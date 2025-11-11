PF faz operação no Entorno contra grupo que falsificava dólares e reais

Nesta terça-feira (11/11), a Polícia Federal deflagrou a Operação Dólar Sujo, com objetivo de combater a falsificação de cédulas de reais e dólares no Entorno do Distrito Federal.
A corporação cumpriu quatro mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão preventiva a um dos suspeitos.
As investigações tiveram início em 2024, após a polícia encontrar notas falsas e materiais utilizados na produção.
* Estagiária sob supervisão de Adriana Bernardes
Por Walkyria Lagaci
postado em 11/11/2025 11:58