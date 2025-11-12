Justiça condena homem a mais de 21 anos de prisão por matar amigo

O Tribunal do Júri de Ceilândia condenou o réu Bruno Carvalho Ribeiro a 21 anos, 10 meses e 15 dias de prisão por matar o amigo Antônio Elinaldo Neto, em outubro de 2024. No dia do crime, o acusado foi à casa da vítima, a convite dele. De acordo com a denúncia, em determinado momento, Antônio pediu que Bruno fosse embora, pois iria dormir. O agressor esperou ele se deitar e, então, atacou-o com diversos golpes usando um halter improvisado.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Os jurados analisaram o caso e reconheceram que o crime foi qualificado pelo meio cruel e por ter dificultado a defesa da vítima. O juiz presidente do júri ressaltou que o acusado possui antecedentes. Bruno já havia sido condenado por roubo e porte de arma. Além disso, praticou novo crime durante cumprimento de pena.

Canal do WhatsApp

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O magistrado decidiu considerar as circunstâncias do crime como negativa, uma vez que ocorreu durante a noite, no interior da residência da vítima. O juiz registrou que, conforme a Constituição Federal, a casa é asilo inviolável do indivíduo.

Bruno deverá iniciar o cumprimento da pena em regime fechado e não poderá recorrer em liberdade. Ele permaneceu preso durante o processo.