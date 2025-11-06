Obituário: 39 funerais no DF e Entorno nesta quinta-feira (6/11); veja lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta quinta-feira (6/11):
Campo da Esperança
Ademar Gomes do Nascimento, 90 anos
Allany Fernanda Oliveira Lima, 13 anos
Edilton Lustosa de Oliveira, 54 anos
Helena de Oliveira Santos, menos de 1 ano
Kátia Silva Duarte, 63 anos
Luis Pereira de Carvalho, 77 anos
Mariana Talice de Araújo, 84 anos
Paulino Bispo Rodrigues, 50 anos
Taguatinga
Antônio Dias de Araújo, 89 anos
Arlete Balbina Soares, 68 anos
Bartolomeu Lopes da Silva, 53 anos
Darcy Silva Paiva, 90 anos
Davi Alves Teixeira, 18 anos
Djalma Barros Cavalcante, 93 anos
Emanuelly Vitória Brilhante da Silva, menos de 1 ano
Francisco das Chagas Costa, 53 anos
Gilbete Alves Pacheco, 91 anos
Janizete Alves Ferreira, 67 anos
José Antonio Sagiorato, 55 anos
Raquel Regina Gomide, 47 anos
Sebastião Pereira da Silva, 57 anos
Sofia Miranda Rocha, 73 anos
Teresinha de Jesus Souza da Silva, 91 anos
Valdetina dos Santos Cavalcante, 58 anos
Wellington Américo de Oliveira, 31 anos
Gama
Arestides Alves da Fonseca, 78 anos
João Carlos de Souza, 66 anos
Maria Thereza Vieira de Carvalho, 76 anos
Valdete Pereira de Souza Cabral, 62 anos
Planaltina
Carlos Alberto Bispo, 68 anos
Joana Antonia do Nascimento, 81 anos
João de Deus Sousa Lima, 85 anos
Thiago Cordeiro da Silva, 21 anos
Brazlândia
Gilmar Pereira do Prado, 49 anos
Henriqueta Cardoso dos Santos, 81 anos
Sobradinho
Luana Karina Nunes Bernardes Freitas, 49 anos
Jardim Metropolitano
Arthur Ribeiro Silva, menos de 1 ano
Francisco Ferreira da Silva Filho, 87 anos (cremação)
Anacléa Duarte Almeida de Queirós, 79 anos (cremação)