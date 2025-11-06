Obituário: 39 funerais no DF e Entorno nesta quinta-feira (6/11); veja lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta quinta-feira (6/11):

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Campo da Esperança

Ademar Gomes do Nascimento, 90 anos

Allany Fernanda Oliveira Lima, 13 anos

Edilton Lustosa de Oliveira, 54 anos

Helena de Oliveira Santos, menos de 1 ano

Kátia Silva Duarte, 63 anos

Luis Pereira de Carvalho, 77 anos

Mariana Talice de Araújo, 84 anos

Paulino Bispo Rodrigues, 50 anos

Taguatinga

Antônio Dias de Araújo, 89 anos

Arlete Balbina Soares, 68 anos

Bartolomeu Lopes da Silva, 53 anos

Darcy Silva Paiva, 90 anos

Davi Alves Teixeira, 18 anos

Djalma Barros Cavalcante, 93 anos

Emanuelly Vitória Brilhante da Silva, menos de 1 ano

Francisco das Chagas Costa, 53 anos

Gilbete Alves Pacheco, 91 anos

Janizete Alves Ferreira, 67 anos

José Antonio Sagiorato, 55 anos

Raquel Regina Gomide, 47 anos

Sebastião Pereira da Silva, 57 anos

Sofia Miranda Rocha, 73 anos

Teresinha de Jesus Souza da Silva, 91 anos

Valdetina dos Santos Cavalcante, 58 anos

Wellington Américo de Oliveira, 31 anos

Gama

Arestides Alves da Fonseca, 78 anos

João Carlos de Souza, 66 anos

Maria Thereza Vieira de Carvalho, 76 anos

Valdete Pereira de Souza Cabral, 62 anos

Planaltina

Carlos Alberto Bispo, 68 anos

Joana Antonia do Nascimento, 81 anos

João de Deus Sousa Lima, 85 anos

Thiago Cordeiro da Silva, 21 anos

Brazlândia

Gilmar Pereira do Prado, 49 anos

Henriqueta Cardoso dos Santos, 81 anos

Sobradinho

Luana Karina Nunes Bernardes Freitas, 49 anos

Jardim Metropolitano

Arthur Ribeiro Silva, menos de 1 ano

Francisco Ferreira da Silva Filho, 87 anos (cremação)

Anacléa Duarte Almeida de Queirós, 79 anos (cremação)