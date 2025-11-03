Obituário: 44 funerais no DF e Entorno nesta segunda-feira (3/11); veja lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta segunda-feira (3/11):

Campo da Esperança

Emília Francisca de Oliveira Ribeiro, 71 anos

Erenice Teixeira Lemgruber, 89 anos

Fernando Jansem Silva Araújo, 42 anos

Fernando Moreira Barbosa, 49 anos

Hermes Franco dos Santos, 88 anos

João Vicente do Nascimento Neto, 83 anos

Jorides de Cerqueira, 84 anos

Marcial Lopes de Abreu Vargas, 56 anos

Maria Luiza Leão Cavalcanti de Albuquerque, 85 anos

Maria Peres da Masceno, 85 anos

Nicolas Levy de Sousa Rocha, menos de 1 ano

Renato Afonso Beier, 77 anos

Taguatinga

Ananias Ricardo de Pinho, 83 anos

Geremias Gervásio de Souza, 90 anos

João Francisco Minze, 98 anos

Leandro Souza Viana, 31 anos

Maria de Lourdes Mendes de Oliveira, 75 anos

Maria do Carmo Santos Aguiar, 93 anos

Maria Penha da Silva, 81 anos

Maria Rosa Magalhães, 87 anos

Rosevaldo dos Anjos Santos, 59 anos

Gama

Herônides Batista Siqueira, 88 anos

Maicon Douglas Marques Matos, menos de 1 ano

Maicon Junior Marques Matos, menos de 1 ano

Marcelo Hermeto Brasil, 15 anos

Maria Cleusa Soares Pereira, 52 anos

Raimunda Andrade de Sousa, 93 anos

Raimunda Petronília do Espírito Santo, 101 anos

Valdenir Augusto de Lima, 78 anos

Wesley Gomes Rocha Leite, 21 anos

Planaltina

Maria das Neves Zeferino da Silva, 72 anos

Oswaldina Ribeiro de Sousa, 87 anos

Otávio Pereira Filho, 75 anos

Brazlândia

Aurelina Saturnina de Sousa, 70 anos

Benigno Bispo da Silva, 94 anos

Sobradinho

Antônio Carlos Oliveira, 75 anos

Erick Vieira de Paiva, 21 anos

Esther Nunes, 0 anos

Leonardo Luiz Sobral Amaral, 38 anos

Sandra Alves de Castro, 51 anos

Jardim Metropolitano

Victor Hugo Feitosa da Mota, 24 anos

Jaimesson de Paulo Souza, 37 anos

Valdemar Viana Vieira, 82 anos (cremação)

Eneida Borges Vieira, 76 anos (cremação)