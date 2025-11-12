Obituário: 43 funerais no DF e no Entorno nesta quarta-feira (12/11); veja lista

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta quarta-feira (12/11):

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Campo da Esperança



Adalia Cordeiro Esteves Leão, 95 anos



Cermozinio Alves Vogado, 55 anos



Elson Dias Barbosa, 59 anos



Etelvina Barbosa de Camargo, 104 anos



João Batista de Araújo, 58 anos



José Solon de Oliveira Braga, 79 anos



Lafaiete Ferreira Morgado, 84 anos



Maura Gualberto de Jesus, 86 anos



Raimundo Nonato Damaceno, 77 anos



Tales Ricardo Vitorino de Freitas, 26 anos



Wanda Valentim da Costa, 93 anos

Taguatinga



Carlos Eduardo Varela Neres, 22 anos



Domingas Carneiro Batista de Roma, 72 anos



Eloísa da Silva Neiva, 64 anos



José Divino da Silva, 80 anos



Kleiber Rodrigues dos Santos de Souza, 37 anos



Manoela Delson Benício, 76 anos



Manoel Cirilo do Amaral, 84 anos



Marcos Antônio Pereira da Rocha, 49 anos



Maria Lídia Lima Isaias, 37 anos



Marly Pereira da Silva, 65 anos



Nilza de Paiva do Carmo, 87 anos



Roberto Leal dos Santos, 60 anos



Rosana da Silva, 60 anos



Teresa Gonçalves de Jesus, 95 anos



Teresina Rodrigues Lima, 89 anos

Gama



Agnaldo Vieira de Resende, 89 anos



Francisco das Chagas Ribeiro, 67 anos



Mércia Antunes Damasceno, 68 anos



Oríones de Oliveira Branco, 71 anos



Santiago de Sousa Araújo, 42 anos

Planaltina



Anália Ribeiro da Silva, 80 anos



Arthur Herculano Barros de Moura, 46 anos



Maria Lúcia Pereira Oliveira, 58 anos



Raimunda Nunes Santana, 60 anos



Valdermonteiro Nunes Maurício, 49 anos

Brazlândia



Alice Paz Travassos, 88 anos



Ozelia Bahia dos Santos, 55 anos

Sobradinho



Josias Oliveira dos Santos, 24 anos



Nayra Raquel Augusto Alves dos Santos, menos de 1 ano

Jardim Metropolitano



Idpalia Maria de Araújo, 73 anos

Geraldo Magela Leal, 74 (cremação)



Divina da Silva Mota, 65 (cremação)