Obituário: 35 pessoas foram sepultadas no DF e no Entorno nesta sexta-feira (24/10); veja a lista

Todos os dias, o Correio Braziliense publica os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso (GO). Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta sexta-feira (24/10):

Campo da Esperança

Antonia Dias da Silva, 97 anos

Cinzas Lindoarte Antonio de Moraes, 74 anos

Deoclecio Paulo, 92 anos

Flora Jose da Silva, 94 anos

Genuina Rodrigues do Rego, 91 anos

Ivan Belda Benavente da Costa, 91 anos

Maria Angela Laboissier, 87 anos

Miguel Jose Dias de Souza, 61 anos

Moacyr Procopio Valle, 87 anos

Nat Francilia dos Santos Reis, menos de 1 ano

Tereza Maria de Sousa, 77 anos

Valter Magalhaes da Silva, 71 anos

Vanda Fraga de Oliveira, 78 anos

Taguatinga

Adailson Teixeira de Sousa, 53 anos

Adriana Ferreira de Oliveira, 38 anos

Benedito Leandro de Jesus, 89 anos

Edilson Souto Rodrigues, 55 anos

Jefferson de Oliveira Fagundes, 15 anos

Jhon Franklin de Moraes Fiusa, 37 anos

Josenilson Barbosa, 68 anos

Julio Cesar Bessa de Brito Filho, 61 anos

Libna Figueiredo da Silva, 41 anos

Luiz Dias do Nascimento, 66 anos

Marcos Cardoso de Souza, 39 anos

Maria do Socorro Alves da Silva, 64 anos

Maria Helena Borges Florindo, 79 anos

Raimundo Carneiro de Castro, 69 anos

Ravy Aparecido de Jesus, menos de 1 ano

Gama

Milena da Silva Cavalcanti, 12 anos

Planaltina

Clara Maria dos Santos, 82 anos

Raimundo Pereira da Costa, 89 anos

Brazlândia

Claudeano Sousa Queiroz, 39 anos



Jardim Metropolitano

Manoel Igreja Mascarenhas, 80 anos (cremação)

Alfredo Granemann de Moraes, 95 anos (cremação)

Alberto Toshio Tanaka, 68 anos (cremação)