebastião Silva, 73 anos
Sobradinho
Edite Maria Tavares, 96 anos
Iracema Maria de Jesus, 100 anos
Ivo Barbosa, 86 anos
Tereza Galvoni Guimarães, 65 anos
Jardim Metropolitano
Luiz Recena Grassi, 73 anos (cremação)
Lana Lourenço Marques de Castilho, 81 anos (cremação)