Obituário: 43 funerais no DF e no Entorno nesta quarta-feira (12/11); veja lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta quarta-feira (12/11):
Campo da Esperança
Adalia Cordeiro Esteves Leão, 95 anos
Cermozinio Alves Vogado, 55 anos
Elson Dias Barbosa, 59 anos
Etelvina Barbosa de Camargo, 104 anos
João Batista de Araújo, 58 anos
José Solon de Oliveira Braga, 79 anos
Lafaiete Ferreira Morgado, 84 anos
Maura Gualberto de Jesus, 86 anos
Raimundo Nonato Damaceno, 77 anos
Tales Ricardo Vitorino de Freitas, 26 anos
Wanda Valentim da Costa, 93 anos
Taguatinga
Carlos Eduardo Varela Neres, 22 anos
Domingas Carneiro Batista de Roma, 72 anos
Eloísa da Silva Neiva, 64 anos
José Divino da Silva, 80 anos
Kleiber Rodrigues dos Santos de Souza, 37 anos
Manoela Delson Benício, 76 anos
Manoel Cirilo do Amaral, 84 anos
Marcos Antônio Pereira da Rocha, 49 anos
Maria Lídia Lima Isaias, 37 anos
Marly Pereira da Silva, 65 anos
Nilza de Paiva do Carmo, 87 anos
Roberto Leal dos Santos, 60 anos
Rosana da Silva, 60 anos
Teresa Gonçalves de Jesus, 95 anos
Teresina Rodrigues Lima, 89 anos
Gama
Agnaldo Vieira de Resende, 89 anos
Francisco das Chagas Ribeiro, 67 anos
Mércia Antunes Damasceno, 68 anos
Oríones de Oliveira Branco, 71 anos
Santiago de Sousa Araújo, 42 anos
Planaltina
Anália Ribeiro da Silva, 80 anos
Arthur Herculano Barros de Moura, 46 anos
Maria Lúcia Pereira Oliveira, 58 anos
Raimunda Nunes Santana, 60 anos
Valdermonteiro Nunes Maurício, 49 anos
Brazlândia
Alice Paz Travassos, 88 anos
Ozelia Bahia dos Santos, 55 anos
Sobradinho
Josias Oliveira dos Santos, 24 anos
Nayra Raquel Augusto Alves dos Santos, menos de 1 ano
Jardim Metropolitano
Idpalia Maria de Araújo, 73 anos
Geraldo Magela Leal, 74 (cremação)
Divina da Silva Mota, 65 (cremação)