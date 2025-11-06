Octogonal, Sudoeste, Estrutural terão desligamento de água nesta quinta

A Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) remarcou o remanejamento da rede de água para execução dos serviços de pavimentação e construção do viaduto da Estrada Parque Indústrias Gráficas (Epig), para esta quinta-feira (6/11), das 8h às 23h30. Para isso, o fornecimento de água será suspenso ao longo do dia em diversas localidades do DF próximas à Octogonal.

Os imóveis residenciais, comerciais e industriais que têm caixa d’água abastecida não serão afetados durante a execução dos trabalhos. As áreas abrangidas pelo serviço serão:

Sudoeste: CLSW 105, 305, 306;

Hospital das Forças Armadas (HFA), SRI-1 e SRI-2;

Octogonal: Setor de Áreas Octogonais (SAOS) 01 à 08;

Setor Policial Sul

Setor de Múltiplas Atividades Sul (SMAS);

Guará: Setor de Garagem e Concessionária Sul (SGCV), Setor de Áreas Isoladas Sul (SAIS) e Setor de Oficinas Sul (SOF Sul);

Setor de Indústria e Abastecimento (SIA);

Setor de Inflamáveis (SINF);

Setor de Transporte Rodoviário e Carga (STRC);

Setor Complementar de Indústria e Abastecimento (SCIA);

Cidade Estrutural.

Segundo a Caesb, em algumas regiões a normalização do fornecimento de água pode ocorrer de forma gradual, a partir do horário programado para o término da manutenção.

A companhia informou, ainda, que todo usuário deve ter caixa d’água com capacidade correspondente ao consumo médio diário, de acordo com o artigo 50 da Resolução da Adasa nº 14, de 27 de outubro de 2011, que estabelece as condições da prestação e utilização dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário no Distrito Federal.

Com informações da Agência Brasília

