Obituário: 50 funerais no DF e Entorno nesta quarta-feira; veja lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta quarta-feira (29/10):

Campo da Esperança

Ana Isabel de Vilanova Pullen, 40 anos

André Gil Fonseca de Oliveira Filho, 56 anos

Antônio Bernardo Moura Mesquita, menos de 1 ano

Cilene Justinino da Silva, 80 anos

Débora Cristina da Silva Nascimento, 52 anos

Idalina Paes Ferreira Motta, 88 anos

Jean Marques da Fonseca, 54 anos

Jefferson Marques Nascimento, 30 anos

Manoel Moreira de Lima, 86 anos

Maria das Graças Antunes Silva, 75 anos

Maria de Fátima Nunes Bezerra, 69 anos

Maria de Lourdes Liberal Ferreira, 74 anos

Maria Elza Barbosa Soares, 84 anos

Marlene Aparecida da Costa Paula, 65 anos

Nilto Borges, 63 anos

Regineide da Silva Feitosa, 51 anos

Ribamar Conrado de Andrade, 65 anos

Roberto Moura de Albuquerque Maranhão, 80 anos

Rosa Maria de Oliveira, 73 anos

Taguatinga

Aparecida Rita de Lima Brandão, 66 anos

Dilma Santos da Silva, 69 anos

Francisco das Chagas Silva, 86 anos

Inez Gomes de Sousa, 73 anos

Maria Anita Viana Duarte, 61 anos

Maria do Socorro Leitão, 79 anos

Maria Ione de Oliveira Madeira, 75 anos

Mauriceia Queiroz do Nascimento Santos, 60 anos

Nat Maria Eduarda Ferreira, menos de 1 ano

Pedro da Silva, 59 anos

Thomaz Edson Francisco da Rocha, 89 anos

Walter Carvalho das Neves, 86 anos

Gama

Ary Lda Jose dos Santos Siqueira, 74 anos

Francisco Rodrigues de Sousa, 85 anos

Manoel Batista Ribeiro, 90 anos

Orlando Bastos da Silva, 60 anos

Planaltina

Edileusa Inácio de Melo Costa, 62 anos

Lavínia Florencio Bispodos Santos, 8 anos

Levy Benatt da Silva Oliveira, 1 ano

Maria Perpétua da Silveira, 79 anos

Marilza da Costa Santos, 48 anos

Brazlândia

Eleuza Maria de Assunção, 64 anos

Luiz Gomes Tavares da Rocha, 73 anos

Sobradinho

Carlos Antônio Sena de Sousa, 43 anos

Francisca Ferreira de Macedo, 82 anos

Jardim Metropolitano

Geraldo Gaspar da Silva, 69 anos

Rosa Pereira Dutra, 87 anos

José Maria de Melo Pinho, 78 anos

José Roberto Ribeiro Nonato, 41 anos

Antonio Cesar de Paiva Ribeiro, 58 anos (cremação)

Herbert Hoover Machado Junior, 66 anos (cremação)