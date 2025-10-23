Obituário: 33 pessoas foram sepultadas no DF e no Entorno nesta quinta-feira; veja a lista

Todos os dias, o Correio Braziliense publica os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso (GO). Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta quinta-feira (23/10):
Campo da Esperança
Álvaro José da Silveira, 83 anos
Armenenerces Abraham Abikian, 90 anos
Clella Mesquita Isabel da Silveira, 53 anos
Floricena Magdalena Alves, 87 anos
Georgia Miranda da Cruz, 47 anos
Hélio Vianna do Amaral Filho, 57 anos
Jacinto de Castro Santos, 64 anos
Josevaldo Costa, 82 anos
Juliana da Silva Watanabe, 81 anos
Maria da Apparecida Osorio Pinto, 87 anos
Maria Delcides Teixeira Ramos, 90 anos
Maria Izabel Oliveira da Costa, 74 anos
Zilda Cabral Moreira da Silva, 92 anos
Taguatinga
Adnélia Santos Cruz, 66 anos
Andressa de Paiva Monteiro, 21 anos
Antônio Pinheiro da Silva, 89 anos
Baltazar de Deus Ângelo, 87 anos
Celso Furtado de Mello, 69 anos
João Teodoro de Deus, 90 anos
Leide Jane da Silva Santos, 37 anos
Luiz Carlos de Jesus, 49 anos
Tereza Alves Brandão, 68 anos
Walter Luiz de Sousa, 74 anos
Gama
Albertina Gomes Maia, 69 anos
Maria Sandra Pereira de Souza, menos de 1 ano
Sinesio Souza da Silva, 80 anos
Brazlândia
Joaquim Pereira dos Santos, 73 anos
Sobradinho
Maria Clara Borges Teixeira, menos de 1 ano
Jardim Metropolitano
Joselina Teixeira Magalhães, 75 anos
Luiza Alves da Cruz Lopes, 79 anos
Gilda Maria de Jesus Moreira, 74 anos
Irene Silva Cracco, 98 anos (cremação)
Maria Edilene Soares de Lira, 60 anos (cremação)