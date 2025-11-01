Veja horários de funcionamento de cemitérios, missas e alterações no trânsito neste 2/11

O corpo da vítima de feminicídio Dayane Barbosa Carvalho foi sepultado no Campo da Esperança de Sobradinho - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

Neste Dia de Finados (2/11), os cemitérios do Distrito Federal abrirão uma hora mais cedo, às 7 horas. Excepcionalmente, a entrada dos visitantes será permitida até 18h e o encerramento das atividades acontecerá às 19h, portanto aqueles que estão visitando terão até este horário para deixar os cemitérios. Tanto a visitação como o horário de atendimento nas administrações dos cemitérios, funcionarão em horário estendido, das 7h às 18h. As alterações valem para os seis cemitérios do Distrito Federal: Asa Sul, Brazlândia, Gama, Planaltina, Taguatinga e Sobradinho.

Acesso de pedestres

A entrada de pedestres será livre pelo portão principal de cada cemitério. Todas as entradas estarão sinalizadas e serão fiscalizadas pelos órgãos de trânsito. Apenas no cemitério Campo da Esperança (Asa Sul) serão liberados três portões: o principal, ao lado do templo da LBV; o do Parque da Cidade, em frente ao Estacionamento 6; e o que fica virado para o Setor Policial, próximo ao ponto de ônibus.

Acesso de veículos

Asa Sul, Taguatinga, Gama e Sobradinho: somente será permitida a entrada de veículos com autorização de vaga especial para idoso, pessoa com deficiência ou pessoa autista emitida pelo Detran-DF.

Planaltina e Brazlândia: não será permitida a entrada de veículos.

*Vale destacar que a autorização de vaga especial é a mesma usada em todos os estacionamentos públicos e particulares. Não se trata de um documento emitido exclusivamente para a ocasião.

A permissão não inclui Planaltina e Brazlândia.

Transporte interno

A empresa concessionária oferecerá transporte interno gratuito nos quatro maiores cemitérios do DF: Asa Sul, Taguatinga, Gama e Sobradinho.

O serviço funcionará durante todo o dia.

O intervalo entre uma viagem e outra de van será em média de 15 minutos, com ponto de partida na entrada principal.

Ajuda para localizar jazigos

Neste ano, haverá computadores disponíveis em todas as unidades para que os visitantes possam consultar o endereço dos jazigos. Basta digitar o nome completo da pessoa sepultada. Os cemitérios de Sobradinho, Planaltina e Brazlândia terão um computador disponível cada um. No Gama, serão três computadores. Já em Taguatinga e na Asa Sul, serão seis computadores em cada unidade, além de um totem para pesquisa.

Atendimento ao público

Todos os cemitérios aumentarão o número de terminais e de atendentes no feriado. Serão 17 terminais e 21 atendentes extras para reforçar o trabalho, além de 174 funcionários da empresa (entre atendentes, sepultadores, gerentes e pessoal de apoio), que permanecerão nos cemitérios durante todo o dia.

Segurança

A equipe de segurança particular que presta serviço à concessionária será reforçada dentro dos cemitérios.

Na área externa, a segurança será feita pela Polícia Militar.

No Dia de Finados, a Campo da Esperança Serviços contará ainda com o apoio da Secretaria da Segurança Pública, da Secretaria de Justiça, do DF Legal, das administrações regionais, da Polícia Civil, do Detran-DF, do DER-DF e do Corpo de Bombeiros.

Não será permitida a presença de vendedores ambulantes no interior dos cemitérios. A responsabilidade pela segurança, pelo trânsito e pela fiscalização é dos órgãos do GDF.

Atendimento religioso

Representantes de diversas religiões estarão nos cemitérios com programações próprias. A Arquidiocese de Brasília realizará missas nos seis cemitérios do DF.

Horários das missas

Missas nos cemitérios Asa Sul

8h – Missa dos Militares (presidida por Dom Marcony)

9h30 – Pe. Ângelo

10h30 – Dom João Braz de Aviz

12h – Cardeal Paulo Cezar Costa (transmitida pela Canção Nova)

14h30 – Pe. Paulo Rogério

15h30 – Pe. Carlos Fernando

17h – Dom Raymundo Damasceno Brazlândia

7h – Pe. João

9h – Pe. Maurílio

11h – Dom Denilson Geraldo

17h – Pe. Nathan Gama

8h – Dom Paulo Cezar Costa

9h30 – Dom Vicente Tavares

11h – Pe. José Flávio

12h30 – Pe. Donizete

14h – Pe. Felipe

15h30 – Pe. Moacir Gondim

17h – Pe. Marcelino Planaltina

8h – Dom Antonio de Marcos

9h30 – Pe. Rafael

11h – Pe. Elves

12h30 – Pe. Anderson

14h – Pe. Lécio

15h30 – Pe. Tiago

17h – Pe. José Valdo Taguatinga

8h – Dom Denilson Geraldo

9h30 – Pe. Marcelo

10h30 – Pe. Carlos Costa

12h30 – Pe. Rafael Rodrigues

14h – Pe. Marcos Fernando

15h30 – Pe. José Eudes

17h – Pe. Lucas Felipe Sobradinho

8h – Pe. Rafael

9h30 – Pe. Manolo

11h – Dom Antonio de Marcos

12h30 – Pe. Nivaldo

14h – Pe. Kleuber

15h30 – Pe. Vicente

17h – Pe. Luiz Gonzaga

Trânsito

Neste domingo (2/11), em virtude do Dia de Finados, o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) fará o controle do tráfego nas vias próximas aos cemitérios de Brazlândia, Planaltina, Sobradinho e Taguatinga. As equipes realizarão ações para garantir a fluidez e a segurança viária, auxiliando a travessia de pedestres e coibindo estacionamento irregular.

Brazlândia

Durante todo o domingo, os agentes de trânsito do Detran-DF atuarão nas imediações do cemitério de Brazlândia para garantir a segurança de condutores e pedestres. As equipes também implantarão sinalização temporária na via de acesso ao local, com o objetivo de organizar o tráfego e coibir o estacionamento irregular.

Planaltina

A partir das 7h de domingo, o Detran-DF fará a interdição parcial da via em frente ao cemitério de Planaltina. Além da implantação de sinalização temporária, os agentes de trânsito atuarão na região para orientar os motoristas, auxiliar a travessia de pedestres e garantir a fluidez do tráfego. A previsão é que o bloqueio permaneça até as 18h.

Sobradinho II

Em Sobradinho II, a partir das 7h, o Detran-DF fará interdições na via em frente ao cemitério. Nas imediações do local, um trecho do acostamento estará liberado para o estacionamento de veículos. As equipes implantarão sinalização temporária com cones e painéis eletrônicos de mensagens para orientar os condutores e pedestres.

Na via de acesso ao cemitério, haverá uma área de estacionamento destinada a pessoas com deficiência e idosos. Ao longo de todo o domingo, equipes do Detran-DF vão auxiliar na travessia de pedestres e atuar no controle de tráfego para garantir a segurança viária e coibir infrações. A previsão é que as interdições nas vias ocorram até as 18h. Taguatinga Em Taguatinga Norte, na via Hélio Prates, nas proximidades do cemitério, as equipes do Detran-DF darão início à implantação da sinalização temporária na sexta-feira (31), às 23h59. No domingo, o estacionamento em frente ao cemitério será utilizado como área de embarque e desembarque. Além disso, parte do espaço será destinado a vendedores ambulantes. No Setor H Norte, próximo à entrada do cemitério, haverá interdições para a implantação de sentido único de circulação, medida que promoverá mais fluidez no trânsito. Durante todo o domingo, as equipes do Detran-DF auxiliarão na travessia de pedestres e atuarão no controle de tráfego nas imediações do cemitério, em pontos fixos e realizando o patrulhamento na região.

