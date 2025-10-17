Obituário: 32 pessoas foram sepultadas no DF e no Entorno nesta sexta-feira; veja a lista

Todos os dias, o Correio Braziliense publica os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso (GO). Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta sexta-feira (17/10):
Campo da Esperança
Benjamin Sousa Goés, 15 anos
Célia Regina Araújo Oliveira, 60 anos
Emanuel Vasconcelos dos Santos, 80 anos
Erick Silva Rodrigues, 20 anos
Gilmar Francisco de Oliveira, 66 anos
Iran Carlos Toneli Lima, 56 anos
Ivo Iran Antonio Alves, 63 anos
Jovercy Barbosa de Brito, 88 anos
Maria de Fátima Rodrigues de Matos, 65 anos
Maria de Souza Nascimento, 96 anos
Maria José Santos Moreira, 94 anos
Maria Onília de Brito Amorim, 85 anos
Mariza Abrantes de Sousa, 72 anos
Michele dos Anjos Silva Borges, 43 anos
Ofélia Araújo de Vasconcelos Padrão, 97 anos
Renato Leandro da Silva, 37 anos
Vador Nunes Goularte, 87 anos
Edson Vivaldo Cagnani Ricci, 82 anos
Taguatinga
Gabriel Oliveira da Silva, 16 anos
José Carlos Mendonça dos Santos, 59 anos
José Maria Muniz Martins, 65 anos
Juventino Costa de Oliveira, 86 anos
Nivaldo José de Sales, 66 anos
Raimundo José dos Santos, 64 anos
Rosalina dos Santos Rosa, 91 anos
Wesley Calaca Marques, 54 anos
Gama
Jeronima Ferreira da Silva, 83 anos
Maria José da Conceição Araújo, 87 anos
Planaltina
João Vasconcelos Freire, 79 anos
Sobradinho
João Pereira Borges, 54 anos
Marlene Gomes Souza Teixeira, 85 anos
Jardim Metropolitano
Marçal Silva Barreto, 67 anos (cremação)