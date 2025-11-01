Obituário: Dia de Todos os Santos teve 44 sepultamentos no DF e Entorno; veja

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados neste sábado (01/11).
Campo da Esperança
Adalícia Pires Cardoso, 76 anos
Ana Celeste Brito dos Santos, 64 anos
Edson César Ferreira Bernardo, 43 anos
Elza Balbina Barroso, 95 anos
José Ferreira da Cruz, 86 anos
José Hemetrio de Menezes, 86 anos
Josino Eduardo Luiz, 79 anos
Maria Klena de Oliveira Melo, 47 anos
Maria Lozano Selestrino, 92 anos
Maria Luci Porto, 78 anos
Mauro César da Silva, 72 anos
Oliver Mendes Guilherme de Lima, 2 anos
Valderei Martins Veras, 84 anos
Taguatinga
Bárbara de Jesus Curado dos Santos, 81 anos
Diego Teixeira Lima, 31 anos
José Santana de França, 82 anos
Joselita Dourado Gonçalves, 70 anos
Márcia Alves da Silva, 49 anos
Maria Augusta de Souza, 81 anos
Maria Batista de Araújo, 92 anos
Maria da Silva Cardoso, 82 anos
Maria José da Silva Sousa, 74 anos
Miguel José dos Santos, 67 anos
Raimunda Antônia do Nascimento, 82 anos
Raimunda das Chagas de Jesus e Silva, 85 anos
Rosilda Teixeira Caldeira de Moraes, 71 anos
Vanderson Monteiro dos Santos, 52 anos
Vilson Sousa Silva, 62 anos
Gama
Albertina Borges dos Santos, 77 anos
Elisete de Souza Pequeno, 50 anos
Eunice de Oliveira Carrijo, 87 anos
Marcos Antônio Ferreira de Sousa, 69 anos
Planaltina
Bruna Stefany Almeida Saraiva, 27 anos
Eulina Francisca da Silva, 87 anos
Gileno Guimarães Mundim, 88 anos
Luciano de Sena da Silva, 27 anos
Maria Neusa da Conceição, 78 anos
Valdivino Antônio da Silva, 68 anos
Brazlândia
Divino Gomes de Araújo, 67 anos
Maria Helena Gonçalves da Silva, 68 anos
Sobradinho
Aristides de Almeida Barreto, 97 anos
Francisco Antônio da Silva, 63 anos
Maria Marta Novais Costa, 86 anos
Jardim Metropolitano
Dora Elsa Pinheiro Caeiro, 77 Anos (Cremação)