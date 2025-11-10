Obituário: 35 funerais no DF e Entorno nesta segunda (10/11); veja lista

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta segunda-feira (10/11):

Campo da Esperança

Eliane Andrade Avellar, 73 anos

Elma Augusta da Paixão Palazzo, 80 anos

Fabiano Ferreira, 34 anos

Grizelide do Bomfim de Oliveira, 91 anos

Ilso José de Oliveira, 69 anos

José Francisco Melo, 78 anos

Josefa de Oliveira Braz, 92 anos

Josefa Oliveira Lima, 77 anos

Joseph Mikovec, 77 anos

Juliana da Silva Filgueira, 25 anos

Lady Pereira Gomes, 84 anos

Manoel Antônio Egídio, 72 anos

Marco César Galdino da Silva, 58 anos

Selma dos Santos de Aldina, menos de 1 ano

Neusa Leite Duque Estrada, 86 anos

Taguatinga

Constantino Ribeiro, 81 anos

Everaldo Pereira da Silva, 53 anos

Francisco de Jesus Souza, 73 anos

Jayme José dos Santos, 75 anos

Jessé Pereira Braga, 94 anos

Maria da Graça Silva, 63 anos

Maximiano Candido Lopes, 78 anos

Raimundo Nonato Gomes, 80 anos

Francimar de França Ribeiro, 79 anos

Stanley Valter Souto Maior do Nascimento, 29 anos

Gama

Antônio Carlos Mendes, 54 anos

Geralda Aparecida Barbosa, 60 anos

Planaltina

Antônio de Amorim Melo, 77 anos

Jorge Antônio Jardim Pinheiro, 60 anos

Teobaldo Barbosa Lima Neto, 25 anos

Jardim Metropolitano

Gláucia Regina do Nascimento, 60 anos (cremação)

Rackel Marinho da Silva, 45 anos (cremação)

Regina Pereira de Castro, 84 anos (cremação)

Teresinha Ribeiro dos Santos, 55 anos (cremação)

Yanne Jussara Prainha, 46 anos