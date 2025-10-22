Obituário: 39 pessoas foram sepultadas no DF e no Entorno nesta quarta-feira; veja a lista

Todos os dias, o Correio Braziliense publica os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso (GO). Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta quarta-feira (22/10):
Campo da Esperança
Abadio Mota Rodrigues, 86 anos
Agar Sena Reis, 78 anos
Antônio Gonçalves Morais, 82 anos
Clodoaldo Faustino de Souza, 81 anos
Daisy de Souza Barbosa, 61 anos
David Terto da Silva, 59 anos
Elda Conceição Prado Freire, 87 anos
Estelita da Costa Santana, 93 anos
Floripes Silvestre Meira, 46 anos
Ilzamar Souza Lima Ferreira, 77 anos
Lucélia Fernandes Pinheiro, 67 anos
Luiz Carlos de Souza Barros, 87 anos
Maria Alaíde da Silva, 71 anos
Pedro Jardim, 95 anos
Renée Vetere Peres Maia, 70 anos
Roberto dos Santos Chagas, 38 anos
Valdir Noronha de Souza, 62 anos
Zélia de Amorim Batista Carvalho, 85 anos
Taguatinga
Benedita Ferreira Rodrigues dos Santos, 80 anos
Izac Castilho Gonçalves, 80 anos
Joaquim Calixto dos Santos, 92 anos
Luzinete Pereira, 60 anos
Maria Aparecida da Silva, 85 anos
Maria Ribeiro de Sousa, 74 anos
Maria Rosa de Oliveira, 66 anos
Neuraci Pereira de Araújo, 69 anos
Wesley Alves da Silva, 45 anos
Gama
Alceu Pereira Marinho, 95 anos
Maurícia Monteiro de Jesus Souza, 73 anos
Ronaldo Oliveira dos Reis, 37 anos
Planaltina
Rosarina Ribeiro da Silva, 65 anos
Brazlândia
Maria Martins Milanez, 91 anos
Sobradinho
Francisco Írio do Nascimento Rodrigues, 56 anos
Manoel Francisco da Silva, 70 anos
Vivian Kedma Gonzaga Pacheco, 54 anos
Jardim Metropolitano
Denis Ferreira Nunes, 35 anos
Antônio João dos Santos, 84 anos
Ângela Codorniz Rodrigues, 75 anos
Jenny Borges da Cunha, 89 anos (cremação)