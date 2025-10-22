InícioCidades DF
Obituário: 39 pessoas foram sepultadas no DF e no Entorno nesta quarta-feira; veja a lista

Confira quais foram os enterros e cremações em 22 de outubro de 2025 nos cemitérios do Distrito Federal e de Valparaíso (GO)

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)
Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)

Todos os dias, o Correio Braziliense publica os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso (GO). Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta quarta-feira (22/10):

Campo da Esperança

Abadio Mota Rodrigues, 86 anos

Agar Sena Reis, 78 anos

Antônio Gonçalves Morais, 82 anos

Clodoaldo Faustino de Souza, 81 anos

Daisy de Souza Barbosa, 61 anos

David Terto da Silva, 59 anos

Elda Conceição Prado Freire, 87 anos

Estelita da Costa Santana, 93 anos

Floripes Silvestre Meira, 46 anos

Ilzamar Souza Lima Ferreira, 77 anos

Lucélia Fernandes Pinheiro, 67 anos

Luiz Carlos de Souza Barros, 87 anos

Maria Alaíde da Silva, 71 anos

Pedro Jardim, 95 anos

Renée Vetere Peres Maia, 70 anos

Roberto dos Santos Chagas, 38 anos

Valdir Noronha de Souza, 62 anos

Zélia de Amorim Batista Carvalho, 85 anos

 

Taguatinga

Benedita Ferreira Rodrigues dos Santos, 80 anos

Izac Castilho Gonçalves, 80 anos

Joaquim Calixto dos Santos, 92 anos

Luzinete Pereira, 60 anos

Maria Aparecida da Silva, 85 anos

Maria Ribeiro de Sousa, 74 anos

Maria Rosa de Oliveira, 66 anos

Neuraci Pereira de Araújo, 69 anos

Wesley Alves da Silva, 45 anos

 

Gama

Alceu Pereira Marinho, 95 anos

Maurícia Monteiro de Jesus Souza, 73 anos

Ronaldo Oliveira dos Reis, 37 anos

 

Planaltina

Rosarina Ribeiro da Silva, 65 anos

 

Brazlândia

Maria Martins Milanez, 91 anos

 

Sobradinho

Francisco Írio do Nascimento Rodrigues, 56 anos

Manoel Francisco da Silva, 70 anos

Vivian Kedma Gonzaga Pacheco, 54 anos

 

Jardim Metropolitano

Denis Ferreira Nunes, 35 anos

Antônio João dos Santos, 84 anos

Ângela Codorniz Rodrigues, 75 anos

Jenny Borges da Cunha, 89 anos (cremação)

Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 22/10/2025 18:16
