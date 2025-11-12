InícioCidades DF
Obituário

Obituário: 43 funerais no DF e no Entorno nesta quarta-feira (12/11); veja lista

Confira quais foram os sepultamentos e cremações em 12 de novembro de 2025 nos cemitérios do Distrito Federal e de Valparaíso (GO)

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)
Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta quarta-feira (12/11):

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

 

Campo da Esperança

Adalia Cordeiro Esteves Leão, 95 anos

Cermozinio Alves Vogado, 55 anos

Elson Dias Barbosa, 59 anos

Etelvina Barbosa de Camargo, 104 anos

João Batista de Araújo, 58 anos

José Solon de Oliveira Braga, 79 anos

Lafaiete Ferreira Morgado, 84 anos

Maura Gualberto de Jesus, 86 anos

Raimundo Nonato Damaceno, 77 anos

Tales Ricardo Vitorino de Freitas, 26 anos

Wanda Valentim da Costa, 93 anos

 

Taguatinga

Carlos Eduardo Varela Neres, 22 anos

Domingas Carneiro Batista de Roma, 72 anos

Eloísa da Silva Neiva, 64 anos

José Divino da Silva, 80 anos

Kleiber Rodrigues dos Santos de Souza, 37 anos

Manoela Delson Benício, 76 anos

Manoel Cirilo do Amaral, 84 anos

Marcos Antônio Pereira da Rocha, 49 anos

Maria Lídia Lima Isaias, 37 anos

Marly Pereira da Silva, 65 anos

Nilza de Paiva do Carmo, 87 anos

Roberto Leal dos Santos, 60 anos

Rosana da Silva, 60 anos

Teresa Gonçalves de Jesus, 95 anos 

Teresina Rodrigues Lima, 89 anos

 

Gama

Agnaldo Vieira de Resende, 89 anos

Francisco das Chagas Ribeiro, 67 anos

Mércia Antunes Damasceno, 68 anos

Oríones de Oliveira Branco, 71 anos

Santiago de Sousa Araújo, 42 anos

 

Planaltina

Anália Ribeiro da Silva, 80 anos

Arthur Herculano Barros de Moura, 46 anos

Maria Lúcia Pereira Oliveira, 58 anos

Raimunda Nunes Santana, 60 anos

Valdermonteiro Nunes Maurício, 49 anos

 

Brazlândia

Alice Paz Travassos, 88 anos

Ozelia Bahia dos Santos, 55 anos

 

Sobradinho

Josias Oliveira dos Santos, 24 anos

Nayra Raquel Augusto Alves dos Santos, menos de 1 ano

 

Jardim Metropolitano 

Idpalia Maria de Araújo, 73 anos

Geraldo Magela Leal, 74 (cremação)

Divina da Silva Mota, 65 (cremação)

  • Google Discover Icon

Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 12/11/2025 18:41
SIGA
x