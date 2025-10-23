InícioCidades DF
Homicídio

Três homens são presos por assassinar torcedor do Vasco dentro de ônibus

O crime ocorreu no final de setembro, dentro de um ônibus, em Samambaia Sul. A prisão do trio foi efetuada pela 32ª Delegacia de Polícia, na tarde desta quinta-feira (23/10)

Eumar Vaz havia se reunido com amigos, na sede da Força Jovem do Vasco, para assistir ao jogo - (crédito: Reprodução)
Eumar Vaz havia se reunido com amigos, na sede da Força Jovem do Vasco, para assistir ao jogo - (crédito: Reprodução)

Três homens, de 18, 22 e 23 anos, foram presos por homicídio qualificado cometido contra o torcedor vascaíno Eumar Vaz, 34 anos. O crime ocorreu no fim de setembro, dentro de um ônibus, em Samambaia Sul. A prisão do trio foi efetuada pela 32ª Delegacia de Polícia, na tarde desta quinta-feira (23/10).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Dias após o assassinato, um adolescente envolvido no homicídio foi apreendido e confessou o crime à polícia. Em depoimento, ele disse que estava no meio da multidão e portava uma faca para se defender de possíveis outros desafetos. O suspeito alegou que Eumar teria dado um soco e um chute nele, momento em que pegou a faca e desferiu os golpes. Ao final, atribuiu a confissão ao arrependimento e “dó da família” da vítima.

No entanto, as investigações da 32ª DP resultaram na identificação de outros três homens, maiores de idade. 

O crime

Eumar foi espancado e esfaqueado dentro de um ônibus por flamenguistas membros de uma torcida organizada do DF. O crime ocorreu numa noite de domingo, logo após a partida entre Flamengo e Vasco. O clássico terminou com o empate dos times, de 1x1.

Eumar assistia o jogo na companhia de outros torcedores, na sede da Força Jovem Vasco, no Guará. Ao término, pegou um ônibus para Samambaia, para, de lá, seguir para o Riacho Fundo, onde morava. Ao entrar no ônibus, em Samambaia, cerca de 10 torcedores rivais, do Flamengo, ordenaram que o trabalhador tirasse a camisa.

  • Google Discover Icon

Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura da área de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 23/10/2025 15:59 / atualizado em 23/10/2025 16:09
SIGA
x