Obituário

Obituário: 33 pessoas foram sepultadas no DF e no Entorno nesta quinta-feira; veja a lista

Confira quais foram os enterros e cremações em 23 de outubro de 2025 nos cemitérios do Distrito Federal e de Valparaíso (GO)

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)
Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)

Todos os dias, o Correio Braziliense publica os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso (GO). Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta quinta-feira (23/10):

Campo da Esperança

Álvaro José da Silveira, 83 anos

Armenenerces Abraham Abikian, 90 anos

Clella Mesquita Isabel da Silveira, 53 anos

Floricena Magdalena Alves, 87 anos

Georgia Miranda da Cruz, 47 anos

Hélio Vianna do Amaral Filho, 57 anos

Jacinto de Castro Santos, 64 anos

Josevaldo Costa, 82 anos

Juliana da Silva Watanabe, 81 anos

Maria da Apparecida Osorio Pinto, 87 anos

Maria Delcides Teixeira Ramos, 90 anos

Maria Izabel Oliveira da Costa, 74 anos

Zilda Cabral Moreira da Silva, 92 anos

 

Taguatinga

Adnélia Santos Cruz, 66 anos

Andressa de Paiva Monteiro, 21 anos

Antônio Pinheiro da Silva, 89 anos

Baltazar de Deus Ângelo, 87 anos

Celso Furtado de Mello, 69 anos

João Teodoro de Deus, 90 anos

Leide Jane da Silva Santos, 37 anos

Luiz Carlos de Jesus, 49 anos

Tereza Alves Brandão, 68 anos

Walter Luiz de Sousa, 74 anos

 

Gama

Albertina Gomes Maia, 69 anos

Maria Sandra Pereira de Souza, menos de 1 ano

Sinesio Souza da Silva, 80 anos

 

Brazlândia

Joaquim Pereira dos Santos, 73 anos

 

Sobradinho

Maria Clara Borges Teixeira, menos de 1 ano

 

Jardim Metropolitano

Joselina Teixeira Magalhães, 75 anos

Luiza Alves da Cruz Lopes, 79 anos

Gilda Maria de Jesus Moreira, 74 anos

Irene Silva Cracco, 98 anos (cremação)

Maria Edilene Soares de Lira, 60 anos (cremação)

Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 23/10/2025 17:11
