Obituário: 35 pessoas foram sepultadas no DF e no Entorno nesta sexta-feira (24/10); veja a lista

Todos os dias, o Correio Braziliense publica os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso (GO). Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta sexta-feira (24/10):
Campo da Esperança
Antonia Dias da Silva, 97 anos
Cinzas Lindoarte Antonio de Moraes, 74 anos
Deoclecio Paulo, 92 anos
Flora Jose da Silva, 94 anos
Genuina Rodrigues do Rego, 91 anos
Ivan Belda Benavente da Costa, 91 anos
Maria Angela Laboissier, 87 anos
Miguel Jose Dias de Souza, 61 anos
Moacyr Procopio Valle, 87 anos
Nat Francilia dos Santos Reis, menos de 1 ano
Tereza Maria de Sousa, 77 anos
Valter Magalhaes da Silva, 71 anos
Vanda Fraga de Oliveira, 78 anos
Taguatinga
Adailson Teixeira de Sousa, 53 anos
Adriana Ferreira de Oliveira, 38 anos
Benedito Leandro de Jesus, 89 anos
Edilson Souto Rodrigues, 55 anos
Jefferson de Oliveira Fagundes, 15 anos
Jhon Franklin de Moraes Fiusa, 37 anos
Josenilson Barbosa, 68 anos
Julio Cesar Bessa de Brito Filho, 61 anos
Libna Figueiredo da Silva, 41 anos
Luiz Dias do Nascimento, 66 anos
Marcos Cardoso de Souza, 39 anos
Maria do Socorro Alves da Silva, 64 anos
Maria Helena Borges Florindo, 79 anos
Raimundo Carneiro de Castro, 69 anos
Ravy Aparecido de Jesus, menos de 1 ano
Gama
Milena da Silva Cavalcanti, 12 anos
Planaltina
Clara Maria dos Santos, 82 anos
Raimundo Pereira da Costa, 89 anos
Brazlândia
Claudeano Sousa Queiroz, 39 anos
Jardim Metropolitano
Manoel Igreja Mascarenhas, 80 anos (cremação)
Alfredo Granemann de Moraes, 95 anos (cremação)
Alberto Toshio Tanaka, 68 anos (cremação)