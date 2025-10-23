Obituário: 33 pessoas foram sepultadas no DF e no Entorno nesta quinta-feira; veja a lista

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)

Todos os dias, o Correio Braziliense publica os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso (GO). Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta quinta-feira (23/10):

Campo da Esperança



Álvaro José da Silveira, 83 anos



Armenenerces Abraham Abikian, 90 anos



Clella Mesquita Isabel da Silveira, 53 anos



Floricena Magdalena Alves, 87 anos



Georgia Miranda da Cruz, 47 anos



Hélio Vianna do Amaral Filho, 57 anos



Jacinto de Castro Santos, 64 anos



Josevaldo Costa, 82 anos



Juliana da Silva Watanabe, 81 anos



Maria da Apparecida Osorio Pinto, 87 anos



Maria Delcides Teixeira Ramos, 90 anos



Maria Izabel Oliveira da Costa, 74 anos



Zilda Cabral Moreira da Silva, 92 anos

Taguatinga



Adnélia Santos Cruz, 66 anos



Andressa de Paiva Monteiro, 21 anos



Antônio Pinheiro da Silva, 89 anos



Baltazar de Deus Ângelo, 87 anos



Celso Furtado de Mello, 69 anos



João Teodoro de Deus, 90 anos



Leide Jane da Silva Santos, 37 anos



Luiz Carlos de Jesus, 49 anos



Tereza Alves Brandão, 68 anos



Walter Luiz de Sousa, 74 anos

Gama



Albertina Gomes Maia, 69 anos



Maria Sandra Pereira de Souza, menos de 1 ano



Sinesio Souza da Silva, 80 anos

Brazlândia



Joaquim Pereira dos Santos, 73 anos

Sobradinho



Maria Clara Borges Teixeira, menos de 1 ano

Jardim Metropolitano



Joselina Teixeira Magalhães, 75 anos



Luiza Alves da Cruz Lopes, 79 anos



Gilda Maria de Jesus Moreira, 74 anos

Irene Silva Cracco, 98 anos (cremação)



Maria Edilene Soares de Lira, 60 anos (cremação)