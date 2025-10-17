Obituário: 32 pessoas foram sepultadas no DF e no Entorno nesta sexta-feira; veja a lista

Todos os dias, o Correio Braziliense publica os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso (GO). Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta sexta-feira (17/10):

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Campo da Esperança

Benjamin Sousa Goés, 15 anos

Célia Regina Araújo Oliveira, 60 anos

Emanuel Vasconcelos dos Santos, 80 anos

Erick Silva Rodrigues, 20 anos

Gilmar Francisco de Oliveira, 66 anos

Iran Carlos Toneli Lima, 56 anos

Ivo Iran Antonio Alves, 63 anos

Jovercy Barbosa de Brito, 88 anos

Maria de Fátima Rodrigues de Matos, 65 anos

Maria de Souza Nascimento, 96 anos

Maria José Santos Moreira, 94 anos

Maria Onília de Brito Amorim, 85 anos

Mariza Abrantes de Sousa, 72 anos

Michele dos Anjos Silva Borges, 43 anos

Ofélia Araújo de Vasconcelos Padrão, 97 anos

Renato Leandro da Silva, 37 anos

Vador Nunes Goularte, 87 anos

Edson Vivaldo Cagnani Ricci, 82 anos

Taguatinga

Gabriel Oliveira da Silva, 16 anos

José Carlos Mendonça dos Santos, 59 anos

José Maria Muniz Martins, 65 anos

Juventino Costa de Oliveira, 86 anos

Nivaldo José de Sales, 66 anos

Raimundo José dos Santos, 64 anos

Rosalina dos Santos Rosa, 91 anos

Wesley Calaca Marques, 54 anos

Gama

Jeronima Ferreira da Silva, 83 anos

Maria José da Conceição Araújo, 87 anos

Planaltina

João Vasconcelos Freire, 79 anos

Sobradinho

João Pereira Borges, 54 anos

Marlene Gomes Souza Teixeira, 85 anos

Jardim Metropolitano

Marçal Silva Barreto, 67 anos (cremação)