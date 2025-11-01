Obituário: Dia de Todos os Santos teve 44 sepultamentos no DF e Entorno; veja

Dia de Todos os Santos teve 44 enterros nos cemitérios do DF - (crédito: Ed Alves/CB )

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados neste sábado (01/11).

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Campo da Esperança

Adalícia Pires Cardoso, 76 anos

Ana Celeste Brito dos Santos, 64 anos

Edson César Ferreira Bernardo, 43 anos

Elza Balbina Barroso, 95 anos

José Ferreira da Cruz, 86 anos

José Hemetrio de Menezes, 86 anos

Josino Eduardo Luiz, 79 anos

Maria Klena de Oliveira Melo, 47 anos

Maria Lozano Selestrino, 92 anos

Maria Luci Porto, 78 anos

Mauro César da Silva, 72 anos

Oliver Mendes Guilherme de Lima, 2 anos

Valderei Martins Veras, 84 anos

Taguatinga

Bárbara de Jesus Curado dos Santos, 81 anos

Diego Teixeira Lima, 31 anos

José Santana de França, 82 anos

Joselita Dourado Gonçalves, 70 anos

Márcia Alves da Silva, 49 anos

Maria Augusta de Souza, 81 anos

Maria Batista de Araújo, 92 anos

Maria da Silva Cardoso, 82 anos

Maria José da Silva Sousa, 74 anos

Miguel José dos Santos, 67 anos

Raimunda Antônia do Nascimento, 82 anos

Raimunda das Chagas de Jesus e Silva, 85 anos

Rosilda Teixeira Caldeira de Moraes, 71 anos

Vanderson Monteiro dos Santos, 52 anos

Vilson Sousa Silva, 62 anos

Gama

Albertina Borges dos Santos, 77 anos

Elisete de Souza Pequeno, 50 anos

Eunice de Oliveira Carrijo, 87 anos

Marcos Antônio Ferreira de Sousa, 69 anos

Planaltina

Bruna Stefany Almeida Saraiva, 27 anos

Eulina Francisca da Silva, 87 anos

Gileno Guimarães Mundim, 88 anos

Luciano de Sena da Silva, 27 anos

Maria Neusa da Conceição, 78 anos

Valdivino Antônio da Silva, 68 anos

Brazlândia

Divino Gomes de Araújo, 67 anos

Maria Helena Gonçalves da Silva, 68 anos

Sobradinho

Aristides de Almeida Barreto, 97 anos

Francisco Antônio da Silva, 63 anos

Maria Marta Novais Costa, 86 anos

Jardim Metropolitano

Dora Elsa Pinheiro Caeiro, 77 Anos (Cremação)



