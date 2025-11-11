Obituário: 42 funerais no DF e no Entorno nesta terça-feira (11/11); veja lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta terça-feira (11/11):
Campo da Esperança
Antônio Rodrigues da Silva, 84 anos
Carmen Nascimento dos Santos, 79 anos
Cícero Romão Batista, 64 anos
Emília Juliana Silvestre Wenceslau, 42 anos
Erotilde Ribeiro de Paula, 91 anos
Eulina Pereira dos Santos, 68 anos
Graça de Maria Costa Nobre, 69 anos
Heloísa Helena Fonseca, 67 anos
Itamar Souza de Assunção, 52 anos
Jayme Olympio Teixeira de Carvalho, 71 anos
Maria da Conceição Braga Miranda, 58 anos
Maria da Conceição Lemos, 85 anos
Maria Enoque da Silva Freitas, 79 anos
Maria Eudesia Bezerra de Moura, 81 anos
Sydnea Antônia Rodrigues do Amaral, 87 anos
Valdeci Matos de Oliveira, 84 anos
Vânia Maria Gomes de Carvalho, 75 anos
Vicente Tolentino de Araújo, 85 anos
Taguatinga
Alessandra Nunes da Silva, 45 anos
Antônia Gomes da Silva Brito, 84 anos
Dejanira Duarte Porto, 82 anos
Helena Oliveira, menos de 1 ano
John de Souza Lima, 29 anos
Lucineide Alves Rocha, 72 anos
Maria Aparecida Rodrigues da Silva, 68 anos
Maria Dalva Toscano, 76 anos
Matheus Vinícius Gomes Muniz dos Santos, 24 anos
Profira Pereira dos Santos, 83 anos
Quintiliana Mendes Silva, 93 anos
Raimundo Leite de Menezes, 77 anos
Sebastião Pereira da Silva, 82 anos
Gama
José Sérgio Farias Cardoso, 78 anos
Messias Louzeiro Pinto, 35 anos
Yasmim dos Santos Curado, menos de 1 ano
Planaltina
Alexandre Vieira Cabral, 68 anos
Idália Maria Vasco, 76 anos
Brazlândia
Severina Mendes da Silva, 77 anos
Jardim Metropolitano
Odorica Pereira de Souza, 97 anos
Gerson Martins de Souza, 59 anos
Eliza Vieira Maia dos Reis, 46 anos
Helena de Mello Corrêa e Castro, 96 anos (cremação)
José Olegário Marques da Costa, 76 anos (cremação)