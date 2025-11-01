Veja horários de funcionamento de cemitérios, missas e alterações no trânsito neste 2/11

Neste Dia de Finados (2/11), os cemitérios do Distrito Federal abrirão uma hora mais cedo, às 7 horas. Excepcionalmente, a entrada dos visitantes será permitida até 18h e o encerramento das atividades acontecerá às 19h, portanto aqueles que estão visitando terão até este horário para deixar os cemitérios. Tanto a visitação como o horário de atendimento nas administrações dos cemitérios, funcionarão em horário estendido, das 7h às 18h. As alterações valem para os seis cemitérios do Distrito Federal: Asa Sul, Brazlândia, Gama, Planaltina, Taguatinga e Sobradinho.
Acesso de pedestres
A entrada de pedestres será livre pelo portão principal de cada cemitério. Todas as entradas estarão sinalizadas e serão fiscalizadas pelos órgãos de trânsito. Apenas no cemitério Campo da Esperança (Asa Sul) serão liberados três portões: o principal, ao lado do templo da LBV; o do Parque da Cidade, em frente ao Estacionamento 6; e o que fica virado para o Setor Policial, próximo ao ponto de ônibus.
Acesso de veículos
Asa Sul, Taguatinga, Gama e Sobradinho: somente será permitida a entrada de veículos com autorização de vaga especial para idoso, pessoa com deficiência ou pessoa autista emitida pelo Detran-DF.
Planaltina e Brazlândia: não será permitida a entrada de veículos.
*Vale destacar que a autorização de vaga especial é a mesma usada em todos os estacionamentos públicos e particulares. Não se trata de um documento emitido exclusivamente para a ocasião.
A permissão não inclui Planaltina e Brazlândia.
Transporte interno
A empresa concessionária oferecerá transporte interno gratuito nos quatro maiores cemitérios do DF: Asa Sul, Taguatinga, Gama e Sobradinho.
O serviço funcionará durante todo o dia.
O intervalo entre uma viagem e outra de van será em média de 15 minutos, com ponto de partida na entrada principal.
Ajuda para localizar jazigos
Neste ano, haverá computadores disponíveis em todas as unidades para que os visitantes possam consultar o endereço dos jazigos. Basta digitar o nome completo da pessoa sepultada. Os cemitérios de Sobradinho, Planaltina e Brazlândia terão um computador disponível cada um. No Gama, serão três computadores. Já em Taguatinga e na Asa Sul, serão seis computadores em cada unidade, além de um totem para pesquisa.
Atendimento ao público
Todos os cemitérios aumentarão o número de terminais e de atendentes no feriado. Serão 17 terminais e 21 atendentes extras para reforçar o trabalho, além de 174 funcionários da empresa (entre atendentes, sepultadores, gerentes e pessoal de apoio), que permanecerão nos cemitérios durante todo o dia.
Segurança
A equipe de segurança particular que presta serviço à concessionária será reforçada dentro dos cemitérios.
Na área externa, a segurança será feita pela Polícia Militar.
No Dia de Finados, a Campo da Esperança Serviços contará ainda com o apoio da Secretaria da Segurança Pública, da Secretaria de Justiça, do DF Legal, das administrações regionais, da Polícia Civil, do Detran-DF, do DER-DF e do Corpo de Bombeiros.
Não será permitida a presença de vendedores ambulantes no interior dos cemitérios. A responsabilidade pela segurança, pelo trânsito e pela fiscalização é dos órgãos do GDF.
Atendimento religioso
Representantes de diversas religiões estarão nos cemitérios com programações próprias. A Arquidiocese de Brasília realizará missas nos seis cemitérios do DF.
Horários das missas
- 8h – Missa dos Militares (presidida por Dom Marcony)
- 9h30 – Pe. Ângelo
- 10h30 – Dom João Braz de Aviz
- 12h – Cardeal Paulo Cezar Costa (transmitida pela Canção Nova)
- 14h30 – Pe. Paulo Rogério
- 15h30 – Pe. Carlos Fernando
- 17h – Dom Raymundo Damasceno
Brazlândia
- 7h – Pe. João
- 9h – Pe. Maurílio
- 11h – Dom Denilson Geraldo
- 17h – Pe. Nathan
Gama
- 8h – Dom Paulo Cezar Costa
- 9h30 – Dom Vicente Tavares
- 11h – Pe. José Flávio
- 12h30 – Pe. Donizete
- 14h – Pe. Felipe
- 15h30 – Pe. Moacir Gondim
- 17h – Pe. Marcelino
Planaltina
- 8h – Dom Antonio de Marcos
- 9h30 – Pe. Rafael
- 11h – Pe. Elves
- 12h30 – Pe. Anderson
- 14h – Pe. Lécio
- 15h30 – Pe. Tiago
- 17h – Pe. José Valdo
Taguatinga
- 8h – Dom Denilson Geraldo
- 9h30 – Pe. Marcelo
- 10h30 – Pe. Carlos Costa
- 12h30 – Pe. Rafael Rodrigues
- 14h – Pe. Marcos Fernando
- 15h30 – Pe. José Eudes
- 17h – Pe. Lucas Felipe
Sobradinho
- 8h – Pe. Rafael
- 9h30 – Pe. Manolo
- 11h – Dom Antonio de Marcos
- 12h30 – Pe. Nivaldo
- 14h – Pe. Kleuber
- 15h30 – Pe. Vicente
- 17h – Pe. Luiz Gonzaga
Trânsito
Neste domingo (2/11), em virtude do Dia de Finados, o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) fará o controle do tráfego nas vias próximas aos cemitérios de Brazlândia, Planaltina, Sobradinho e Taguatinga. As equipes realizarão ações para garantir a fluidez e a segurança viária, auxiliando a travessia de pedestres e coibindo estacionamento irregular.
Brazlândia
Durante todo o domingo, os agentes de trânsito do Detran-DF atuarão nas imediações do cemitério de Brazlândia para garantir a segurança de condutores e pedestres. As equipes também implantarão sinalização temporária na via de acesso ao local, com o objetivo de organizar o tráfego e coibir o estacionamento irregular.
Planaltina
A partir das 7h de domingo, o Detran-DF fará a interdição parcial da via em frente ao cemitério de Planaltina. Além da implantação de sinalização temporária, os agentes de trânsito atuarão na região para orientar os motoristas, auxiliar a travessia de pedestres e garantir a fluidez do tráfego. A previsão é que o bloqueio permaneça até as 18h.
Sobradinho II
Em Sobradinho II, a partir das 7h, o Detran-DF fará interdições na via em frente ao cemitério. Nas imediações do local, um trecho do acostamento estará liberado para o estacionamento de veículos. As equipes implantarão sinalização temporária com cones e painéis eletrônicos de mensagens para orientar os condutores e pedestres.
Na via de acesso ao cemitério, haverá uma área de estacionamento destinada a pessoas com deficiência e idosos. Ao longo de todo o domingo, equipes do Detran-DF vão auxiliar na travessia de pedestres e atuar no controle de tráfego para garantir a segurança viária e coibir infrações. A previsão é que as interdições nas vias ocorram até as 18h.
Taguatinga
Em Taguatinga Norte, na via Hélio Prates, nas proximidades do cemitério, as equipes do Detran-DF darão início à implantação da sinalização temporária na sexta-feira (31), às 23h59. No domingo, o estacionamento em frente ao cemitério será utilizado como área de embarque e desembarque. Além disso, parte do espaço será destinado a vendedores ambulantes.
No Setor H Norte, próximo à entrada do cemitério, haverá interdições para a implantação de sentido único de circulação, medida que promoverá mais fluidez no trânsito. Durante todo o domingo, as equipes do Detran-DF auxiliarão na travessia de pedestres e atuarão no controle de tráfego nas imediações do cemitério, em pontos fixos e realizando o patrulhamento na região.
Mila Ferreira Repórter
Jornalista graduada pelo IESB e pós-graduada em Direitos Humanos, Responsabilidade Social e Cidadania Global pela PUC-RS. Experiência como roteirista e assessora de comunicação pública e corporativa. Repórter na editoria de Cidades do Correio Braziliense