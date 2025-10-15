InícioCidades DF
Obituário: 40 pessoas foram sepultadas no DF e no Entorno nesta quarta-feira; veja a lista

Confira quais foram os enterros e cremações em 15 de outubro de 2025 nos cemitérios do Distrito Federal e de Valparaíso (GO)

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)
Todos os dias, o Correio Braziliense publica os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso (GO). Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta quarta-feira (15/10):

 

Campo da Esperança

Geraldina Alves Montenegro, 90 anos

Ingrid Martins Dias, 44 anos

Jacira Sales da Costa, 89 anos

José Carlos Moura Leitão, 76 anos

Josefa Izabel de Lima, 100 anos

Lívia Maria de Melo, 80 anos

Manoel Chaves de Medeiros, 74 anos

Manoel Francisco da Silva, 77 anos

Maria Pereira da Silva, 100 anos

Paulo Roberto Santos de Almeida, 66 anos

Walter Borges dos Santos Filho, 64 anos

Welton Prata de Almeida, 71 anos

Zilda Vieira de Souza Pfeilsticker, 73 anos

 

Taguatinga

Hugo Rodrigues de Sousa, 34 anos

Joaquim Cavalcante Ribeiro, 89 anos

José Luiz dos Santos, 70 anos

José Viana do Nascimento, 67 anos

Karime de Sousa Rocha, 35 anos

Manoel Valcy Ferreira, 81 anos

Maria Gonçalves dos Santos, 59 anos

Nainalyra Guerra Carvalho Santos, 65 anos

Nilza de Andrade Teixeira Rocha, 83 anos

Rosemary Barros Ribeiro, 84 anos

Sandra Maria de Freitas Ribeiro, 60 anos

Starley Soares de Castro, 35 anos

Ursulina Rodrigues Neto, 105 anos

 

Gama

Cleonice Alves Ferreira, 87 anos

Edmar Veras de Oliveira, 66 anos

José Ocelio Sousa Mendes, 57 anos

Milton Rodrigues de Souza, 66 anos

 

Planaltina

Maria Emília Maciel Chaves, 95 anos

 

Brazlândia

Alexandre de Souza Vilanova, 39 anos

Francisca Maria Gonçalves, 88 anos

Sebastião Silva, 73 anos

 

Sobradinho

Edite Maria Tavares, 96 anos

Iracema Maria de Jesus, 100 anos

Ivo Barbosa, 86 anos

Tereza Galvoni Guimarães, 65 anos

 

Jardim Metropolitano

Luiz Recena Grassi, 73 anos (cremação)

Lana Lourenço Marques de Castilho, 81 anos  (cremação)

Por Correio Braziliense
postado em 15/10/2025 18:48
