Obituário: 39 pessoas foram sepultadas no DF e no Entorno nesta quarta-feira; veja a lista

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno

Todos os dias, o Correio Braziliense publica os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso (GO). Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta quarta-feira (22/10):

Campo da Esperança

Abadio Mota Rodrigues, 86 anos



Agar Sena Reis, 78 anos



Antônio Gonçalves Morais, 82 anos



Clodoaldo Faustino de Souza, 81 anos



Daisy de Souza Barbosa, 61 anos



David Terto da Silva, 59 anos



Elda Conceição Prado Freire, 87 anos



Estelita da Costa Santana, 93 anos



Floripes Silvestre Meira, 46 anos



Ilzamar Souza Lima Ferreira, 77 anos



Lucélia Fernandes Pinheiro, 67 anos



Luiz Carlos de Souza Barros, 87 anos



Maria Alaíde da Silva, 71 anos



Pedro Jardim, 95 anos



Renée Vetere Peres Maia, 70 anos



Roberto dos Santos Chagas, 38 anos



Valdir Noronha de Souza, 62 anos



Zélia de Amorim Batista Carvalho, 85 anos

Taguatinga



Benedita Ferreira Rodrigues dos Santos, 80 anos



Izac Castilho Gonçalves, 80 anos



Joaquim Calixto dos Santos, 92 anos



Luzinete Pereira, 60 anos



Maria Aparecida da Silva, 85 anos



Maria Ribeiro de Sousa, 74 anos



Maria Rosa de Oliveira, 66 anos



Neuraci Pereira de Araújo, 69 anos



Wesley Alves da Silva, 45 anos

Gama



Alceu Pereira Marinho, 95 anos



Maurícia Monteiro de Jesus Souza, 73 anos



Ronaldo Oliveira dos Reis, 37 anos

Planaltina



Rosarina Ribeiro da Silva, 65 anos

Brazlândia



Maria Martins Milanez, 91 anos

Sobradinho



Francisco Írio do Nascimento Rodrigues, 56 anos



Manoel Francisco da Silva, 70 anos



Vivian Kedma Gonzaga Pacheco, 54 anos

Jardim Metropolitano



Denis Ferreira Nunes, 35 anos



Antônio João dos Santos, 84 anos



Ângela Codorniz Rodrigues, 75 anos

Jenny Borges da Cunha, 89 anos (cremação)