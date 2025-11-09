InícioCidades DF
Obituário: 41 funerais no DF e Entorno neste domingo (9/11); veja lista

Confira quais foram os sepultamentos e cremações em 9 de novembro de 2025 nos cemitérios do Distrito Federal e de Valparaíso (GO)

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados neste domingo (9/11):

Campo da Esperança

Antônio Rodrigues da Silva, 84 anos

Carmen Nascimento dos Santos, 79 anos

Cícero Romão Batista, 64 anos

Emília Juliana Silvestre Wenceslau, 42 anos

Erotilde Ribeiro de Paula, 91 anos

Eulina Pereira dos Santos, 68 anos

Graça de Maria Costa Nobre, 69 anos

Heloísa Helena Fonseca, 67 anos

Itamar Souza de Assunção, 52 anos

Jayme Olympio Teixeira de Carvalho, 71 anos

Maria da Conceição Braga Miranda, 58 anos

Maria da Conceição Lemos, 85 anos

Maria Enoque da Silva Freitas, 79 anos

Maria Eudesia Bezerra de Moura, 81 anos

Sydnea Antônia Rodrigues do Amaral, 87 anos

Valdeci Matos de Oliveira, 84 anos

Vânia Maria Gomes de Carvalho, 75 anos

Vicente Tolentino de Araújo, 85 anos

 

Taguatinga

Alessandra Nunes da Silva, 45 anos

Antônia Gomes da Silva Brito, 84 anos

Dejanira Duarte Porto, 82 anos

Helena Oliveira, menos de 1 ano

John de Souza Lima, 29 anos

Lucineide Alves Rocha, 72 anos

Maria Aparecida Rodrigues da Silva, 68 anos

Maria Dalva Toscano, 76 anos

Matheus Vinícius Gomes Muniz dos Santos, 24 anos

Profira Pereira dos Santos, 83 anos

Quintiliana Mendes Silva, 93 anos

Raimundo Leite de Menezes, 77 anos

Sebastião Pereira da Silva, 82 anos

 

Gama

José Sérgio Farias Cardoso, 78 anos

Messias Louzeiro Pinto, 35 anos

Yasmim dos Santos Curado, menos de 1 ano

 

Planaltina

Alexandre Vieira Cabral, 68 anos

Idália Maria Vasco, 76 anos

 

Brazlândia

Severina Mendes da Silva, 77 anos

 

Jardim Metropolitano

Antônio Evangelista do Nascimento, 57 anos

Alfredo Pereira Dutra, 70 anos

Dalila Hilgert Pereira, 94 anos (cremação)

Barbané Mendes Ferreira, 78 anos  (cremação)

Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 09/11/2025 18:29
