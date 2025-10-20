InícioCidades DF

Obituário: 38 pessoas foram sepultadas no DF e no Entorno nesta segunda-feira; veja a lista

Confira quais foram os enterros e cremações em 20 de outubro de 2025 nos cemitérios do Distrito Federal e de Valparaíso (GO)

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)
Todos os dias, o Correio Braziliense publica os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso (GO). Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta segunda-feira (20/10):

Campo da Esperança
Acílio Cândido Lopes, 91 anos
Ana Terezinha de Farias Santos, 78 anos
Cenira da Conceição Barros, 84 anos
Daniela Fortaleza Cunha, 51 anos
Haroldo José Ferreira Moraes, 64 anos
Ivone Maria da Costa, 76 anos
Maria dos Milagres Ferreira, 56 anos
Maria Socorro de Oliveira, 74 anos
Shahram Afrahi, 60 anos
Suelane Santos da Silva, 30 anos

 

Taguatinga
Abadia Vieira de Barros, 84 anos
Alélia Francisca da Rocha, 70 anos
Alexandrina Damasceno Capuchinho, 88 anos
Francisco Alves Batista, 89 anos
Iraci Falheiro de Melo, 83 anos
Josimar Magri, 44 anos
Lúcia Gonçalves de Oliveira, 85 anos
Maria Adélia Marques Dourado de Sá, 68 anos
Maria Heloisa da Silva Sérgio, 15 anos
Luciene da Silva Oliveira, menos de 1 ano
Pamella do Espírito Santo Leopoldo, menos de 1 ano
Thomas Agudo Moreno, 10 anos
Venina da Rocha Balisa Martins, 69 anos

 

Gama
Aldo Francisco da Costa, 64 anos
Ana Paula Alves de Quadros, 52 anos

 

Planaltina
Celso Luiz Frozza, 64 anos
Joacir da Trindade Lopes de Oliveira, 59 anos
Onildo José da Cunha, 81 anos

 

Brazlândia
Edilson dos Santos, 68 anos
Judite Pereira dos Santos, 86 anos
Maria Aparecida dos Santos Pimentel, 65 anos

 

Sobradinho
Antonio Manoel de Oliveira, 73 anos
Débora Rodrigues dos Santos, 42 anos

 

Jardim Metropolitano
Maria Irany de Freitas Maniçoba, 85 anos (cremação)
Maria Madalena Rodrigues Vale, 79 anos (cremação)
Dioildes Ferreira dos Santos, 69 anos (cremação)
Raimunda Silva de Sousa, 70 anos (cremação)
Maria Socorro Mendonça de Olinda, 79 anos (cremação)

 
 
 

Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 20/10/2025 18:33
