Obituário: 50 funerais no DF e Entorno nesta quarta-feira; veja lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta quarta-feira (29/10):
Campo da Esperança
Ana Isabel de Vilanova Pullen, 40 anos
André Gil Fonseca de Oliveira Filho, 56 anos
Antônio Bernardo Moura Mesquita, menos de 1 ano
Cilene Justinino da Silva, 80 anos
Débora Cristina da Silva Nascimento, 52 anos
Idalina Paes Ferreira Motta, 88 anos
Jean Marques da Fonseca, 54 anos
Jefferson Marques Nascimento, 30 anos
Manoel Moreira de Lima, 86 anos
Maria das Graças Antunes Silva, 75 anos
Maria de Fátima Nunes Bezerra, 69 anos
Maria de Lourdes Liberal Ferreira, 74 anos
Maria Elza Barbosa Soares, 84 anos
Marlene Aparecida da Costa Paula, 65 anos
Nilto Borges, 63 anos
Regineide da Silva Feitosa, 51 anos
Ribamar Conrado de Andrade, 65 anos
Roberto Moura de Albuquerque Maranhão, 80 anos
Rosa Maria de Oliveira, 73 anos
Taguatinga
Aparecida Rita de Lima Brandão, 66 anos
Dilma Santos da Silva, 69 anos
Francisco das Chagas Silva, 86 anos
Inez Gomes de Sousa, 73 anos
Maria Anita Viana Duarte, 61 anos
Maria do Socorro Leitão, 79 anos
Maria Ione de Oliveira Madeira, 75 anos
Mauriceia Queiroz do Nascimento Santos, 60 anos
Nat Maria Eduarda Ferreira, menos de 1 ano
Pedro da Silva, 59 anos
Thomaz Edson Francisco da Rocha, 89 anos
Walter Carvalho das Neves, 86 anos
Gama
Ary Lda Jose dos Santos Siqueira, 74 anos
Francisco Rodrigues de Sousa, 85 anos
Manoel Batista Ribeiro, 90 anos
Orlando Bastos da Silva, 60 anos
Planaltina
Edileusa Inácio de Melo Costa, 62 anos
Lavínia Florencio Bispodos Santos, 8 anos
Levy Benatt da Silva Oliveira, 1 ano
Maria Perpétua da Silveira, 79 anos
Marilza da Costa Santos, 48 anos
Brazlândia
Eleuza Maria de Assunção, 64 anos
Luiz Gomes Tavares da Rocha, 73 anos
Sobradinho
Carlos Antônio Sena de Sousa, 43 anos
Francisca Ferreira de Macedo, 82 anos
Jardim Metropolitano
Geraldo Gaspar da Silva, 69 anos
Rosa Pereira Dutra, 87 anos
José Maria de Melo Pinho, 78 anos
José Roberto Ribeiro Nonato, 41 anos
Antonio Cesar de Paiva Ribeiro, 58 anos (cremação)
Herbert Hoover Machado Junior, 66 anos (cremação)