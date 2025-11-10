Obituário: 35 funerais no DF e Entorno nesta segunda (10/11); veja lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta segunda-feira (10/11):
Campo da Esperança
Eliane Andrade Avellar, 73 anos
Elma Augusta da Paixão Palazzo, 80 anos
Fabiano Ferreira, 34 anos
Grizelide do Bomfim de Oliveira, 91 anos
Ilso José de Oliveira, 69 anos
José Francisco Melo, 78 anos
Josefa de Oliveira Braz, 92 anos
Josefa Oliveira Lima, 77 anos
Joseph Mikovec, 77 anos
Juliana da Silva Filgueira, 25 anos
Lady Pereira Gomes, 84 anos
Manoel Antônio Egídio, 72 anos
Marco César Galdino da Silva, 58 anos
Selma dos Santos de Aldina, menos de 1 ano
Neusa Leite Duque Estrada, 86 anos
Taguatinga
Constantino Ribeiro, 81 anos
Everaldo Pereira da Silva, 53 anos
Francisco de Jesus Souza, 73 anos
Jayme José dos Santos, 75 anos
Jessé Pereira Braga, 94 anos
Maria da Graça Silva, 63 anos
Maximiano Candido Lopes, 78 anos
Raimundo Nonato Gomes, 80 anos
Francimar de França Ribeiro, 79 anos
Stanley Valter Souto Maior do Nascimento, 29 anos
Gama
Antônio Carlos Mendes, 54 anos
Geralda Aparecida Barbosa, 60 anos
Planaltina
Antônio de Amorim Melo, 77 anos
Jorge Antônio Jardim Pinheiro, 60 anos
Teobaldo Barbosa Lima Neto, 25 anos
Jardim Metropolitano
Gláucia Regina do Nascimento, 60 anos (cremação)
Rackel Marinho da Silva, 45 anos (cremação)
Regina Pereira de Castro, 84 anos (cremação)
Teresinha Ribeiro dos Santos, 55 anos (cremação)
Yanne Jussara Prainha, 46 anos