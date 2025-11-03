Obituário: 44 funerais no DF e Entorno nesta segunda-feira (3/11); veja lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta segunda-feira (3/11):
Campo da Esperança
Emília Francisca de Oliveira Ribeiro, 71 anos
Erenice Teixeira Lemgruber, 89 anos
Fernando Jansem Silva Araújo, 42 anos
Fernando Moreira Barbosa, 49 anos
Hermes Franco dos Santos, 88 anos
João Vicente do Nascimento Neto, 83 anos
Jorides de Cerqueira, 84 anos
Marcial Lopes de Abreu Vargas, 56 anos
Maria Luiza Leão Cavalcanti de Albuquerque, 85 anos
Maria Peres da Masceno, 85 anos
Nicolas Levy de Sousa Rocha, menos de 1 ano
Renato Afonso Beier, 77 anos
Taguatinga
Ananias Ricardo de Pinho, 83 anos
Geremias Gervásio de Souza, 90 anos
João Francisco Minze, 98 anos
Leandro Souza Viana, 31 anos
Maria de Lourdes Mendes de Oliveira, 75 anos
Maria do Carmo Santos Aguiar, 93 anos
Maria Penha da Silva, 81 anos
Maria Rosa Magalhães, 87 anos
Rosevaldo dos Anjos Santos, 59 anos
Gama
Herônides Batista Siqueira, 88 anos
Maicon Douglas Marques Matos, menos de 1 ano
Maicon Junior Marques Matos, menos de 1 ano
Marcelo Hermeto Brasil, 15 anos
Maria Cleusa Soares Pereira, 52 anos
Raimunda Andrade de Sousa, 93 anos
Raimunda Petronília do Espírito Santo, 101 anos
Valdenir Augusto de Lima, 78 anos
Wesley Gomes Rocha Leite, 21 anos
Planaltina
Maria das Neves Zeferino da Silva, 72 anos
Oswaldina Ribeiro de Sousa, 87 anos
Otávio Pereira Filho, 75 anos
Brazlândia
Aurelina Saturnina de Sousa, 70 anos
Benigno Bispo da Silva, 94 anos
Sobradinho
Antônio Carlos Oliveira, 75 anos
Erick Vieira de Paiva, 21 anos
Esther Nunes, 0 anos
Leonardo Luiz Sobral Amaral, 38 anos
Sandra Alves de Castro, 51 anos
Jardim Metropolitano
Victor Hugo Feitosa da Mota, 24 anos
Jaimesson de Paulo Souza, 37 anos
Valdemar Viana Vieira, 82 anos (cremação)
Eneida Borges Vieira, 76 anos (cremação)