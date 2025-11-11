InícioCidades DF
OPERAÇÃO

PF faz operação no Entorno contra grupo que falsificava dólares e reais

Quatro mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão preventiva foram cumpridos pela PF no Entorno contra grupo que falsificava dólares e reais. As investigações começaram em 2024

PF deflagra operação contra a falsificação de moeda - (crédito: Divulgação: Polícia Federal)
Nesta terça-feira (11/11), a Polícia Federal deflagrou a Operação Dólar Sujo, com objetivo de combater a falsificação de cédulas de reais e dólares no Entorno do Distrito Federal.

A corporação cumpriu quatro mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão preventiva a um dos suspeitos.

As investigações tiveram início em 2024, após a polícia encontrar notas falsas e materiais utilizados na produção.

Aguarde mais informações

* Estagiária sob supervisão de Adriana Bernardes

Walkyria Lagaci

Estudante de Jornalismo da Universidade de Brasília (UnB), atualmente estagiando na editoria Cidades DF do Correio Braziliense.

Por Walkyria Lagaci
postado em 11/11/2025 11:58
