Estudantes de nível médio comparecem em peso ao aulão final para o Enem

Na véspera da conclusão do processo seletivo do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), centenas de alunos se concentraram no aulão de preparação, que mobilizou até mesmo autoridades do governo local. O evento foi na Arena Hall (Colônia Agrícola de Vicente Pires), na manhã deste sábado (15/11), e teve presença do governador Ibaneis Rocha (MDB). "O programa traz a maravilha de dar oportunidade principalmente aos nossos alunos da rede pública. Sou, em mesmo, fruto da perseverança do estudo: aos oito anos de idade, fui levado pela minha família para morar no Piauí e, aos 15, voltei para Brasília para estudar. Morei em casa de parentes porque não tinha recurso na época, pagamos escola com muita dificuldade. A vida nos beneficia, e sorte significa o encontro da competência com a oportunidade. Vocês (estudantes), que são jovens, devem fazer valer estudos e dedicação", demarcou o governador.

Com alcance nas regiões administrativas de Ceilândia, Taguatinga, Planaltina, Asa Sul e Gama, o programa Preparação DF foi constituído da oferta de 10 mil vagas para interessados em estudar não apenas para o Enem, mas ainda para concursos e outros vestibulares. Formatado em 240 horas/aula, o programa foi gerido com proposta gratuita para os alunos pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico do DF. As atividades culminaram com o aulão que contou com material didático e lanche.

Exemplo do que Ibaneis Rocha associou no palco — a capacidade de vencer, independente da condição financeira de cada um — se materializou na plateia: afinco e empenho brotavam da diarista Celia Maria Evangelista, 58 anos, pela primeira vez encorajada para o Enem. "Fiz mais 40 dias de curso, e quero alcançar uma vaga no curso de Medicinas Naturais. Ainda não vi o resultado da prova da semana passada, mas estou tranquila. Minha expectativa é muito positiva", contou ela, entusiasmada pelo apoio de familiares como filhos e os sete netos. A moradora do Paranoá contou da vida corrida, e dos benefícios de verem todos os familiares crescidos. "Agora, eu vou viver. Creio neste ponto de vista de estarmos contando com uma oportunidade. Minha filha diz: 'Você é guerreira, você consegue passar — é inteligente", conta, empolgada.