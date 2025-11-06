DF tem 748 vagas de emprego nesta quinta; salários chegam a R$ 2,8 mil

Interessados devem cadastrar o currículo no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital ou ir a uma das 14 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana - (crédito: Agência Brasília)

As agências do trabalhador do Distrito Federal estão com 748 oportunidades profissionais disponíveis nesta quinta-feira (6/11). O maior salário é de R$ 2,8 mil, encontrado em 15 chances para açougueiro em Águas Claras, com exigência de ensino fundamental completo e experiência. A mesma profissão é demandada na Asa Norte, no Núcleo Bandeirante e para atuar sem ponto fixo — são 25 vagas com remunerações de R$ 1,7 mil a R$ 2.234.96.

Estão abertos 169 postos para operador de caixa, 118 para repositor de mercadorias e 89 para auxiliar de limpeza no Núcleo Bandeirante, Samambaia, Águas Claras, Asa Norte, Vicente Pires, Setor de Armazenagem e Abastecimento Norte (SAAN), Riacho Fundo e sem local fixo. Os salários vão até R$ 1,8 mil.

Para participar dos processos seletivos, basta cadastrar o currículo no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital (CTPS) ou ir a uma das 16 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana. Mesmo que nenhuma seja atraente ao candidato, o cadastro vale para chances futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores e empreendedores que desejem ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para as entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo e-mail gcv@sedet.df.gov.br. Pode ser utilizado, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet-DF).

Com informações da Agência Brasília