Octogonal, Sudoeste, Estrutural terão desligamento de água nesta quinta

A Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) remarcou o remanejamento da rede de água para execução dos serviços de pavimentação e construção do viaduto da Estrada Parque Indústrias Gráficas (Epig), para esta quinta-feira (6/11), das 8h às 23h30. Para isso, o fornecimento de água será suspenso ao longo do dia em diversas localidades do DF próximas à Octogonal.
Os imóveis residenciais, comerciais e industriais que têm caixa d’água abastecida não serão afetados durante a execução dos trabalhos. As áreas abrangidas pelo serviço serão:
Sudoeste: CLSW 105, 305, 306;
Hospital das Forças Armadas (HFA), SRI-1 e SRI-2;
Octogonal: Setor de Áreas Octogonais (SAOS) 01 à 08;
Setor Policial Sul
Setor de Múltiplas Atividades Sul (SMAS);
Guará: Setor de Garagem e Concessionária Sul (SGCV), Setor de Áreas Isoladas Sul (SAIS) e Setor de Oficinas Sul (SOF Sul);
Setor de Indústria e Abastecimento (SIA);
Setor de Inflamáveis (SINF);
Setor de Transporte Rodoviário e Carga (STRC);
Setor Complementar de Indústria e Abastecimento (SCIA);
Cidade Estrutural.
Segundo a Caesb, em algumas regiões a normalização do fornecimento de água pode ocorrer de forma gradual, a partir do horário programado para o término da manutenção.
A companhia informou, ainda, que todo usuário deve ter caixa d’água com capacidade correspondente ao consumo médio diário, de acordo com o artigo 50 da Resolução da Adasa nº 14, de 27 de outubro de 2011, que estabelece as condições da prestação e utilização dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário no Distrito Federal.
Com informações da Agência Brasília