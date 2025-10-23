Homem é atropelado perto do Taguatinga Shopping e está em estado grave

Homem é atropelado próximo ao Taguatinga Shopping - (crédito: Divulgação: CBMDF)

Um homem de aproximadamente 42 anos foi atropelado por um carro de passeio próximo ao Taguatinga Shopping. O acidente ocorreu nesta quinta-feira (23/10).

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu a ocorrência às 12h40, na QS 01, Rua 212. Ao chegarem ao local, as equipes de socorro realizaram os primeiros atendimentos e a vítima foi transportada para o hospital em estado grave.

Uma via foi interditada para o atendimento da ocorrência. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) foram acionadas para o local.

Até o momento, não há informações sobre a dinâmica do acidente.

* Estagiária sob supervisão de Eduardo Pinho