ACIDENTE

Homem é atropelado perto do Taguatinga Shopping e está em estado grave

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal realizou os primeiros atendimentos e a vítima foi transportada para o hospital de referência em estado grave

Homem é atropelado próximo ao Taguatinga Shopping - (crédito: Divulgação: CBMDF)
Um homem de aproximadamente 42 anos foi atropelado por um carro de passeio próximo ao Taguatinga Shopping. O acidente ocorreu nesta quinta-feira (23/10).

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu a ocorrência às 12h40, na QS 01, Rua 212. Ao chegarem ao local, as equipes de socorro realizaram os primeiros atendimentos e a vítima foi transportada para o hospital em estado grave.

Uma via foi interditada para o atendimento da ocorrência. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) foram acionadas para o local.

Até o momento, não há informações sobre a dinâmica do acidente.

* Estagiária sob supervisão de Eduardo Pinho

 

Walkyria Lagaci

Estudante de Jornalismo da Universidade de Brasília (UnB), atualmente estagiando na editoria Cidades DF do Correio Braziliense.

Por Walkyria Lagaci
postado em 23/10/2025 16:11 / atualizado em 23/10/2025 16:12
